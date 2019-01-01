Сергей Петров, один из лучших нарвских предпринимателей 2018 года

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По традиции накануне нового года Нарва отмечает свои лучшие фирмы и наиболее успешных предпринимателей года. На этот раз в их числе паевое товарищество Table Tennis Products. Член правления и совладелец этой компании Сергей Петров сегодня гость нашей редакции.

Сергей Петров. Фото: Светлана Зайцева

Новость изнутри

На конкурсе «Нарвский предприниматель», организатором которого выступает Нарвская городская управа уже 17-й год подряд, Table Tennis Products OÜ было признано победителем в номинации „Лучший работодатель 2018 года».

Напомним, что исходя из условий городского конкурса фирмы оцениваются по результатам экономической деятельности на территории города Нарвы за два предыдущих года и первой половины текущего. С 2013 года в конкурсе участвуют не податели заявок, а практически все предприятия, налоги от деятельности которых поступают в Нарву. В число критериев для определения самых успешных включены не только поступившие в городской бюджет налоги, но также доходы от продаж, чистая прибыль, объем инвестиций, объем экспорта, создание новых рабочих мест, средняя заработная плата, вклад в развитие города и проч.

По словам Сергея Петрова, в конкурсе «Нарвский предприниматель» Table Tennis Products участвовало впервые. «Откровенно говоря, мы не предполагали, что окажемся в числе номинантов. Когда из горуправы пришло приглашение на церемонию награждения, мы решили обязательно там побывать – чтобы поучаствовать в праздничном городском мероприятии, просто отдохнуть под конец года, повидаться со знакомыми – темп жизни сейчас такой, что не оставляет места для свободного общения, - рассказывает Сергей. – Когда же на торжественной церемонии нас объявили лучшим нарвским работодателем года, безусловно, это было и неожиданно, и радостно!». Тем более, продолжает Сергей, что в 2018 году Table Tennis Products исполнилось 10 лет.

Сфера деятельности Tab-le Tennis Products – продажа товаров для профессионального настольного тенниса: ракетки, мячи, спортивная форма, обувь, столы, аксессуары… На складе Tab-le Tennis Products имеется более шести тысяч оригинальных продуктов; в том числе представлены такие мировые бренды, как Donic, Tibhar, DHS, Nittaku, Yasaka, Xiom, Stiga и многие другие.

«Наши основные поставщики продукции – Германия, Швеция, Япония, Китай. У них мы закупаем товар очень высокого класса, - рассказывает Сергей Петров. - А затем с нашего нарвского склада отправляем нашим заказчикам – это магазины товаров настольного тенниса в Европе, а также после открытия 6 лет назад интернет-магазина – частные лица и спортивные клубы. Больше всего у нас покупателей из Азии, Америки (США составляет 25% нашего оборота), России. Сегодня основной оборот фирмы делают продажи через интернет-магазин». В 2013 году собственники компании открыли специализированный магазин в Париже.

Table Tennis Products – компания, основанная полностью на эстонском капитале.

3 ПРОСТЫХ ВОПРОСА: - В родной Санкт-Петербург не тянет? - Нет. Откровенно говоря, Нарва стала родным городом. В Санкт-Петербург хорошо приезжать. А в Нарве хорошо жить. На самом деле, у Нарвы огромное количество преимуществ. Жаль, не все это осознают. - Почему вы так долго путешествовали по Индии? - Хотел понять индийскую философию, осознать другой подход к жизни. Европа – это чисто материальный мир. Здесь мы все нацелены исключительно на получение материальных благ. Там – иное. И это меня интригует! Но признаюсь, за полгода своего путешествия я только приблизился к пониманию некоторых вещей, не более. - На интернет-страничке вашей фирмы к названию Table Tennis добавлена цифра 11. Это какое-то «специальное» число? - Это понятное для специалистов число — в настольном теннисе обычно играют до 11 очков.

По версии деловой газеты Aripäev нарвская фирма Table Tennis Products в течение последних 5 лет была одной из самых успешных эстонских фирм-«газелей», то есть тех фирм, которые демонстрировали долговременный и быстрый рост. ««В этом году мы так быстро не растем, как прежде, достигнув годового оборота 5 млн евро, но у нас есть устойчивость, и прибыль соответствует темпу роста продаж», - поясняет Сергей Петров.

На мой вопрос «В чем секрет успеха?» Петров отвечает с улыбкой: «Об этом можно много говорить. Но отчасти еще и в том, что крупные фирмы и конкуренты нас просто «проспали»: они долгое время не воспринимали всерьез, что какая-то там маленькая фирма из крошечной Эстонии сможет найти серьезных поставщиков и выйти на большой рынок. Однако конкуренция очень серьезная, и расслабляться не приходится».

