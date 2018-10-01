ОПРОС. Нарвитяне не доверяют прививкам

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Как сообщает Департамент здоровья Эстонии, в стране пока официально зарегистрирован один случай заболевания гриппом вируса А. Специалисты госучреждения напоминают, что сейчас самое время сделать вакцинацию от гриппа, поскольку гриппом ежегодно заражаются тысячи людей. С 10 октября по 10 ноября в Эстонии действовал пилотный проект, в рамках которого вакцинацию от гриппа можно было сделать непосредственно в аптеках Таллинна и некоторых других городов.

Иллюстративное фото.



Делаете ли вы прививку от гриппа?

Виктор:

- Моя прививка - это молоко матери, и никаких других мне не нужно. Конечно, молодому поколению и детям прививки нужно делать обязательно, потому что сейчас здоровье у людей уже не то: продукты полны разной химии, воздух загрязнен, да и сами люди к своему здоровью и даже к здоровью своих детей относятся наплевательски. К примеру, недавно я подвозил в такси двух будущих мам, которые были явно нетрезвыми, да еще заехали в винный магазин взять выпивки. Старшее поколение болеет куда реже, а если заболеем, наше лекарство - чесночок да перцовочка.

Людмила:

- Нет. Уверена, что прививки не нужны и приносят только вред. В нашей семье мы все болеем очень мало и только простудными заболеваниями. Главное, что помогает не болеть и прекрасно себя чувствовать - это регулярные занятия спортом. Возможно, тем, кто ими пренебрегает, и нужны прививки, но это так же вредно, как и лекарства - одно лечим, другое калечим. И, конечно, важен здоровый образ жизни и уход от ненужных стрессов.

Нет, фотографировать меня не надо - не хочу, чтобы с помощью фото в газете на меня навели порчу.

Илья:

- В нашей семье отказались вообще от всех прививок принципиально. Мы считаем, что они не только не полезны, но и вредны. Мы правильно питаемся, папа специально выращивает собственный лук и чеснок, который мы постоянно едим с различными блюдами — вот и вся профилактика. Насчет витаминов «из баночек» даже наша учительница по биологии считает, что лучше не употреблять их бездумно, потому что передозировка витаминов тоже вредна. Очень важно также заниматься спортом. И у нас дома гриппом еще никто не болел.

Эрика:

- Конечно, нужно делать прививки детям и молодым, и не один раз в год, а как положено - и от вируса А, и от вируса В. У них иммунитет еще несовершенный, и это поможет сохранить здоровье. Лично я не делаю привики, потому что никогда не болею ни гриппом, ни простудными заболеваниями, но если человек регулярно заболевает — тогда прививка нужна. Я бы со своей стороны посоветовала есть побольше разных зеленых салатов, пить травяные чаи — это очень бодрит. Нет, в мои 86 я уже не хочу фотографироваться — выгляжу я не так хорошо, как хотелось бы.

Юля:

- Нет, мы в нашей семье прививок не делаем. Детские прививки - это правильно, и тут я ничего не имею против, а вот по поводу необходимости прививок от гриппа есть большие сомнения, потому что информация о прививках - противоречивая. Пишут, что они не дают стопроцентной гарантии, что прививаться надо несколько раз в году, если уж начали. Ведь не исключено, что эти привики скорее обогащают аптеки, чем приносят пользу людям. В нашей семье случай гриппа был только один раз, несколько лет назад.

NB! Мы будем рады, если наши читатели выскажут свое мнение по теме опроса в комментариях к этому материалу.

Опрос провела Ирина Токарева

Автор фото: Ирина Токарева