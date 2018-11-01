С приложением Taxify стоимость поездок на такси, возможно, понизится

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Всемирно известная компания, или такси-агрегатор Taxify с капитализацией в 1 миллиард долларов, которую пять лет назад основал 19-летний студент отделения компьютерных наук Тартуского университета Маркус Виллиг и которая ныне работает в более чем 25 странах и насчитывает около 15 миллионов пользователей, в ноябре начала работу в Нарве, предлагая на базе своего мобильного приложения для смартфонов более выгодные цены для пассажиров.

Мобильное приложение предоставляет, кроме прочего, возможность выбрать водителя из списка, посмотрев его профиль с фото и отзывами. Иллюстративное фото.

Менеджер этой стремительно выдвинувшейся в лидеры компании Алексей Колесников считает, что в Ида-Вирумаа существует значительная транспортная проблема.

- Мы говорили с десятками местных водителей. Жители Нарвы передвигаются по треугольной траектории Силламяэ – Нарва – Нарва-Йыэсуу. При использовании традиционной услуги таксоизвоза клиенту из Силламяэ придется ждать машины очень долго, - поясняет нам Алексей Колесников. - В то же время поездка будет стоить дорого, поскольку водитель должен учитывать риск возможного отказа от поездки. При помощи технологий мы сможем сократить количество отмененных поездок и потребитель получит разумные цены для поездок как по городу, так и за его чертой.

Каковы конкретные цифры для пассажиров?

Плата за начало поездки с Taxify в Нарве составит 50 центов, цена за километр – 20 центов, цена минуты ожидания – 10 центов, минимальная стоимость поездки – 2 евро. Весь ноябрь в городе действует специальное предложение для пассажиров – первые 10 поездок с 50-процентной скидкой, размер максимальной скидки - 2,5 евро. Это означает, что, например, стоимость заказанной через приложение поездки от конца улицы Пушкина до конца Креэнхольми, то есть практически через весь город, составит, с учетом этой скидки и при безналичном платеже 1-1,2 евро (при оплате наличными скидка не действует), а далее, по завершении скидки, около 2 евро, что все равно ниже принятой ныне фиксированной цены в 2,5 евро. Причем, подчеркнул Алексей Колесников, эти первые 10 поездок можно осуществить в один день, в течение недели или месяца.

Если расстояние до места превышает 20 километров от центра Нарвы, то здесь фиксированной цены нет. В этом случае на экран смартфона выводится предложение стоимости в зависимости, например, от класса автомобиля, и клиент выбирает сам. Нередки заказы на дальние рейсы: испытанный маршрут из Таллинна в Тарту в настоящее время обходится в 90 евро. По Нарве статистических данных пока недостаточно, но, полагает Колесников, стоимость поездки до столицы «может колебаться в пределах 90-110 евро».

Как работает приложение Taxify? 1. Откройте одноименное приложение и подтвердите своё местоположение. 2. Закажите машину, чтобы совершить поездку. 3. Следите за прибытием вашего водителя в реальном времени. 4. Наслаждайтесь поездкой к месту назначения. 5. Рассчитайтесь через приложение или наличными.

В чем преимущество для водителей?

В Нарве введена гарантийная оплата – за каждую поездку водитель, работающий на платформе Taxify, получит, по крайней мере, 3 евро. Это действительно так, в чем мы убедились в ходе пробной поездки в частной машине водителя по имени Владимир. Он только первый день работал в компании, но уже положительно оценил возможности приложения: все поездки, – а таковых накопилось к 16.00 более десятка, – быстро и четко фиксировались.

Зарегистрироваться водителем (их в Taxify на сегодня в глобальном масштабе уже более 750 тысяч), как объяснил Алексей Колесников, может любой человек, который хочет подзаработать. Прежде всего, надо скачать в AppStore или Google Play приложение Taxify для смартфона.

Детали уточнил на минувшем воскресном семинаре, собравшем более 20 водителей, представитель компании Николай Зеневич, ответственный за набор водителей в Ида-Вирумаа. Следует иметь удостоверение категории «В», четырехдверный и чистый автомобиль не старше 15 лет со свободным багажником в расчете на 4 чемодана 4-х пассажиров, карточку водителя – teenindajakaart, действительную на территории всей страны, которую можно получить в горуправе или, через веб-среду, в Регистре экономической деятельности, и карту транспортного средства – sõidukikaart, наличие которой не проверяется, но которая по закону должна быть. Эта карта обеспечивает таксистскую страховку, и, к сожалению, сегодня она более чем в 4-5 раз выше обычной, предназначенной для частного лица. Это несправедливо, считает Николай Зеневич и надеется, что соответствующий закон будет пересмотрен.

