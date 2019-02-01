Умер модельер Карл Лагерфельд

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Немецкий модельер Карл Лагерфельд умер в возрасте 85 лет.

Фото: ru.hellomagazine.com

Об этом во вторник сообщила газета Le Figaro. По ее сведениям, Лагерфельд плохо себя чувствовал на протяжении нескольких последних недель, передает ТАСС.

По данным телеканала BFM, он болел в течение уже нескольких месяцев, а в понедельник вечером был срочно госпитализирован. Лагерфельд отсутствовал на последнем показе Chanel месяц назад. Тогда было объявлено, что модельер "устал".

Лагерфельд происходил из немецкой семьи, он родился в Гамбурге, его мать была немкой, а отец имел шведские корни. В 1952 году он переехал во Францию, закончил училище модельеров в Париже.

В середине 1960-х Лагерфельд работал для римского лейбла Fendi, традиционно специализирующегося на производстве одежды и аксессуаров из кожи и меха, пишет Deutsche Welle.

Два периода своей творческой жизни Лагерфельд посвятил модному дому Chloé: с 1964-го по 1984-й, а потом - с 1992-го по 1997-й.

В 1974 году Лагерфельд основал свою собственную линию моды - Karl Lagerfeld Impression.

В 1980 году именно модельер ввел моду на мини-юбки, а затем на юбки-шорты.

С 1983 года модельер был художественным директором дома моды Chanel.

Лагерфельд также всегда увлекался фотографией: организовал пару выставок, выпустил несколько альбомов, являлся лауреатом престижных международных наград в этой области.

Источник: rus.err.ee