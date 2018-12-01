Алексей Непримеров, добровольный спасатель

Дата публикации: Сегодня, 11:18 Просмотрено: 169

Создание волонтерской организации Iga Elu было инициировано той самой группой, которая занималась поисками заблудившегося в лесу нарвитянина, стремясь помочь официальным структурам, почему-то далеко не сразу обратившимся к населению за содействием.

Алексей Непримеров с Сеней в процессе поиска. Скоро у спасателей Iga Elu появится собака из питомника, которую будут специально готовить для розыска пропавших людей. Фото: архив Алексея Непримерова

В гостях у редакции руководитель строительной фирмы Metalus Алексей Непримеров, который вместе с Александром Фроловым и Ксенией Клочковой стал учредителем новой спасательной структуры.

Новость изнутри

Трагическое происшествие с Иваном Тогидным, подробно изложенное в СМИ, в том числе и в нашем издании, побудило Алексея Непримерова и его единомышленников создать добровольческую организацию Iga Elu для розыска людей в Ида-Вирумаа, которая действует теперь на законном основании после получения 11 декабря свидетельства о государственной регистрации.

В те сентябрьские дни Алексей сделал главное – распространил в сети надлежащую информацию. Дальше события развивались стремительно. К месту происшествия – селу у Чудского озера - съехалась первая группа, немедленно приступившая к поискам. Вечером прибыл руководитель добровольческого ЦУ Kadunud OPEROG Ааре Рюютель, имевший уже 9-летний опыт в таких делах. Особой помощи от этой организации не получилось из-за территориальной удаленности (головной офис на Сааремаа), но сам Ааре все время был с местными добровольцами, согласовывал действия с полицией, координировал маршруты дрона, в общем, «много опыта мы у него почерпнули», отметил Алексей. Вполне вероятно, что уже тогда возникла идея об организации спасательной структуры для Ида-Вирумаа. Тем более что случай с Иваном Тогидным не единичный. Только за осень было 7 происшествий, причем трех человек удалось спасти после официального завершения поисков, благодаря помощи волонтеров.

2 ПРОСТЫХ ВОПРОСА: – Как еще реализуете себя? – Занимаюсь музыкой: была когда-то рок-группа, решили сейчас вновь собраться, лет 15 спустя. Понимаем, что рок не очень жив, пытаемся подстраиваться. Есть грандиозная задумка, хотелось бы, чтобы получилось интересное театральное действо. (Отметим: здесь Алексей не новичок, давно пишет театральные рецензии. - ред.). – Каковы отношения со спортом? – Год назад три раза в неделю плавал, теперь же у меня в лесу спорта будет достаточно. Плюс ежедневная длительная ходьба: данные шагомера прямо-таки зашкаливают. Потому что 2-3 часа в день – только прогулки с собаками, а это два кобеля, которые не очень ладят друг с другом.



В нашем случае в спасательных мероприятиях в общей сложности участвовало около 110 человек, приехавших из разных мест республики и даже из Финляндии. Большинство прибывали на один-два дня: физическая нагрузка была очень интенсивная, и на работе не всегда удавалось договориться. Не все представляли сложность задачи, думали: подумаешь, лес, типа парка. А это форменная чащоба, еще с болотами, вследствие чего пришлось отказаться от лошадей, которых предложила из своего питомника Ксения Клочкова: как бы выручили они в сухом лесу! И все же именно волонтеры нашли погибшего: не по их вине было упущено драгоценное время.

Для всех желающих присоединиться к Iga Elu составлена анкета. Особый пункт касается технических средств, имеющихся у кандидата. Это очень важно, считает Алексей Непримеров. В те осенние дни, когда пытались спасти Ивана Тогидного, аппаратуры не хватало. Очень выручил Кайтселийт: по инициативе руководителя нарвского отделения Александра Лупанова добровольцам выделили комплект из 6 раций, обеспечивших надежную связь. И в частном порядке некоторые члены Кайтселийта присоединялись к поисковикам – официального приказа, к сожалению, так и не поступило.

Главная задача на сегодня – сбор подписей для обращения в Рийгикогу, он проходит до 22 декабря включительно. Основное требование петиции – установить «в органах, ответственных за розыск пропавших без вести лиц», единую систему, «по уставу которой... ответственный... сотрудник незамедлительно оповещает... основанную на гражданской инициативе... оперативную поисковую группу». Ранее подразумевалось целевое учреждение Kadunud, к которому теперь присоединяется организация добровольцев Ида-Вирумаа. А основное слово в петиции – «незамедлительно». Ибо добровольным спасателям более чем подходит латинский девиз: Praedicatio tempora-nea vitam salvat, «своевременное извещение спасает жизнь».

Кто есть кто

Коренной нарвитянин Алексей Непримеров не окончил высшее учебное заведение — силламяэский «Экомен»: «слетел на четвертом курсе», как заметил он не без юмора. Были и объективные трудности: он активно работал в России и первые годы каждый вечер приезжал из Кингисеппа на занятия в Силламяэ. На третьем курсе вроде стало полегче: внедрили для вечерников систему субботне-воскресного обучения. Вообще-то Алексей планировал окончательно перебраться в Россию, но скоро понял, что «ментальность несколько иная» и что «тяжело жить в России тем, кто родился и вырос в Эстонии».

На четвертом году для продолжения обучения переехал в Санкт-Петербург, где пришлось совсем туго – образовалась куча долгов по предметам.

В конечном итоге окончил строительное училище, организовал в Нарве фирму и достаточно успешно справляется.

К слову: родной дядя Алексея – Сергей Непримеров, председатель Нарвского союза ликвидаторов катастрофы на Чернобыльской АЭС, участвовавший в строительстве саркофага, а следовательно обеспечивший будущее множеству людей. Может быть, спасать жизни – у них в роду, на генетическом уровне?

Другая жизнь

Ее заполняли поначалу собаки. Уже три года Алексей занимается бездомными «животными-компаньонами», companion animals – предельно четкий термин, принятый в цивилизованных странах и не вызывающий двусмысленного толкования.

На практике организовалась сеть волонтеров, которых в итоге набралось более 7500 и которые были готовы помогать. «Делали посты, — рассказывает Алексей, — сразу же всем своим раскидывали информацию: мол, есть собака, срочно нужна передержка. Я каждый раз практически сидел с этой собакой в машине, катался по городу до тех пор, пока кто-то не отвечал, что готов взять. И дальше все по порядку – мыли, чистили, откармливали, делали прививки, лечили, если надо». Достаточно скоро люди, которые участвовали в этом деле, узнали друг друга, подружились и фактически уже тогда сформировалась команда единомышленников. За три года пристроили около сотни животных.

И вот люди, занимавшиеся животными, составили ядро новой организации, призванной спасать людей.

Сергей Трохачев

Читайте также:

Волонтеры добились официального признания и хотят активно работать