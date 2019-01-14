Генконсул России в Нарве поздравил ветерана со 104-летием

Дата публикации: 14-01-2019, 17:42 Просмотрено: 896

В воскресенье 13 января Генеральный консул России в Нарве Юрий Васильевич Грибков выехал в Кохтла-Ярве, чтобы посетить ветерана морской пехоты Северного Флота Александра Михайловича Разгуляева. Поводом для такого визита стал не только Старый Новый год: в этот день Александру Михайловичу исполнилось…104 года!

Юрий Васильевич Грибков поздравил Александра Михайловича с солидной датой.

Вместе с Юрием Васильевичем ветерана со столь почтенной датой поздравили начальник отдела социального обеспечения при посольстве Российской Федерации в Эстонии Олег Давидович Деордица, инспектор этого отдела Николай Александрович Резенков, руководитель ветеранской организации Кохтла-Ярве Валерий Александрович Тумко и его коллега из Раквере Георгий Иванович Косюк.

Руководитель Содружества ветеранов и пенсионеров Кохтла-Ярве Валерий Тумко поздравляет старейшего члена организации.

Юрий Васильевич Грибков передал ветерану поздравление от посла Российской Федерации в Эстонии Александра Михайловича Петрова и от Генерального консула России в норвежском городе Киркенес Сергея Валерьевича Шатуновского-Бюрно. Ведь среди многочисленных наград на парадном кителе морского пехотинца Северного Флота Александра Михайловича Разгуляева рядом с двумя орденами Красной Звезды, медалями «За оборону Советского Заполярья», орденами Отечественной войны есть и две медали от короля Норвегии за освобождение Киркенеса.

После того, как гости зачитали официальные поздравления, дочь Александра Михайловича Наталья – учительница основной школы, перевела для них на русский язык поздравление, которое 104-летнему ветерану пришло из канцелярии президента Эстонии Керсти Кальюлайд.

Письмо из канцелярии президента Эстонии.

«Уважаемый Александр Разгуляев! Эстонской Республике исполнилось 100 лет. Вы в это время на пути нашей республики видели в своей жизни много горестей, у вас было и много радостей, которые нас окружали за эти 100 лет. Шлем вам от президента Эстонской Республики самые наилучшие пожелания и серебряную юбилейную монету – это наш маленький подарок на ваш большой день рождения. Желаем вам много здоровья и счастья».

Генеральный консул России в Нарве Юрий Васильевич Грибков до назначения на Северо-восток Эстонии находился на дипломатической службе в Норвегии.

- Сегодня, перед тем как поехать к Александру Михайловичу, я переговорил с нашим Генеральным консулом в Киркенесе Cергеем Шатуновским-Бюрно, который напомнил, что в этом году будет отмечаться 75-летие освобождения Киркенеса от немецко-фашистских захватчиков. Этому событию будет посвящен широкомасштабный праздник, который пройдет в Киркенесе.

Жители норвежского города знают и помнят о вкладе в разгром фашистов, который внесли бойцы Советской армии. Генконсул Шатуновский-Бюрно также просил передать Александру Михайловичу и всей его семье самые сердечные поздравления по случаю дня рождения ветерана, и пожелание здоровья, - сказал Юрий Васильевич Грибков.

Бои за норвежский город Киркенес были очень тяжелыми. И не только потому, что это был север. Ведь и полуостров Рыбачий, откуда морпехи Северного Флота шли на Норвегию, тоже не Ташкент. Там был немецкий завод тяжелой воды, необходимой для создания атомной бомбы. И что более всего запомнилось Александру Михайловичу, это освобождение заключенных из концлагеря для английских и французских военнопленных. «Они падали на колени, обнимали нас за ноги и, плача, благодарили». Интересно: знают или нет об этом дети, внуки и правнуки британцев и французов, освобожденных из плена русскими солдатами?

А как воевал морской пехотинец Разгуляев, можно понять, прочитав хотя бы наградной лист ко второму ордену Красной Звезды.

«Лейтенант Разгуляев А.М., находясь во главе разведгруппы 347 ОПБ в сентябре — октябре 1944 года, проявил себя мужественным, стойким, решительным, смелым и инициативным офицером. С 6 по 30 сентября 1944 года товарищ Разгуляев со своей группой сделал 9 вылазок по инженерной разведке переднего края противника, при этом было разминировано 70 противопехотных мин, обезврежено 10 фугасов и перерезано немецкого кабеля до 16 проводов, вырезанный кабель был доставлен на КП батальона.

10 октября 1944 года товарищ Разгуляев с разведгруппой подорвал проволочное заграждение в районе высоты 109,0, ворвался в опорный пункт противника, забросал гранатами траншеи и обстрелял из автоматов опорный пункт. При этом было подорвано 2 огневые точки противника вместе с материальной частью и солдатами. 11 октября 1944 года при наступлении из района 3-го опорного пункта нашего БО на опорный пункт противника товарищ Разгуляев первым ворвался в опорный пункт, воодушевляя и увлекая бойцов вперед. В траншее немецкий унтер-офицер пытался застрелить товарища Разгуляева. Унтер-офицер был разоружен и взят в плен. В этой операции было подорвано 2 огневые точки вместе с матчастью.

Александр Михайлович показывает гостям памятные фотографии.

Разведывая дорогу и населенный пункт, товарищ Разгуляев со своей группой обнаружил и обезвредил 320 противотанковых и противопехотных мин. Во время одной из вылазок товарищ Разгуляев был ранен, будучи раненым, он умело организовал эвакуацию раненых бойцов. Участвуя в операции в 254 БМП, товарищ Разгуляев лично уничтожил 2 немцев и вынес из-под обстрела 7 человек, тяжело раненых, с оружием».

В ветеранской организации Кохтла-Ярве есть участники Великой Отечественной войны, находящиеся в солидном возрасте. 94-й год пошел фронтовику Ивану Захаровичу Рассолову. 95 лет отметила в прошлом году зенитчица Анна Андреевна Смирнова. 96-й год живет на свете бывшая партизанка Волховского фронта Анна Дмитриевна Кузнецова. Как и Александр Михайлович, они помнят весь ужас минувшей войны,

Они не любят вспоминать суровые годы. Но каждый год в День Победы они собираются силами и приходят к памятнику, что стоит на братской могиле в Кохтла-Ярве.

Генеральный консул России Нарве Юрий Васильевич Грибков обещал Александру Михайловичу Разгуляеву, что 9 мая он обязательно приедет в Кохтла-Ярве, и назначил ему встречу – у памятника погибшим воинам.

Евгений Капов

Фотогалерея: Евгений Капов