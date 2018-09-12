Алла Якубова: «Слушайте свою душу»

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Преподаватель поп-джаз вокала Хорового отделения Нарвской музыкальной школы Алла Якубова в Международный день учителя стала победителем в номинации «Творческий учитель года», что абсолютно справедливо, поскольку она не только учит, но и сама часто выступает на сцене и готовит сейчас совместную международную программу.

Алла Якубова (Виславская) стала победителем в номинации «Творческий учитель года».

Квинтет старших учениц Аллы Якубовой: Ирина Ракчеева, Стефания Бойко, Мария Морозова, Алисия Михайлова, Алина Ворончихина.

Она многое делает сама: создает новые многоголосные аранжировки хитов мировой поп-музыки, оригинальные версии аккомпанемента, пишет песни на свои стихи. И, разумеется, воспитывает талантливых учеников.

Алла Якубова (тогда еще Врублевская) родилась под Ленинградом, но росла и училась в Нарве, где окончила 6-ю школу и музыкальную школу. Была солисткой знаменитого в то время детского эстрадного ансамбля «Веселые нотки». Далее училась в Минском педагогическом университете, получила в 1990 году специальность «преподаватель вокала». В принципе, могла бы устроить карьеру в Белоруссии, но предпочла вернуться в Нарву и организовать детский поп-джаз ансамбль. Но – обо всем по порядку.

Возможности ближнего зарубежья

Почему вдруг Минск? Оказывается, еще в «горбачевское время», то есть во второй половине 1980-х годов, когда Эстония экономически отделилась от СССР, Ленинград и Москва объявили, что эстонские студенты отныне – с 1986 года – считаются иностранцами, следовательно, должны платить за высшее образование. Через два года, впрочем, одумались и сделали исключение для русских жителей Прибалтики, рассказывает Алла Якубова. Но она уже простилась с мыслью учиться в Питере: «Я никогда не планировала поступать в Минск, но жизнь решила сама, и этот город предоставил мне много возможностей для творческой реализации».

В минском вузе Алла чувствовала себя столь же легко, как и в музыкальной школе, поскольку обладала абсолютным слухом: недаром окончила ее на год раньше. Честно отправилась по распределению в поселок Раков (30 км от Минска), где по просьбам местных жителей и семей военных (неподалеку располагалась воинская часть) открылась музыкальная школа. Алла шесть лет преподавала там вокал и фортепиано. «Это было хорошее время, много концертов и музыкальных праздников, дети учились очень мотивированно, а учителя были молоды и полны инициативы», – рассказывает она. Но признается, что какая-то ее часть не была реализована, поэтому регулярно ездила в Минск, пела в эстрадном оркестре Тракторного завода (почему бы и нет: вспомним фильм «Веселые ребята», где великий Леонид Утесов представлял ансамбль имени «листопрокатного цеха»!). Ездили по республике, публика была благодарна, артисты набирались опыта. На городском конкурсе молодых исполнителей Алле вручили приз зрительских симпатий и приглашение в отборочный тур Международного фестиваля «Славянский базар». Она предложила свою песню, но организаторы потребовали взять сочинение члена Союза композиторов Белоруссии, причем выкупить право исполнения – 350-500 долларов за песню: зарплата учителя в музыкальной школе на полторы ставки составляла 95 долларов...

Началась работа в ресторанах столицы – там заработки были гораздо выше. Белоруссия пребывала в глубоком экономическом кризисе. За клавишами на сцене в кафе мог находиться и хормейстер Белорусской государственной капеллы – хора номер 1 в республике!

Затем поступило приглашение в телевизионный конкурс молодых талантов «Зорная росстань». Алла прошла в суперфинал. Был еще Театр эстрады, где она попробовала себя в жанре мюзикла. В театр этот набирали талантливую молодежь со всей республики, стремясь выпестовать из нее нечто авангардное, но руководство, зацикленное исключительно на конъюнктуре, избегало смелых экспериментов. В итоге многие ушли, и Алла Якубова в их числе, хотя бы потому, что ей не дали спеть ни одну свою песню: мол, «не формат».

Ближний Восток оказался хорош, но временно

От кризиса надо бежать как можно дальше – туда, где как раз наблюдается рост и процветание. Таким местом оказался Дубай – один из богатейших городов Арабских Эмиратов и, пожалуй, самый демократичный, где Алла Якубова работала певицей в отелях в течение 6 лет. «Это была для меня большая авантюра, но хотелось заработать денег, чтобы помочь родителям, обрести свое жилье или начать, наконец, собственное дело, организовать, допустим, звукозаписывающую студию. Там я получила бесценный опыт работы с музыкантами из разных стран, бегло заговорила по-английски, обрела новых друзей, но остро ощутила, что живу какой-то чужой жизнью среди чужих людей, что… я хочу домой».

Возвращение к истокам

Алла Якубова вернулась в Нарву 11 лет назад. Первые два года были сложными: не понимала толком, что здесь делать, в каком направлении развиваться. Поняла, что на себя творческой энергии потрачено достаточно, а надо бы готовить новое поколение. И почти сразу возникла идея – нужна 8-летняя программа обучения популярной музыке последнего столетия, чтобы молодежь взаимодействовала с этой музыкой осознанно, с пониманием всех жанров и «правил игры». А по окончании поп-джаз отделения можно было бы поступать в музыкальное училище. Идея обретала реальную структуру несколько лет. В итоге все получилось, и родился поп-джаз ансамбль словно бы в поддержку общего джазового направления, которое уже много лет культивируется в городе под руководством Бориса Петровича Паршина.

