Топите правильно!

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Количество несчастных случаев, обусловленных небрежной топкой или неправильным обращением с топкой, уменьшается с каждым годом, но, к сожалению, это по-прежнему приносит довольно большой ущерб. Берегите себя от несчастных случаев!

Иллюстративное фото.

Руководитель отдела по рассмотрению ущерба страховой компании Gjensidige Маарика Мюрк обращает внимание на то, что в дополнение к правильной топке и визиту трубочиста следует убедиться также в безопасности топочной камеры и фундамента дымовой трубы. Особенно это касается случаев, когда дело обстоит с реновированным жильем, где система отопления еще не знакома новому пользователю.

«Каждый раз во время прихода трубочиста спрашивайте у него оценку состояния трубы и топки. Если же вы переехали в реновированное жилье, то попросите специалиста оценить состояние фундамента дымовой трубы в полном объеме. Это можно сделать, например, с помощью проверки дымохода, – сказала Мюрк. – Выполнения минимальных требований может не всегда быть достаточно, и если есть хоть малейшее сомнение в безопасности, следует проконсультироваться со специалистом».

Она привела в пример случай, когда пожар, причинивший большой ущерб, разгорелся абсолютно незаметно, хотя все требования были выполнены.

Возгорание произошло на втором этаже здания возле трубы, где фундамент дымовой трубы был застроен древесным настилом. Настил находился на расстоянии требуемых 12 сантиметров от фундамента дымовой трубы, но не просматривался с двух сторон. Огонь распространился от трубы между конструкциями на чердак. Позже было установлено, что в фундаменте дымовой трубы имелись трещины и уплотнение было сделано шерстью.

«В отоплении следует запомнить самое простое правило – огонь и легковоспламеняющиеся материалы не совместимы, – подчеркнула Мюрк. – Перед печкой должна быть плита из огнеупорного материала, не следует развешивать одежду сушиться на задвижку, дверь печки или каменку, к печи не следует прислонять легковоспламеняющиеся вещи, горячую золу нельзя собирать в полиэтиленовый пакет. Это обычная житейская мудрость, которая почему-то, к сожалению, забывается».

Если для отопления используется живой огонь, то аккуратность и знания играют самую важную роль. При несчастном случае поможет страхование. При страховании следует помнить о том, чтобы дом и находящееся в нем имущество были застрахованы в соответствии с их стоимостью, а также рекомендуется заключить договор о страховании ответственности, чтобы был покрыт также ущерб, причиненный вами другим.

Кроме того, дымовой датчик должен быть установлен в каждом помещении и всегда должен находится в исправном состоянии!

Исходя из этого, Спасательный департамент напоминает, что для безопасной топки важно помнить следующее:

1. Неисправную топку использовать нельзя. При малейшем сомнении в исправности отопительного оборудования или трубы следует при первой же возможности вызвать эксперта в этой области для проверки.

2. Топите печь благоразумно. Во избежание чрезмерной топки в холодную погоду следует протапливать одну закладку за раз, и так несколько раз в день.

3. Не располагайте горючие материалы (дрова, ковер) вблизи топки. Пожар может возникнуть от летящей искры или даже из-за теплопередачи.

4. Для отопления нельзя использовать окрашенный, пропитанный или обработанный иным способом химикатами древесный материал. Находящаяся в древесине химия легко скапливается на стенках топки и может повлечь большой ущерб.

5. Во время топки нельзя уходить из дома или ложиться спать.

6. Во время топки задвижка должна быть полностью открыта.

7. Очищайте топку от остатков сгорания дров только после их остывания. Горячую золу нельзя складировать в легковоспламеняющейся таре. Горячую золу следует поместить в металлическую посудину и вынести из здания, чтобы она остыла.

Менеджер по маркетингу и коммуникациям