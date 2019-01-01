Почему не найти личного помощника и как привести городские порядки в соответствие с законом

Дата публикации: Вчера, 17:25 Просмотрено: 240

- Я сам являюсь человеком с ограниченными возможностями и не понаслышке знаю те проблемы, которые существуют в социальной политике, проводимой городом. Не случайно осенью прошлого года канцлер права Юлле Мадизе обратила внимание на то, что целый ряд постановлений городского собрания Нарвы об оказании социальных услуг не соответствует положениям Закона о социальном попечении и по этой причине противоречит Конституции.

Без личного помощника очень часто просто не обойтись. Иллюстративное фото.

«Жители Нарвы при необходимости не смогут получить от города ни помощь, ни дотации так, как это предусмотрено законом», - написала Мадизе в своем обращении к председателю Государственного суда. Канцлер права полагает, что ребенок с тяжелой или глубокой степенью инвалидности должен получать услугу помощника или инвалидного транспорта в случае необходимости вне зависимости от того, есть ли в бюджете города средства на эту услугу. Закон не позволяет оставить людей без такой помощи, а местный бюджет следует планировать так, чтобы люди смогли получить все предусмотренные законом услуги, подчеркнула она.

Новый руководитель Департамента социальной помощи Елена Васильева в начале января приступила к работе. При этом, замечу, бюджет департамента уже сверстан. Сможет ли новый директор изменить систему в рамках существующих правил? Мне кажется, что это – трудная задача, если финансирование услуг социальной сферы останется на прежнем уровне.

С января по август 2018 года я пользовался услугой личного помощника. Это было большим подспорьем для меня. Как раз в августе (только благодаря моему помощнику Ивану) я смог организовать и провести встречу «Единство Ида-Вирумаа», которая важна для людей, имеющих ограниченные возможности. Инвалиды зачастую вынуждены сидеть безвылазно дома, потому что городская среда до сих пор плохо приспособлена к передвижению на коляске.

Родители мои работают, друзья, по большей части, учатся, и для таких людей, как я, остро встаёт вопрос о социализации, об активной жизни, о реализации себя, наконец.

Услугу предоставления личного помощника должно оказывать местное само- управление. Обычно департамент открывает вакансии в Кассе по безработице, однако с августа я так и не смог найти человека, который подошел бы для этой работы. Через Кассу обычно приходят люди старшего возраста, которым будет просто-напросто сложно помогать мне в делах, связанных с моим перемещением. Молодые люди отказываются. Почему? По двум причинам: люди не уверены, что справятся, и их не устраивает предлагаемая оплата - 2,99 евро в час. Можно возразить, что это не так уж и мало, почти минимальная оплата труда. Но услуга подразумевает всего 100 часов в месяц – это по три часа в день, что, очевидно, недостаточно, и для меня и для помощника. Для того, чтобы услугой можно было пользоваться, необходимо создать финансовый интерес для тех, кто её оказывает, проводить соответствующее обучение для того, чтобы человек получил образование и навыки, чтобы это стало его профессией. Безусловно, это требует денег, которые надо найти в местном бюджете.

Ещё одна услуга для инвалидов – это инватакси. Город закупает услугу транспорта у частного лица. По своему опыту могу сказать, что колясочнику тяжело ехать в предоставляемом транспорте, так как автобусы уже старые и не отвечают современным требованиям. Услуга требует обновления техники; решение вопроса опять-таки упирается в финансирование. И таких примеров можно привести ещё немало.

Я лично присутствовал на заседании комиссии по социальным вопросам, на которой рассматривались проекты измененных порядков в социальной сфере.

Тогда председатель комиссии О. Силланд отправил их на доработку. Насколько я понимаю, депутатов смутило предложение выделять человеку столько услуг, сколько ему требуется, а не столько, сколько денег имеется в бюджете: если услуга есть, а денег на её осуществление нет, то как услугу оказывать?

Ещё хочу заметить, что у нас в городе не хватает информации о тех возможностях, которые местное само- управление обязано оказывать в соответствии с законом. Лично я узнал об услуге личного помощника через свои таллиннские контакты, хотя небольшую информацию об услуге можно найти на сайте департамента соцпомощи. Считаю, что работники департамента должны активнее информировать людей и сами предлагать все положенные по закону услуги.

В начале этого года новые порядки должны быть рассмотрены и приняты депутатами. Хотелось бы верить, что народные избранники учтут проблемы и смогут сделать так, чтобы услуги существовали не только номинально, на бумаге, а работали реально – для людей. Тогда немалая часть наших горожан станет жить более достойно и сможет принимать более активное участие в жизни общества.

Силуан Бабарыкин

нарвский активист