Разумеется, в салоне не должно быть неприятных запахов (особенно табака), а от водителя требуются вежливое обращение и элементарно опрятная одежда.

Особенности тактики и стратегии

Возникает, однако, резонный вопрос. Если мы, пассажиры, платим 1 евро, а водитель получает 3, то где, собственно, выгода для компании? Откуда деньги, и нет ли здесь какого-то подвоха? «Данная бонусная система, – рассказал Алексей Колесников, – создана для привлечения водителей на первоначальном этапе. Таким образом Taxify мотивирует присоединяться к платформе, что стимулирует развитие бизнеса в новых городах». Но вообще, отметил менеджер, «выход на рынок в новых городах предполагает, что фирма может работать в «минус» месяц или, может быть, даже, полгода. Эти риски учтены в долгосрочной стратегии... Кроме этого, самое важное наше преимущество перед традиционным таксофирмами заключается в использовании технологий», которые «позволяют оптимизировать маршруты», в частности, путем отправления заказа исключительно ближайшей машине, а значит «сократить время ожидания... и держать расходы на низком уровне за счет эффекта масштаба».

В тактическом плане важно и то, что в ноябре водители Taxify в Ида-Вирумаа работают без комиссии, а с декабря таковая составит 5 или 10 процентов от каждой поездки. Здесь уместно заметить, что, по сообщению российского канала РБК, один из крупнейших игроков на рынке такси-агрегаторов американская компания Uber, основанная в 2009 году и действующая в 596 городах (в том числе в 17 российских) 84 стран, взимает в Европе комиссию в размере 25 процентов, а в иных регионах и до 30.

Что в итоге немало способствовало успешному и последовательному внедрению Taxify на рынки Прибалтики, Финляндии, Белоруссии, Грузии, стран Восточной и даже Западной Европы (Нидерланды), Африки (ЮАР, Кения, Нигерия, Гана), а с декабря прошлого года – уже и Австралии. Кстати, например, в южноафриканском Йоханнесбурге, сообщил Николай Зеневич, на сегодня число заказов через Taxify за час равно числу заказов в Таллинне за день.

Что «светит» рядовым гражданам и обычным таксистам в будущем?

Как известно, сейчас стоимость поездки в нарвском такси фиксированная и составляет 2,5 евро. С учетом вышеупомянутых скидок в Taxify и оплаты труда водителя в размере 3 евро возникает воспрос, а как же компания сможет в конечном итоге заработать в «плюс». Придется увеличить стоимость поездки, допустим, до 3,5 евро? Не предпочтут ли горожане в этом случае традиционные фирмы?

Алексей Колесников такой опасности не боится. Выручка водителя не всегда будет выше 3 евро, то есть может стать и ниже в зависимости от расстояния. «По мере развития рынка, наши водители станут получать гораздо больше заказов за счет удобства услуги и хорошего качества: это обеспечит стабильный доход даже без субсидирования поездок».

Фиксированная цена, полагает Николай Зеневич, имеет свои минусы. Ведь получается, что клиент платит одну и ту же сумму вне зависимости от дистанции. Тогда как приложение Taxify учитывает абсолютно все параметры и настройки, среди которых в числе основных – расстояние, а наряду с этим история заказов, варианты оплаты (допускается плата наличными), навигация по выбору, рейтинг водителя, который не должен быть ниже 4,5 (это означает очень плохую работу), выбор наиболее удобного рабочего радиуса, иначе говоря, приемлемой дистанции (минимум 1, максимум 40 км), и многое другое.

Понятно, что не все потенциальные клиенты в Нарве сумеют воспользоваться разными электронными наворотами, и не все таксисты захотят перейти на новый режим. Здесь Алексей Колесников настроен оптимистично: «По данным статистики, мобильным интернетом уже пользовались 73 процента жителей Эстонии, и этот показатель растет с каждым годом». И далее: «У Taxify нет амбиции захватить весь рынок. Каждый пассажир может выбрать ту услугу, которая подходит ему больше всего».

А Николай Зеневич, комментируя публикацию от 10 ноября в Delfi, где было сказано, что ни один таксист не ушел из какой-то неназванной нарвской компании, «чтобы присоединиться к конкурентам», подчеркнул, что Taxify вовсе не конкурент, поскольку это не таксофирма, но приложение, посредник между клиентом и водителем. «Мы на самом деле хотим сотрудничать с таксофирмами», к их же выгоде. «Если бы я был бизнесменом, у которого своя таксофирма в Нарве, и увидел бы, что Taxify предлагает 3 евро каждому водителю и к тому же предлагает фирмам контракты, по которым с каждой поездки они получают комиссию, то есть доход, я бы сделал все, чтобы мои водители катались с Taxify», – отметил Зеневич.

Сергей ТРОХАЧЕВ