Криминальная Эстония. Нераскрытое преступление

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Когда я писала в своих книгах о взрыве в 1993 году автомобиля Генриха Акопяна, которому покровительствовал крёстный отец эстонского криминального мира Николай Таранков, то не предполагала, что четверть века спустя после описанных событий появятся новые детали этого громкого преступления.

Иллюстративное фото.

Из моей книги «Криминальная Эстония»: «В 1993 году после убийства крупного ювелира Генриха Акопяна (погиб от взрыва бомбы), персона которого находилась под негласным покровительством Николая Таранкова, полиция провела обыск в квартире крестного отца».

Крупного ювелира... Так называли Генриха Акопяна в СМИ. Тем не менее, как я выяснила совсем недавно, Акопян не имел к ювелирному делу никакого отношения. «Ювелиром» называли его в преступном мире.

Итак, всё по порядку... В августе 2018 года я познакомилась с известным московским журналистом и аналитиком- экономистом Орбели Татевосяном и узнала от него, что Генрих Акопян – его двоюродный брат, с которым они встречались на летних каникулах. Между братьями был всего год разницы, поэтому у мальчишек были общие игры, интересы, и они с удовольствием проводили вместе время, отдыхая у своих бабушек.

Орбели вспоминает, что Генрих был спокойным хорошим парнишкой, не хулиганил, не лазил по чужим садам. Он воспитывался в интеллигентной ереванской семье и, благодаря родителям, получил хорошее школьное образование в учебном заведении с русским языком обучения, что было в те годы весьма непросто. Казалось бы, с отличными школьными знаниями, умной головой и замечательными родственниками Генриху был открыт путь в институт или в университет, но! Молодой Акопян решил, что высшее образование ему ни к чему. Зачем работать, если можно заниматься мошенничеством? Имено по этой статье он получил свой первый тюремный срок.

Через некоторое время, как вспоминает Орбели, Генрих снова попал за решётку, на сей раз в Волгограде: «Не знаю, за что он сидел второй раз. Не спрашивал. Там Генрих получил травму ноги и вышел на свободу с тросточкой». Удивительно, но трость не только не мешала молодому Акопяну на любовном фронте, но даже в какой-то мере выделяла его среди других. Высокий, красивый, всегда модно и элегантно одетый, он пользовался большой популярностью у женского пола.

Криминальный талант

Ещё в молодые годы, по словам Орбели, Генрих преклонялся перед криминальными авторитетами и мошенниками. Огромное впечатление на него произвела встреча со своим знакомым – обычным кладовщиком. На вопрос Генриха о том, когда кладовщик заработает на своих афёрах первый миллион рублей, его знакомый ответил, что уже десять лет назад у него было десять миллионов. Это было откровение, ошеломившее молодого Акопяна. Он хотел жить так же, как этот кладовщик, что при его склонности к авантюрам было совершенно закономерным. Орбели отметил: «Удивительно, но факт: Генрих Акопян и его родной дядя Рубен Акопян, воевавший в Таманской дивизии и получивший звание героя Советского Союза, были схожи по характеру – оба были авантюристами. Одного эта черта характера сделала героем, другого привела в криминальный мир, а затем и в могилу. Дядя Генриха прожил свою жизнь достойно и скончался в 1994 году, в весьма преклонном возрасте, пережив племянника лишь на год.

Хотел получать деньги

...Через некоторое время Генрих Акопян, которому тесные рамки Армении мешали в полной мере проявить свой криминальный талант, перебрался к Москву. Он жил в престижных отелях, питался в дорогих ресторанах, имел красивых женщин. Генрих любил ходить в гости к родственникам, однако к себе в гости никогда их не приглашал.

На момент появления Генриха в Москве его двоюродный брат Орбели Татевосян уже давно обосновался в столице, окончив два института. У Орбели был высокий социальный статус и обширный круг высокопоставленных знакомых, которых так не хватало Генриху, который занимался своим «бизнесом» на пару с двоюродным братом Борисом. Уже тогда, говорит Орбели, Генрих хорошо разбирался в драгоценных камнях и ювелирных изделиях: «Он никогда не был ювелиром, но мог на глаз оценить любое ювелирное изделие, в том числе и антикварное».

