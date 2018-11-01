Посол Польши Гжегож Козловски: «Наш приоритет на ближайшие пять лет - безопасность страны»

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Посол Польши в Эстонии Гжегож Козловски дал интервью нашему изданию в ходе торжественного приема в честь 100-летия независимости Польши, который состоялся в Нарве.

Гжегож Козловски выступает перед гостями приема в честь 100-летия независимости Польши в Нарвском колледже. Фото: Сергей Дроздик

У Польши и Эстонии много общего не только в историческом прошлом: со многими нашими серьезными проблемами, к примеру, с оттоком и старением населения, столкнулись и поляки. Однако сейчас эти проблемы в Польше решаются - благодаря стабильному экономическому росту.

- Господин посол, у вас есть видение, как должна развиваться Польша, скажем, в ближайшие пять лет?

- Наши приоритеты номер один - экономическое развитие и безопасность страны. Мы хотели бы, чтобы солдаты НАТО были и в Восточной Европе, и уже долгое время говорим о необходимости создания в Польше совместно с США постоянной военной базы НАТО. Этот вопрос касается не только Польши, а и всей общеевропейской системы безопасности.

- Но разве не может случиться так, что размещение постоянной базы НАТО на границе с Россией приведет к созданию нового напряжения между НАТО и Россией? Не все страны ЕС поддерживают идею Польши о создании постоянной военной базы НАТО на ее территории.

- То,что Российская Федерация позволила себе сделать на Украине - аннексия Крыма, война в Донбассе - это нарушение межународного права. Такие действия нельзя рассматривать иначе, чем угрозу и нашей безопасности. Постоянная база НАТО в Польше стала бы частью политики сдерживания. Этот вопрос касается не только безопасности Польши - он касается безопасности всей Европы.

- Каким видите будущее польско-эстонских отношений?

- Как отметила президент Эстонии Керсти Кальюлайд, в истории независимости наших стран много общего, есть взаимопонимание между нашими политиками, руководством. В будущем мы хотим достичь также более близких, дружеских отношений между рядовыми гражданами наших стран, более тесного экономического сотрудничества: в Эстонии сравнительно небольшой рынок, но он привлекателен своими инновациями и качеством. Вы очень хороши в стартапах, в малых предприятиях. В частности, у Нарвы имеется договор о сотрудничестве с Эльблонгом, городом с богатой историей и развитой промышленностью. Это сотрудничество могло бы быть не только культурным, но и экономическим - об этом, в частности, шла речь на встрече с руководством Нарвы во время моего первого приезда в ваш город в сентябре.

- Довольны ли в Польше темпами экономического развития?

- В Польше в 2017 году рост ВВП составил 4,6%, в этом году рост ВВП также составит более 4% (16 ноября на экономическом конгрессе в Польше было объявлено, что ВВП страны вырос на 5, 7% - ред.) Наблюдается рост потребления, доходы населения растут. Благосостоянию населения способствовала вступившая три года назад в силу программа поддержки семей «Семья 500+»: родителям выплачивается ежемесячное пособие в 500 злотых на второго и каждого следующего ребенка. Если в семье трое детей, как, например, у меня, то в месяц выплачивается 1000 злотых (около 230 евро - ред.). Эта программа особенно большое значение имеет для поддержки семей в небольших городах и сельских местностях.

- Чем еще вызван такой рост ВВП, помимо роста потребления?

- Растет экспорт, причем в очень многих областях: польские товары вы можете видеть и на полках ваших магазинов, от яблок до бытовой техники. Отмечу еще, что цены в Польше ниже, чем в Эстонии, процентов на 30. Стуация с безработицей стабильна: мы вышли сейчас на самые низкие за два последних десятилетия показатели, безработица колеблется между 5 и 6 процентами.

Но так было не всегда - в 2004 году безработица достигала 20 процентов, польские рабочие в поисках работы массово эмигрировали - прежде всего в Великобританию, а также и в другие страны - Германию, Бельгию, Австрию, Швецию... Страну покинуло свыше 2 миллионов поляков.

С другой стороны, сейчас у нас множество иммигрантов из Украины и Белоруссии. События в Донбассе привели к тому, что в Польшу только в 2017 году приехало на работу свыше миллиона украинцев.У украинцев много связей с польскими семьями. Если дед или мать были поляками, то можно получить Карту Поляка и уехать в Польшу.

- А каково сейчас положение с оттоком населения?

- В последние годы поляки начинают возвращаться на родину, в Польшу. Руководство страны старается изменить политику и вернуть людей. Мы потеряли около 2 миллионов человек в результате эмиграции. Сейчас у нас на каждого пенсионера приходится три работающих человека, и эта ситуация - очень серьезный вызов, ее необходимо изменить.

- Какие проблемы могут негативно отразиться на экономике Польши?

- Мы не поддерживаем проект строительства газопровода «Нордстрим 2»: считаем, что это - политический проект. Во-первых, пострадает Украина, так как газопровод минует ее территорию и она потеряет транзит. Ситуация негативная и для экономической безопасности Европы, потому что она приведет к тому, что Газпром станет монополистом. Мы покупаем газ из Катара, США, Норвегии, Дании и других стран. Конечно, покупаем газ и из России, но не хотим, чтобы газ был только из России.

- Есть еще вопрос, по которому вас, как страну-члена ЕС, не все устраивает - миграционная политика Брюсселя.

- Мы не поддерживаем миграционный пакт ООН, поскольку он размывает границы между мигрантами и беженцами, между легальной и нелегальной миграцией. Пакт налагает обязательства, которые могут противоречить национальным интересам Польши. Хотя сейчас сферой притяжения мигрантов являются страны с более высоким уровнем жизни и социальной защищенности - прежде всего Германия, Италия, но никак не Польша. С другой стороны, в Польше очень хорошо относятся к мигрантам из Украины и Белоруссии, которые приезжают к нам работать.

- В прессе сообщалось, что Нарвский Шопеновский конкурс потерял своего главного спонсора, а очередной конкурс должен состояться в 2020-м году. Будете ли поддерживать конкурс и впредь?

- Мы собираемся поддерживать конкурс и дальше, как делали это последние 20 лет. В связи с тем, что нужны новые спонсоры, подготовку к конкурсу со своей стороны начнем раньше, собственно, эта подготовка уже началась - еще в 2018 году.

Гжегож Козловски - CV Родился 31 марта 1974 года в Варшаве. Имеет два высших образования: в сфере права и финансов и докторскую степень по экономике. Работал в Министерстве финансов - с 1997 года. В Министерстве иностранных дел — с 1999 года. В период с 2004 по 2008 год был сотрудником Отдела безопасности, участвовал в переговорах между США и Польшей о размещении на территории Польши частей системы противоракетного щита. С 2008 года руководил экономическим отделом посольства Польши в Вашингтоне. С 2012 - заместитель директора отдела экономического сотрудничества, а с 2013 года - директор американского отдела. Гжегож Козловски стал чрезвычайным и полномочным послом Республики Польши в Эстонии 14 февраля 2018 года.

Ирина Токарева