Сегодня в Table Tennis Products работает 20 человек.

- Образно выражаясь, сердце нашей фирмы – это наш склад с отделом упаковки. Там трудится основное количество наших работников: мужчины и женщины (примерно поровну). Есть молодые работники и пенсионеры. Все ответственные сотрудники, - рассказывает Сергей. – Работа на складе сложная: в ассортименте тысячи единиц товара, нужна предельная точность и четкость. Есть у нас также отдел продаж, отдел закупок и бухгалтерия.

- Многие предприниматели жалуются, что в Нарве сложно найти специалистов. А как у вас обстоят дела?

- Могу сказать, что в отдел продаж найти сложно – там нужны люди не только со знанием иностранных языков, но также и с профессиональными знаниями в сфере настольного тенниса. Например, с недавних пор у нас работает Айри Авамере, нарвитянка, чемпионка Эстонии по настольному теннису. А вот, например, услуги ИТ-специалистов мы покупаем на стороне. Что касается работников для сбора товара, складирования, упаковки, то для них существует процесс обучения и стажировки. В отличие от изучения игостранного языка для этого хвататет нескольких месяцев обучения.

- Текучка кадров есть?

- Текучки у нас нет. Это для нас непозволительная роскошь: новый человек минимум 2-3 месяца будет изучать ассортимент продукции, ведь он у нас огромный. Поэтому мы создаем для наших людей хорошие условия труда, чтобы им в нашей фирме хотелось работать. Например, арендуем автобус, который утром доставляет на работу (Кересе, 20), а вечером развозит по домам. Есть возможность пройти обучение и применить свои навыки как на складе, так и на упаковке. Приветствуем, если люди хотят учиться. Особенно поощряем изучение иностранных языков и занятия спортом.

Например, Айри Авамере является студенткой юридического факультета Тартуского университета и часто играет в спортивном клубе в Германии, а также выступает за сборную Эстонии. Мы всегда идём ей навстречу, подгоняя её рабочий график под удобное для неё расписание. Сверхурочных у нас нет. Заработная плата – от 700 до 1100 евро; естественно, рождественская премия. На мой взгляд, работать у нас интересно. Хотя бы потому, что общаешься со всем миром, есть возможность узнавать о привычках и особенностях менталитета людей в разных странах.

Кто есть кто

Сергей Петров родился и вырос в Санкт-Петербурге. Окончил университет физической культуры, спорта и здоровья им. Лесгафта по специальности «спортивные игры». В Нарву приехал в 1993 году, когда здесь открылся клуб настольного тенниса, а на мебельном комбинате «Нарова» был создан завод ракеток. Петров играл за нарвский спортклуб, работал тренером и тестировал ракетки.

Так как он знал английский и немецкий, вскоре получил приглашение на работу в экспортный отдел мебельного комбината. Параллельно Сергей продолжал иг-рать в теннис, в том числе и в высшей лиге в одном из клубов Финляндии, а с 1995 года - за сборную Эстонии по настольному теннису. В 97-м пошел учиться в магистратуру Тартуского университета на бизнес-администрирование. Потом учился и работал в Германии на заводе ракеток продакт-менеджером. И вдруг — резкая остановка: уехал в Индию и полгода путешествовал по стране. «Это были поиски себя», - коротко говорит Сергей.

Вернулся в Эстонию, работал тренером в Раквере. Потом 2 года работал тренером в Швеции. И к слову сказать, за это время выучил эстонский и шведский языки.

А когда поступило приглашение от друга поработать в Москве в новой фирме, которая начала продажу предметов для настольного тенниса, не раздумывая уехал в Россию. «Но за два года жизни в Москве понял, что мегаполис – это не для меня», - признается Сергей.

И когда в 2008 году московский друг (бывший эстоноземелец) предложил Сергею организовать подобную фирму в Нарве, он с готовностью согласился. «Друг был в Москве, я – в Нарве. Поначалу мы представляли в Европе крупную китайскую фирму по производству теннисных ракеток и параллельно создавали интернет-магазин. Постепенно дело пошло», - говорит бизнесмен.

Другая жизнь

Десятилетняя дочь Сергея живет со своей мамой в Санкт-Петербурге. Отец навещает ее каждые выходные.

По прежнему все свободное от работы время посвящает настольному теннису, играет за клуб Маарду. В прошлом году Сергей Петров стал бронзовым призером Эстонии.

Много путешествует – по работе, уточняет Сергей. Не пропускает ни одного чемпионата мира по настольному теннису. «Конечно, смотрю все игры, плюс встречаюсь с поставщиками».

Светлана Зайцева