Умер модельер Карл Лагерфельд

ТрагедияУмер модельер Карл Лагерфельд
Дата публикации: Вчера, 15:11 Просмотрено: 88
Немецкий модельер Карл Лагерфельд умер в возрасте 85 лет.
Фото: ru.hellomagazine.com
Об этом во вторник сообщила газета Le Figaro. По ее сведениям, Лагерфельд плохо себя чувствовал на протяжении нескольких последних недель, передает ТАСС.
По данным телеканала BFM, он болел в течение уже нескольких месяцев, а в понедельник вечером был срочно госпитализирован. Лагерфельд отсутствовал на последнем показе Chanel месяц назад. Тогда было объявлено, что модельер "устал".
Лагерфельд происходил из немецкой семьи, он родился в Гамбурге, его мать была немкой, а отец имел шведские корни. В 1952 году он переехал во Францию, закончил училище модельеров в Париже.
В середине 1960-х Лагерфельд работал для римского лейбла Fendi, традиционно специализирующегося на производстве одежды и аксессуаров из кожи и меха, пишет Deutsche Welle.
Два периода своей творческой жизни Лагерфельд посвятил модному дому Chloé: с 1964-го по 1984-й, а потом - с 1992-го по 1997-й.
В 1974 году Лагерфельд основал свою собственную линию моды - Karl Lagerfeld Impression.
В 1980 году именно модельер ввел моду на мини-юбки, а затем на юбки-шорты.
С 1983 года модельер был художественным директором дома моды Chanel.
Лагерфельд также всегда увлекался фотографией: организовал пару выставок, выпустил несколько альбомов, являлся лауреатом престижных международных наград в этой области.
Источник: rus.err.ee