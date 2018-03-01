Катри Райк: «Кадровую проблему в полиции нужно решить – на наших улицах должно быть безопасно»

Дата публикации: Сегодня, 11:07 Просмотрено: 44

В интервью для нашего издания новый министр внутренних дел Эстонии Катри Райк рассказала, какие вопросы будет решать в первую очередь и почему согласилась принять очередной непростой вызов.

Фото: архив "ВП"

Вступившей с понедельника в должность Катри Райк друзья в Фейсбуке начали желать сил и удачи еще в конце прошлой недели, когда стало официально известно, что именно она сменит на посту министра внутренних дел Андреса Анвельта, неожиданно ушедшего в отставку по состоянию здоровья. Райк поблагодарила всех за поддержку и поделилась мыслями и эмоциями по этому поводу, написав короткий пост: «Если бы кто-нибудь сказал мне еще неделю назад, что я займу должность министра внутренних дел, я посмеялась бы над этим человеком. Я была знакома с работой министра достаточно близко, чтобы нисколько не мечтать о ней. Но сегодня это так и есть. В любом случае - вызов. Буду учиться каждую минуту.

Обещаю, что не подведу тех, кто мне доверяет».

- Катри, почему вы приняли оба предложения - стать министром внутренних дел и одновременно - первым номером в предвыборной кампании социал-демократов в Ида-Вирумаа? Кажется, в вашей жизни и так хватает вызовов.

- Есть такие ситуации, когда сказать «нет» просто невозможно, невозможно подвести своих коллег. И лично Андрес Анвельт, и Евгений Осиновский сделали мне предложение возглавить министерство. С другой стороны, нельзя сказать, что я мало знаю эту систему: 3,5 года каждую среду я участвовала в совещаниях, сидела за столом рядом с министром, так что по сути я просто пересела с одного места за столом на другое.

- Какие задачи будете решать в первую очередь?

- Зарплаты спасателей, полицейских и пограничников уже повысились благодаря моему предшественнику, но это не предел. Наша цель, чтобы средняя основная зарплата спасателя достигла среднего уровня по стране, а основная зарплата полицейских составила бы 120% от средней зарплаты Эстонии.

Сейчас ситуация такова, что в следующем году работу в полиции могут покинуть около 900 человек - 1/3 из них выйдет на пенсию, остальные покидают свою работу по другим причинам.

Чтобы решить кадровую проблему, нужно заниматься не только зарплатами, но и тем, чтобы уже работающих людей с опытом всё устраивало на своем рабочем месте.

Для нас сейчас главное, чтобы на улицах было безопасно, поэтому, например, по вопросу со спецпенсиями необходимо достичь компромисса. Принимаются и другие меры: мы готовим новые молодые кадры, приглашаем вернуться в полицию тех, кто по разным причинам покинул ее, создаем возможности для повышения квалификации и переобучения.

Во-вторых, необходимо, конечно, урегулировать вопрос об эстонских гражданах по рождению, которые теперь признаны получившими гражданство в результате сделанной той или иной ошибки. Этих людей не так много, но для государства это вопрос принципиальный. Министерством заказан аудит по этому вопросу у юристов Тартуского университета, также мы планируем обратиться по этому поводу и к канцлеру права.

Кроме того, Министерство готовит программу помощи женщинам, страдающим от семейного насилия. Эта тема сейчас в центре внимания, и она особенно актуальна именно в Ида- Вирумаа, где случаев семейного насилия заметно больше.

Плюс, сейчас начинается конкурс госпоставки по строительству восточной границы Эстонии. Важные вопросы - перевод в Ида- Вирумаа Службы контроля движения, а также рассмотрение возможности строительства нового полицейского здания в Силламяэ в следующем бюджетном периоде.

Но хочу подчеркнуть, что решение всех этих вопросов не является моей личной заслугой, я лишь буду продолжать ту работу, которую начал мой предшественник.

- Кто вместо вас возглавит фракцию в нарвском горсобрании и кто будет руководить Академией внутренней безопасности?

- Фракцию будет возглавлять Яна Кондрашова. Но, как вы знаете, я буду министром только до марта. После выборов в Рийгикогу я вернусь в Нарвское горсобрание. Временно исполняющим обязанности ректора Академии внутренней безопасности будет проректор Марек Линк.

- Известно, что вы пишете новую книгу о Нарве. Как продвигается работа?

- Новая книга будет называться «Пятьдесят историй о Нарве, которые надо знать». Она выйдет в издательстве Postimees в серии популярных исторических книг. В основном это истории о Старой Нарве, рассказанные пожилыми людьми, очевидцами тех событий. Из пятидесяти историй 35 уже написано, и на этом пока придется остановиться - продолжу работу после выборов в марте.

Ирина Токарева