Ученики дружат и развиваются

«Вот уже 11 лет я преподаю поп-джаз вокал в Хоровой школе (теперь – хоровое отделение Нарвской музыкальной школы), – рассказывает Алла. – Благодарю бывшего директора школы Марину Косолапову, а также завучей Галину Воронову и Наталью Махрову за веру в меня и постоянную поддержку в развитии поп-джаз направления. Все мои ученики – это поп-джаз ансамбль «Конфетти». Я его руководитель, концертмейстер, автор многих песен и аранжировок. Чтобы не было путаницы, скажу, что я недавно сменила фамилию, меня знают в Нарве как Аллу Виславскую».

Состав «Конфетти» кардинально меняется каждые три года. Это нормально, считает Алла. Дети вырастают и уезжают учиться. Но коллектив дружный, младшие тянутся за старшими, те «держат марку» и помогают младшим. Есть произведения, которые они исполняют вместе. Тогда получается поп-джаз хор. Но профессионально озвучить такой коллектив гораздо сложнее, поэтому вместе выступают редко.

Сейчас у Аллы Якубовой 5 ансамблей «от мала до велика». У каждого свой репертуар, и характер у каждого разный. Старшие активно гастролируют: побывали в России, Латвии, Литве, Чехии. Младшие «пыхтят» на репетициях, учатся. Есть ярко выраженные солисты, они получают индивидуальные уроки вокала.

Старшие могут стать звездами

Замечательный квинтет уже хорошо известен в Нарве. Ученицы Аллы Якубовой, как и она сама, выступали, в частности, вместе с британской певицей Джордан Джексон на праздновании закрытия летнего сезона (см. «НГ» от 12.09.2018). И похоже, что молодые исполнительницы вполне готовы к профессиональной карьере. Например, Алина Ворончихина, обладатель Гран-при международного конкурса «Юный вокалист 2018». Алина пишет свои песни, одна из которых, «Pisarate maa», прозвучит в январе на Сааремаа в исполнении другой ученицы – Марии Морозовой, лирической певицы с необычным голосом.

Другая ученица, Ирина Ракчеева, пришла в ансамбль два года назад из Ивангорода и регулярно ходила на уроки через границу. Теперь учится в Санкт-Петербургском университете культуры на отделении поп-джаз вокала.

Стефания Бойко закончила и музыкальную (по классу фортепиано), и художественную школы, а затем продолжила обучение в Хоровой школе по современному вокалу. Пела в рок-группе In-Sect, была членом Молодежного парламента. Пишет песни на английском языке.

Алисия Михайлова может петь в разных жанрах, что приносит ей высокие награды на международных конкурсах и республиканских фестивалях. Сейчас готовит собственную композицию «That girl is blue» для фестиваля молодых исполнителей Эстонии «Solistica 2019».

«Мои ученицы радуют меня своим творчеством, – резюмирует Алла Якубова. – Они живут этим. Музыка – это такая магия… Она притягивает, увлекает, трансформирует сознание... Я уверена, что любой вид творчества приносит человеку только позитивные эмоции, снимает стресс.., развивает способности, мощно стимулирует к новой деятельности. Я благодарна Богу за то, что моя работа сочетает в себе и заработок, и занятие любимым делом, и творческий рост, и помощь подрастающему поколению».

О себе и о других

Как певица, Алла Якубова всегда в форме: 6-7 уроков в день не позволяют расслабиться. Пишет песни, стихи к ним. «Не могу себя назвать поэтом ни в коей мере, – признается она, – скорее просто пишу тексты к песням». Но в любом случае, если берется за дело, все – ее собственное: музыка, стихи и аранжировка.

Ее идеал в джазе – Элла Фитцджеральд: «глубокий сочный тембр, естественность звукоизвлечения, выразительность исполнения и потрясающая свобода в импровизации». И, подчеркивает Алла: «Я специально говорю о ней в настоящем времени – музыканты уходят в иную реальность, но их творчество всегда с нами».

Из новых имен ей интересен британец Джейми Каллам: «Вокалист, блестящий джазовый пианист, автор новых ярких версий мировых хитов, а что на «живых» концертах вытворяет!»

В настоящий момент Алла Якубова готовит программу с Джордан Джексон, которая, по ее мнению, «музыкант с удивительно чистой душой», притягательность Джордан – «в абсолютной искренности», ее песни «очень светлые». Музыка – язык универсальный: Алла и Джордан прекрасно чувствуют друг друга. Весной в рамках проекта «Jordan Jackson and Friends» Алла планирует исполнить несколько авторских песен как собственных, так и своих учениц.

Что пожелаете нарвитянам в преддверии Рождества?

«Наш город богат творческими людьми разных возрастов и национальностей. Это здорово. Беречь их надо. Помогать. Всем коллегам желаю вдохновения и новых проектов. Поздравляю всех нарвитян с наступающим Рождеством. Искренне желаю каждому найти себя. Слушайте свою душу. Все мы станем от этого только счастливее».

Сергей ТРОХАЧЕВ