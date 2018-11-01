Когда в душе играет музыка, легче воспитывать детей

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По итогам конкурса, проведенного социальной комиссией Кохтла-Ярвеского горсобрания, «Отцом года - 2018» признан Антон Карханин – мастер обогатительной фабрики шахты «Эстония». Он – папа десяти детей.

Антон и Лидия Карханины.

Эту победу Антон разделяет со своим отцом – Сергеем Георгиевичем Карханиным, который воспитывал сына в любви не только к людям, но и музыке. Сейчас папе «Отца года» пошел девятый десяток. Он известен в Эстонии как талантливый саксофонист, который привил любовь к музыке Антону, а тот, в свою очередь, передал ее своим детям. Пять мальчиков и пять девочек Лидии и Антона Карханиных занимались и теперь учатся в музыкальных отделениях Школ искусств Кохтла-Ярве.

Старшие парни – Кирилл и Семен заканчивают учебу: Кирилл – в Морской Академии, Семен – в Академии внутренней обороны. Один станет штурманом, другой – полицейским. Но музыка в их душах – это навечно.

Дарья - выпускница Музыкальной академии, преподает в двух школах. Софье 19 лет, она учится в медицинском колледже. Младшие дети Карханиных учатся в основной школе, а самая маленькая девочка, Серафима еще ходит в детский сад.

Антон – сам саксофонист со стажем. И детей отдал учиться музыке. Каждый выбрал свой инструмент, но Кирилл «переиграл» папу: он владеет не только саксофоном, но и фортепиано, гитарой. Семен выбрал трубу и ударные, Дарья – флейту, Софья и Маша – фортепиано, скрипку, играть на скрипке учится и Иван. Гавриил не стал изменять папиному пристрастию, и тоже играет на саксофоне. А чтобы гармония в семье была максимально слаженной, все дети Карханиных занимаются спортом.

(Слева направо) номинанты конкурса «Отец года» Урмас Лаада, Александр Дикушенко и победитель – Антон Карханин.

- Скажите, Антон, а какую роль в воспитании детей играет музыка?

- Она учит тому, что называется «ансамбль». Гармония должна быть во всем: не только в нотах, но и в жизни., - говорит лауреат конкурса «Отец года».

На церемонии вручения диплома о присвоении звания «Отец года» Антон Карханин сказал, что он ценит город, в котором живет его большая семья, так как здесь созданы все условия для гармоничного развития детей. И как бы кто не пытался выставить Кохтла-Ярве в неприглядном свете, жизнь доказывает обратное.

Участвовавший в конкурсе другой номинант – отец четырех детей Урмас Лаада сказал, что он благодарен городу за возможность дать детям

разностороннее образование. Его сын Оскар, выпускник Ахтмеской Школы искусств - талантливый скрипач и ударник. Сам же папа в свое время окончил режиссерского отделение Псковского культурно-проветительного училища, и сегодня преподает в основной школе эстетическое воспитание.

- Творчество помогает детям полнее раскрыть себя, с малых лет настраивает их на философский лад, своими средствами учит детей доброте. А это очень важно в наше непростое, порой, жестокое время, - сказал Урмас Лаада.

Член Рийгикогу Валерий Корб (слева) поздравил «Отца года» и его папу с победой в конкурсе.

Еще один номинант конкурса на звание «Отец года» - Александр Дикушенко, воспитавший двух детей. Дочь окончила Петербургский университет и работает экономистом, сын - специалист химической промышленности. У Александра есть и внуки. Он руководит художественным отделением Ахтмеской Школы искусств. Ученики Александра много раз побеждали в международных конкурсах детского рисунка. Учитель считает, что бездарных детей не бывает.

«Все дети от рождения талантливы. И задача взрослых – увидеть этот талант и помочь развить его. А вот для этого в нашем городе есть все условия».

Номинантов и победителя конкурса поздравил с Днем отца член парламента Эстонии Валерий Корб. Он поблагодарил папу победителя – Сергея Георгиевича Карханина за то, что тот воспитал талантливого сына, который, в свою очередь, смог передать по наследству любовь и талант своим детям.

Евгений Капов

Фото: Евгений Капов