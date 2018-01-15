Как долго ждать ответа от правления КТ?

Дата публикации: Вчера, 17:15 Просмотрено: 233

В какой срок по закону правление КТ должно дать ответ на заявление члена товарищества?

Если по квартире, у которой несколько собственников, возник долг, то предъявлять требование по платежам можно к любому из сособственников как к солидарным должникам. Иллюстративное фото.

Законом не регулируются конкретные сроки для ответов на обращения или запросы членов товарищества. Разумные сроки для ответов на заявления можно установить в уставе товарищества по аналогии с положениями других законов, регулирующих сроки ответов на обращения лиц. Например, местные управы должны давать ответы на вопросы членов собрания самоуправлений в течение 10 дней со дня поступления вопроса. В части 1 статьи 18 Закона о публичной информации (RT I 2000, 92, 597), задачей которого является обеспечение возможности доступа каждого к информации, предусмотренной для общего пользования, установлено понятие незамедлительного ответа на запросы граждан, но не позднее пяти рабочих дней со дня, следующего за днем регистрации запроса.

Статья 6 Закона об ответе на обращения и ходатайства (RT I 2004, 81, 542) предусматривает незамедлительный ответ на обращение лица в государственные или местные учреждения, но не более 30 дней со дня регистрации обращения, в сложных случаях срок может быть продлен до двух месяцев. Главное, соблюдать в каждом конкретном случае принцип разумности, то есть что в данной ситуации считали бы разумным лица, действующие добросовестно.

Обязан ли член товарищества сообщать правлению контактные данные временно проживающих в квартире лиц?

Обязанность члена товарищества сообщать правлению контактные данные лиц, временно проживающих в его квартире, вытекает из Закона о квартирной собственности и квартирном товариществе. Во-первых, правом и обязанностью квартирного товарищества является регулярный уход за предметом долевой собственности, то есть частями строения и техническими коммуникациями.

Для исполнения обязанностей по обслуживанию дома товарищество должно иметь возможность доступа к коммуникациям в любой квартире, например, в случае аварии. Исполнение обязанностей товарищества невозможно без оперативной связи с лицами, действительно проживающими в квартирах. Во-вторых, каждый квартирособственник должен обеспечить товариществу возможность попасть в квартиру, если это необходимо для работ по содержанию в порядке долевой собственности. Эта обязанность квартирособственника установлена в пункте 3 части 1 статьи 31 КСиКТ.

В-третьих, квартирособственник обязан обеспечить, чтобы члены его семьи, временные жильцы и лица, пользующиеся квартирной собственностью, соблюдали вышеуказанное требование (часть 4 статьи 31 КСиКТ). В части объёма данных следует руководствоваться статьёй 46 КСиКТ, согласно части 1 указанной статьи квартирособственник обязан сообщить квартирному товариществу данные о имеющихся средствах связи, прежде всего, номер телефона или адрес электронной почты. Отсюда следует, что достаточными данными о временно проживающих в квартире нанимателей, арендаторов или родственников считаются средства связи.

С кого товарищество может требовать долг, если собственниками квартиры являются несколько человек?

В вопросе востребования долга с сособственников квартиры нужно руководствоваться положениями Закона о квартирной собственности и квартирном товариществе (далее КСиКТ, на русском языке можно получить бесплатно текст закона по адресу https://agentuurketa.org/content/articles/docs/15.01.2018_ZakonKCKT.pdf). Государственный cуд разъяснил в решении № 3-2-1-124-10 от 15 декабря 2010 г., что при определении членов товарищества, обязанных оплачивать хозяйственные платежи, следует исходить из положений закона, согласно которой членами квартирного товарищества являются все сособственники недвижимой вещи, разделенной на квартирные собственности, а значит – и все собственники находящейся в совместной собственности квартиры (супруги или собственники мыслимых долей).

В законе КСиКТ это положение закреплено в части 4 статьи 1, согласно которому членами товарищества являются все собственники квартирных собственностей одной недвижимой вещи, разделенной на квартирные собственности. Согласно части 2 статьи 15 КСиКТ совместные собственники квартирной собственности несут солидарную ответственность за исполнение обязанностей, вытекающих из квартирной собственности. Это значит, что в случае возникновения долга по квартире можно предъявлять требование по платежам к любому из сособственников как к солидарным должникам. Даже несмотря на то, что товарищество, как правило, выставляет счета на лицо, внесённое в крепостную книгу, или делит хозяйственные расходы на два счёта по просьбе сособственников квартиры.

См. больше:

Книга Марины Сухневой «100 вопросов о квартирном товариществе»

http://www.marinasuhnjova.com/