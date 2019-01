+Галерея. Оксана Соловьева, создавшая вместе с друзьями новый модный бренд

Дата публикации: Сегодня, 10:26 Просмотрено: 98

13 января в Нарве прошел финал конкурса новых дизайнерских брендов Creative Narva. Среди победителей — нарвская команда с коллекцией LIKE LOOK. Член этой команды, стилист коллекции Оксана Соловьева сегодня у нас в гостях.

Новость изнутри

«ВП» уже писал о финале Creative Narva (http://prospekt.ee/society/12059-galereya-modnyy-pokaz-ot-creativ-narva-poradoval-publiku.html). Судя по большому интересу к этому проекту, который завершился конкурсом и показом мод в стенах нарвской «Свободной сцены», мы подумали, что читателям будет интересно заглянуть, что называется, за кулисы столь масштабного шоу и узнать на примере одной из команд, как и кем создавались дизайнерские бренды.

Для справки: участвовать в проекте Creative Narva могли как начинающие, так и опытные дизайнеры одежды, стилисты, фотографы, специалисты по пошиву. Задача проекта, по замыслу его организаторов, состояла в том, чтобы создать команды, которые могли бы в результате трехмесячной работы под руководством менторов, известных эстонских и британских дизайнеров, создать свои коллекции одежды — коммерчески успешный, конкурентоспособный бренд, с которым можно выйти не только на модный показ, но и на реальный рынок модной одежды.

В конце сентября, когда проект стартовал, в рядах участников было 100 человек (из разных городов Эстонии, не только нарвитяне), до финала дошли 69 человек в составе 17 команд. Жюри определило тройку призеров: первое место - команда из Тарту, бренд KUUL design, и две команды из Нарвы: третье место у модного бренда Formes, второе — у LIKE LOOK, коллекции одежды для школы. Команда, создавшая бренд LIKE LOOK, также получила специальный приз Таллиннского творческого инкубатора и приглашение на участие в Таллиннской неделе моды летом этого года.

- Наша команда, как того и требовал проект, состояла из 4 человек, все нарвитяне: мастер по пошиву - Елена Колесова, преподаватель Нарвского филиала Ида-Вирумааского центра профессионального образования, дизайнер — Алла Егорова (делает прекрасные изделия из войлока), фотограф — Дмитрий Лешихин, ну а я назвалась стилистом – «самозванкой», - рассказывает Оксана Соловьева и, улыбаясь, спешит разъяснить: называю себя так потому, что я ведь не профессиональный стилист и в сущности впервые выступила в такой роли. В проект меня позвала Елена Колесова, мой преподаватель. А Елену позвала Алла, я же привела Дмитрия. И мне кажется, поначалу мы все даже не представляли, насколько интересным и серьезным окажется проект, куда мы «записались», и не предполагали, насколько в итоге мы «заведемся», вдохновимся и начнем работать, выкладываясь на все сто.

Уже на одном из первых сессионных занятий надо было определить тему своего бренда, который предстояло развивать, описать свою целевую аудиторию – то есть для кого, собственно, предназначается будущая коллекция одежды. Оксана говорит, что поначалу шли методом исключения: у других команд уже были и нарядные детские платья, и уличная молодежная одежда, и праздничная одежда для дам, купальники и проч.

«Я подумала: почему бы не выбрать в качестве темы одежду для школы, - рассказывает Оксана. - Подчеркиваю: не школьную форму, это уж как-то очень уныло звучит, а именно коллекцию одежды для школьников. Ведь посмотрите, как дети сейчас одеваются в школу: такое впечатление, что идет один сплошной урок физкультуры: футболки, спортивные штаны, толстовки, кроссовки. Сделав коллекцию красивой, удобной, оригинальной одежды, посчитали мы, поможем не только школьникам, но и родителям — упростим их задачу, в чем отправлять ребенка в школу».

Поначалу идея была встречена коллегами скептически. Но поскольку в семьях некоторых членов команды есть школьники младшей и средней ступени и было решено, что будут шить именно для них и их друзей, идея приобрела особую актуальность.

Потом началось время творческих поисков. «Можно долго рассказывать о том, как мы выбирали и меняли ткани, придумывали фасоны, бились над тем, что же будет изюминкой нашего бренда, спорили, - рассказывает Оксана. – Занятия с менторами команды непосредственно по теме нашего бренда и лекции, которые нам читали специалисты в области дизайна и моды, нас очень вдохновляли. Мы придумали слоган для нашего бренда: «Будь собой, соблюдая правила». Да, любой ребенок хочет чувствовать себя комфортно и непринужденно в школьной одежде, но все же должен понимать, что есть определенный школьный дресс-код, что удобная одежда может быть и красивой, и нарядной».

