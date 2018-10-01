ОПРОС. С карточками паролей расстаются неохотно

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В соответствии с евродирективой год назад Рийгикогу принял Закон о платежных учреждениях и цифровых средствах, который ужесточил требования к безопасности платежей в интернете. Не позднее 1 февраля следующего года карточки паролей, при помощи которых сотни тысяч жителей Эстонии привыкли заходить в интернет-банк, станут совершенно бесполезными. Swedbank, как и предупреждал заранее, на прошлой неделе снизил дневной лимит платежей с помощью карточки паролей до 50 евро в день.



ГОТОВЫ ЛИ ВЫ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ КАРТОЧКИ ПАРОЛЕЙ?

Галина:

- Да, теперь я готова — мне очень помог инфодень, который Swedbank провел в эту субботу и благодаря которому я получила уверенность, что справлюсь с платежами и без карточки паролей, хотя с ней было очень удобно и главное — привычно. Очень благодарна работникам банка, которые вежливо и очень подробно отвечали на все вопросы. До этого дня я знала, конечно, что от карточек паролей придется отказаться, но оттягивала этот момент — не хотелось ничего менять.

Елена:

- Меня отмена карточек паролей не пугает, потому что переход на новые технологии неизбежен — это постоянно происходит везде, и банки не исключение. Я уже не пользуюсь картой паролей, но все же решила побывать на инфодне Swedbankа, поскольку хотела выяснить кое-какие нюансы. Очень приятно, что банк так внимательно относится к клиентам: я получила персональное предложение на инфодень, и все работники были очень доброжелательны.

Татьяна:

- Я уже давно перешла от карточек паролей к идентификации с помощью ИД-карты, и никаких сложностей не возникло: это достаточно просто. И все-таки испытываю ностальгию по карточкам паролей: они были такими удобными. Мои родители так и не захотели пользоваться своими ИД-картами для осуществления банковских платежей: сказали, что в их возрасте это слишком сложно. Поэтому на семейном совете решили, что все их коммунальные платежи буду делать я.

Надежда:

- Мне уже хорошо за 70, поэтому я вообще никогда не пользовалась интернет-банком. Стыдно признаться, но даже коммунальные платежи через банкомат я не сразу освоила. Когда узнала об отмене карточек паролей, то решила узнать, не собираются ли отменить и платежи через банкоматы. Но мне сказали, что беспокоиться не о чем, все будет по-старому. Также по-прежнему можно будет оформлять постоянные платежные поручения, так что для нас, «непродвинутых» пользователей, жизнь сложнее не станет.

Елена:

- Пока я пользуюсь карточкой паролей, хотя это не очень удобно с тех пор, как банк ограничил дневной платеж до 50 евро — приходится делать платежи частями. В свое время я забыла перерегистрировать свою ИД-карту, а теперь надо получать новую. Решила подождать эти пару месяцев — стану пенсионеркой, и ИД-карта обойдется мне в 7 евро, а не в 25, как сейчас. Сам по себе отказ от карты паролей меня нисколько не пугает, хотя, да, она была привычной, а менять привычки люди не очень любят.

NB! Мы будем рады, если наши читатели выскажут свое мнение по теме опроса в комментариях к этому материалу.

Опрос провела Ирина Токарева

Автор фото: Ирина Токарева

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