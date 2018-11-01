Реклама Подписка Наша редакция Недвижимость

ЖизньБольшинство проверенных домов не соответствует правилам пожарной безопасности

Дата публикации: Сегодня, 11:32 Просмотрено: 14

На прошлой неделе Спасательный департамент проверил соблюдение правил пожарной безопасности в квартирных домах по всей Эстонии. Инспекторы ведомства проверили коридоры, лестничные площадки и подвалы 294 многоквартирных дома, их которых только в 44 случаях не было зафиксировано нарушений. В остальных 250 домах нашли и зарегистрировали 544 недочета.

Большинство проверенных домов не соответствует правилам пожарной безопасности

Опыт Спасательного департамента показывает, что самой распространенной проблемой является, оставленные на лестничных площадках детские коляски, велосипеды и старая мебель. К сожалению, и на это раз картина не изменилась. Стоит понимать, что посторонние вещи на лестничных площадках и коридорах помешают эвакуации людей в случае несчастного случая», - сказал эксперт отдела по надзору за безопасностью Спасательного департамента Райн Пыллу. По словам Пыллу были обнаружены проблемы с открытыми противопожарными дверьми или их отсутствием.

Большинство проверенных домов не соответствует правилам пожарной безопасности

 

Правила пожарной безопасности существуют не просто так, а выполнять их надо не для инспектора ведомства, а для самих себя и обеспечения своей же безопасности. Огонь не знает границ и люди сами должны задуматься, как они быстро выберутся из квартиры в чрезвычайной ситуации», - сказал Пыллу.

Большинство проверенных домов не соответствует правилам пожарной безопасности

Спасательный департамент проверят соблюдение правил пожарной безопасности ежедневно. Также департамент проводит различные рейды по всей Эстонии. Системные рейды помогают создать общую картину по пожарной безопасности. В 2018 году Спасательный департамент провел уже пять рейдов, из которых три рейда были совершены в квартирные дома, один в учебные учреждения и один в учреждения опеки. В конце года Спасательный департамент планирует рейды по торговых центрам Эстонии.

Большинство проверенных домов не соответствует правилам пожарной безопасности

По информации Спасательного департамента

 

Комментарии (0)

Добавление комментариев:

Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Вопрос:
шесть + девять (ответ пишите цифрами)

Окрошка Читать все

В мире Читать все