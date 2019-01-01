ОПРОС. Рост минималки надо привязать к росту цен

Дата публикации: Вчера, 17:07 Просмотрено: 155

С начала года минимальная зарплата поднимется до 540 евро ( в прошлом году она составляла 500 евро), а минимальная часовая зарплата составит 3,21 евро. Рост минимальной зарплаты означает рост зарплат как в частном, так и в государственном секторах. Также вырастут пособия, привязанные к минималке: нижняя граница родительской зарплаты, пособие по уходу за ребенком, пособие по уходу за членом семьи.

Иллюстративное фото.

КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ПОВЫШЕНИЮ МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРПЛАТЫ ДО 540 ЕВРО?

Геннадий:

- Нормально отношусь, только это мало - на 40 евро, надо бы побольше. Лично меня это повышение не коснется, так как моя зарплата всегда была выше минималки и, надеюсь, такой и останется. Но людям, конечно, это мало — 540 евро, особенно при нынешних ценах. Если говорить прямо, то 540 евро — это неадекватная заработная плата для человека, отработавшего с полной отдачей 8 часов. Это больше похоже на нормальное пособие по бедности. Хотелось бы пожелать Эстонии, чтобы она стала социальным государством.

Ирина:

- Как только минималку повысят — тут же цены, естественно, взлетят, и люди никакой разницы не почувствуют. С другой стороны, в Эстонии есть пособие, которым мы действительно можем гордиться — это родительская зарплата. Такого нет ни в Америке, ни в Финляндии, ни в Норвегии. Вроде развитые страны, а женщина не может даже год просидеть спокойно с ребенком. Так что, наверное, повысили минималку настолько, насколько могли: к ней же все остальные пособия привязаны.

Эдуард:

- Это мало, конечно, хотелось бы, чтобы минималка была больше, но в пределах разумного, конечно. Ведь мы же в Евросоюзе живем, в цивилизованной европейской стране. Значит, не должно быть пропасти между зарплатами наших депутатов и зарплатами простых смертных. Или уж депутам Рийикогу давать зарплату по тысяче евро, не больше, или, если депутаты получают по три тысячи, то и работяги должны не меньше тысячи в месяц иметь.

Ирина:

- С одной стороны, даже 25 евро чистыми, которые получит на руки работник в результате повышения минималки, — это деньги, которые важны для семьи, особенно когда она еле сводит концы с концами. Но было бы хорошо, если рост минималки был четко связан с ростом цен, зависел бы от него. Сейчас же рост цен уже через пару месяцев приведет к тому, что рост минималки люди вообще не почувствуют.

Сергей:

- Положительно отношусь: всегда хорошо, когда зарплата повышается. Хотелось бы, чтобы и средняя зарплата повышалась и всем было бы хорошо. Возможно, работодателям это и не нравится, но они и должны понимать, что уровень жизни не должен падать. Это значит, что зарплату неизбежно приходится поднимать. Невозможно, чтобы людям платили одни и те же деньги, когда цены постоянно растут.

NB! Мы будем рады, если наши читатели выскажут свое мнение по теме опроса в комментариях к этому материалу.

Опрос провела Ирина Токарева

Фото: Ирина Токарева