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ТрагедияСкончался бывший профсоюзный лидер Владислав Понятовский

Дата публикации: Вчера, 11:48 Просмотрено: 280

В Нарвской больнице 11 декабря на 60-м году жизни скончался бывший профсоюзный лидер энергетиков и шахтеров Эстонии Владислав Понятовский.

Скончался бывший профсоюзный лидер Владислав Понятовский

Фото: Евгений Капов

Владислав Понятовский был председателем правления Профсоюза работников Балтийской электростанции, а с 2011 года возглавлял Независимый профсоюз шахтеров и энергетиков (KESA). Он также являлся членом правления Центрального союза профсоюзов Эстонии.

В 2003 году Понятовский вступил в партию Res Publica (с 2006 года - "Союз отечества и Res Publica", с июня 2018 года - "Отечество"). Ранее состоял в Социал-демократической партии. Был депутатом городского собрания Нарвы.

rus.err.ee

 

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