Одна из ключевых характеристик бренда LIKE LOOK состоит в том, что многие вещи легко трансформируются: например, брючки могут превратиться в капри, нарядный сарафанчик, стоит отстегнуть бретели, в деловую юбочку, пиджак для мальчика подойдет и девочке – просто можно застегнуть пуговицы на другую сторону…Изюминкой проекта стала тема космоса. Она прослеживается в ярких нашивках, отстрочках, пуговицах, звездочках, аксессуарах, например, серебристые ранцы в форме ракет. «Тема космоса сейчас очень актуальна, в модной индустрии в том числе, - рассказывает Оксана. – Да и сами дети обожают говорить о космосе, эта тема раскрывается в школьных учебниках, начиная с первого класса».

Согласно требованиям проекта каждая команда должна была подготовить минимум пять изделий. Бренд LIKE LOOK представлен пятнадцатью – сарафаны, юбки, брюки, пиджаки, рубашки и даже пальто. «Трудились все, но основная нагрузка по шитью, конечно, легла на Елену», - говорит Оксана.

Кто есть кто

Оксана родом из Кохтла-Ярве. С детства увлеченно занималась спортивным плаванием, была членом сборной Эстонии и подумывала о профессиональной спортивной карьере. Но потом решила стать учителем эстонского и пошла учиться в Нарвский колледж Тартуского университета. Была председателем студенческого совета, членом команды КВН.

Работала менеджером по рекламе в газете «Виру Проспект». И от лица всей редакции хочу сказать, что нас всегда подкупала креативность Оксаны в подходе к любому делу и ответственность: если взялась, сделает. Особенно это было ценно при проведении акции «ВП» «Сбежавшие невесты» и проекта «Академия досуга», руководителем которого была Оксана, во всевозможных конкурсах редакции.

Открытым голосованием в сети Facebook Оксану (тогда еще в девичестве Соболь) выбрали «Человеком 2012 года»: летом того года она с помощью неизвестного мужчины спасла тонущего в реке Нарове в районе пляжа на Липовке мальчика. Оксану наградили благодарственным письмом Спасательного департамента, как было указано, «за отвагу, проявленную при спасении человеческой жизни».

Четыре года назад Оксана уволилась из редакции и решила отправиться в свободное плавание - заниматься тем, что ее по-настоящему больше всего увлекало, а именно, изготовлением аксессуаров. Надо сказать, муж Владимир поддержал ее и создал возможности для реализации идей Оксаны.

Сейчас Оксана учится швейному делу в Нарвском филиале Ида-Вирумааского центра профессионального образования.

«Моя мама – швея, и я еще в детстве научилась держать иголку, шить куклам, а потом и себе. Теперь же хочется научиться делать это профессионально», - говорит молодая женщина.

Другая жизнь

В последние годы семья Соловьевых живет на три города, точнее даже - на три страны: муж Оксаны Владимир является работником крупной компании, которая располагается в Нарве, и руководит двумя ее филиалами — в Берлине и в Киеве. Но поскольку старшая дочь учится в Нарве, а младшая ходит здесь в детский сад, было решено не лишать детей привычной обстановки и главным образом базироваться в Нарве, а в Германии и на Украине маме и дочкам бывать наездами, во время каникул.

Правда, они успевают всей семьей попутешествовать еще и по другим городам и весям. Например, открыли для себя Мальорку, Сицилию, Таиланд.

Два простых вопроса: - Конкурс прошел, призы получены. Что дальше? - Это сложный вопрос. Единственное, что мне самой ясно: буду искать свое место в индустрии моды. За время проекта я успела поучаствовать во всех процессах при создании коллекции одежды: рисовала, шила, придумывала образ моделей, ассистировала фотографу... Надеюсь, двухдневная сессия в Таллиннском инкубаторе творческой индустрии подскажет, куда и как двигаться дальше. У нашей команды есть определенные задумки, но говорить об этом рано. - Есть ли человек, который вдохновляет тебя на дальнейшее развитие? - Елена Колесова, которая была в нашей команде. Ее энтузиазму, творческому подходу к работе, умению делать все качественно и в срок, можно только позавидовать. И поучиться!

Светлана Зайцева

Фотогалерея: Дмитрий Лешихин