Как-то подруге Наташи Мезенцевой (жена Орбели, художник и журналист) подарили старинный перстень. Генрих взял лупу, внимательно посмотрел на клеймо мастера и сказал, что кольцо стоит не менее 3 тысяч долларов, что по тем временам было очень большой суммой. И тут же предложил купить у Наташиной подруги это кольцо за 1,5 тысячи долларов. Генриху было всё равно, кого надуть – друга, родственника или постороннего человека...

Вскоре после того, как Орбели Татевосян открыл фирму по реновации подземных сооружений, к нему пришёл Борис –двоюродный брат как самого Орбели, так и Генриха (и одновременно напарник последнего по афёрам). Борис попросил устроить Генриха в фирму Орбели. Последний встретился с Акопяном и спросил, как тот видит свою деятельность в фирме. Орбели: «Генрих откровенно сказал, что мол делать он ничего не умеет да и не планрует заниматься чем-то конкретно. Он хотел получать зарплату...» Кроме того, Орбели сразу понял, что братец намерен проворачивать под крышей фирмы какие-то свои тёмные делишки и, разумеется, отказал Генриху в трудоустройстве.

Акопян очень обиделся на брата и почти сразу после этого разговора Генрих и Борис уехали в Эстонию. После связь между братьями обор- валась. О смерти Акопяна Орбели узнал от Бориса.

Версии убийства

Мне удалось выяснить, что в преступные группировки Генрих не лез, хотя и пользовался покровительством Николая Таранкова. Действовал Акопян в рамках армянской диаспоры, тем не менее он кому-то «перешёл дорогу». Автомобиль Генриха взорвали осенью 1993 года, в районе Копли, где в то время было полно наркопритонов. Умер Акопян, по словам Бориса, рассказавшего Орбели Татевосяну о гибели их двоюродного брата, не сразу. Генриха доставили в больницу, и он на вопрос врачей о том, кто подложил в его машину взрывное устройство, ответил, что врагов у него нет. Либо Акопян бравировал, надеясь, что выживет и сам рассчитается с врагами, либо элементарно опасался назвать имя заказчика, зная, что преступный мир ему этого не простит. Разумеется, если бы он знал, что жить ему осталось совсем недолго, можно предположить, что он озвучил бы имя врага. Но! Генрих умер и унёс эту тайну в могилу...

По мнению полиции, мотивом преступления могли стать разборки в криминальном мире. Ведь ни для кого не секрет, что сначала криминальный мир предупреждает, и если «виновник» по какой-то причине не внял предупреждению, то его ожидает неминуемая расправа.

Поскольку Николай Таранков считался покровителем Генриха Акопяна, поставлявшего золото зубным врачам-протезистам, полиция прессовала отца эстонской мафии. Однако, доказать его причастность к преступлению не смогла. Таранкову дали лишь короткий срок за незаконное хранение огнестрельного оружия, которого во время обыска обнаружили в его квартире большом количестве.

Однако, как известно, в убийстве обычно подозреваются родные и близкие жертвы, поэтому полиция проверила и вторую версию, по которой Генриха могла «заказать» его жена. Сколько жён у него было, история умалчивает. Не исключено, что речь шла об «эстонской» жене, так как официальная жена – армянка Аракся Акопян и её трое детей, рождённые от Генриха, на тот момент уже давно жили в одной из стран Европы. У полиции не сохранилось никаких данных о женщине, которую в Эстонии называли женой Акопяна. А также об имуществе, ставшем возможной причиной «заказа».

Уголовное дело о взрыве Генриха Акопяна закрыли, сам он скончался от ран, не совместимых с жизнью. Его брат Борис не рассказал Орбели Татевосяну никаких подробностей о жизни Акопяна и его деятельности в Эстонии. Возможно, завеса над тайной его гибели когда-нибудь приоткроется и мы узнаем, кто убрал человека, которого в 90-е годы называли «Ювелиром». Хотя, надежды на это мало, криминальный мир умеет хранить тайны...

Cветлана Логинова

Книгу Светланы Логиновой "Криминальная Эстония" можно приобрести в редакции газеты "Виру Проспект" по адресу Нарва, ул. Пушкина, 20, 2 этаж, офис 12 всего за 22 евро. Есть возможность попросить автора поставить свой автограф на титульном листе книги. Количество экземпляров книги ограничено. Дополнительная информация по тел. 56910699.

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