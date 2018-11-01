В Вильяндиском уезде в пожаре погибли три человека

Дата публикации: Вчера, 10:20 Просмотрено: 105

Три человека в понедельник вечером стали жертвами пожара в многоквартирном доме в Вильяндиском уезде, пишет BNS со ссылкой на сетевое издание газеты Sakala.

Иллюстративное фото.

Спасательный центр получил сигнал о пожаре в деревне Кыйдама в Северном Сакала в 20.52. По первоначальным данным, возгорание произошло в квартире на первом этаже в четырехквартирном двухэтажном доме, причем звонок поступил от жителя второго этажа.

По его словам, его комната была полна дыма и он не мог выбраться наружу.

Прибывшие на место происшествия спасатели вывели из задымленного дома двух пожилых женщин, а также вынесли тела троих погибших — одной женщины и двух мужчин.

Работы по тушению пожара на месте происшествия продолжаются, на данный момент спасателям еще не известна причина пожара и гибели людей.

В течение пяти минут спасатели из команды Сууре-Яани прибыли на место происшествия и увидели, что из окон первого этажа выбивается пламя.

Как передала BNS пресс-служба Лыунаского спасательного центра, входную дверь в дом пришлось взламывать с помощью лома.

Из квартиры на первом этаже спасатели вынесли тело одного погибшего. Из соседней квартиры первого этажа спасатели помогли через окно выбраться женщине, коридор дома к этому моменту был задымлен.

Из квартиры на втором этаже, над очагом пожара, спасатели вынесли тела двух погибших, из соседней квартиры на втором этаже спасатели также через окно спасли еще одну женщину.

В результате пожара в доме погибла пожилая женщина и двое мужчин среднего возраста.

К полуночи спасатели сумели локализовать возгорание, продолжаются работы по тушению огня. Огонь проник в межэтажные перекрытия облицованного кирпичом дома, спасатели отыскивают очаги пожара и гасят их.

Спасательными работами руководит оперативный дежурный по Вильянди, с огнем борются спасатели из Сууре-Яани и Вильянди. Причины возгорания предстоит выяснить в ходе расследования.

В этом году в пожарах в Эстонии погибли в общей сложности 37 человек, из них 18 — в пожарах в южных регионах страны.

В прошлом году пожары унесли жизни 38 человек, из них 11 — в Южной Эстонии. Чаще всего пожары с погибшими людьми начинались из-за небрежного курения или неосторожного обращения с открытым огнем.

BNS