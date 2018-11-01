Большинство проверенных домов не соответствует правилам пожарной безопасности

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На прошлой неделе Спасательный департамент проверил соблюдение правил пожарной безопасности в квартирных домах по всей Эстонии. Инспекторы ведомства проверили коридоры, лестничные площадки и подвалы 294 многоквартирных дома, их которых только в 44 случаях не было зафиксировано нарушений. В остальных 250 домах нашли и зарегистрировали 544 недочета.

Опыт Спасательного департамента показывает, что самой распространенной проблемой является, оставленные на лестничных площадках детские коляски, велосипеды и старая мебель. К сожалению, и на это раз картина не изменилась. Стоит понимать, что посторонние вещи на лестничных площадках и коридорах помешают эвакуации людей в случае несчастного случая», - сказал эксперт отдела по надзору за безопасностью Спасательного департамента Райн Пыллу. По словам Пыллу были обнаружены проблемы с открытыми противопожарными дверьми или их отсутствием.

Правила пожарной безопасности существуют не просто так, а выполнять их надо не для инспектора ведомства, а для самих себя и обеспечения своей же безопасности. Огонь не знает границ и люди сами должны задуматься, как они быстро выберутся из квартиры в чрезвычайной ситуации», - сказал Пыллу.

Спасательный департамент проверят соблюдение правил пожарной безопасности ежедневно. Также департамент проводит различные рейды по всей Эстонии. Системные рейды помогают создать общую картину по пожарной безопасности. В 2018 году Спасательный департамент провел уже пять рейдов, из которых три рейда были совершены в квартирные дома, один в учебные учреждения и один в учреждения опеки. В конце года Спасательный департамент планирует рейды по торговых центрам Эстонии.

По информации Спасательного департамента