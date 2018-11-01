Юрист отвечает на вопросы о квартирном товариществе

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- Имеет ли право правление контролировать показания квартирных счетчиков?

С 2018 года каждый многоквартирный дом в Эстонии должен иметь товарищество. Но для тех, кто хочет обслуживать дом через фирму недвижимости, Законом о квартирной собственности и квартирном товариществе предусмотрена должность управляющего вместо правления. Архив «ВП»

- Одной из обязанностей товарищества является правильное распределение расходов за коммунальные услуги, потребленные квартирособственниками через общие коммуникации дома. Квартирособственники представляют товариществу показания счётчиков воды сами (декларативно, то есть заявительным порядком), например, опуская листочки в специальный ящик товарищества. Для надлежащего исполнения своих обязанностей и в интересах всех членов товарищество должно иметь возможность контроля представленных данных, особенно, если есть основания сомневаться в их достоверности. Поэтому в уставы КТ вносят право товарищества контролировать показания квартирных счетчиков. Конечно, при осуществлении этого права правление должно действовать добросовестно, с учётом интересов квартирособственников, не ходить, к примеру, с проверкой после 20:00, особенно в квартиры с маленькими детьми.

Марина Сухнёва.

- Может ли квартирособственник не пускать правление в квартиру?

- Добросовестным квартирособственникам нечего опасаться, они стремятся к сотрудничеству и не препятствуют проверкам. Если же квартирособственник необоснованно не допускает правление в квартиру, он действует недобросовестно по отношению к товариществу и другим собственникам. Многие уставы предусматривают для подобных случаев ответственность квартирособственника в виде потери права на начисление потреблённой воды по показаниям счётчика. В этом случае нераспределенная вода домового счётчика начисляется ему по квадратным метрам до тех пор, пока член товарищества не позволит проверить показания своих счётчиков. Те, кто оправдывает своё поведение статьёй 33 Конституции ЭР о неприкосновенности жилища, вероятно никогда Конституцию не читали. Второе предложение этой статьи позволяет ограничивать право неприкосновенности жилища законом в целях прав и свобод других людей. Так, пункт 3 части 1 статьи 31 Закона о квартирной собственности и квартирном товариществе устанавливает для квартирособственника обязанность давать возможность другим лицам (то есть представителям КТ) использовать предмет индивидуальной собственности, если это необходимо для содержания в порядке предмета долевой собственности.

- Какое количество доверенностей на собрании может быть у одного человека?

- Закон о квартирной собственности и квартирном товариществе напрямую не ограничивает право лица быть доверенным представителем нескольких членов товарищества на общем собрании. Однако третье предложение части 5 статьи 22 Закона предусматривает возможность внести ограничения количества доверенностей в руках одного представителя в устав товарищества. Например, если собственники не считают этичным, что председатель имеет на собрании КТ до тридцати и более голосов за счёт доверенностей, то в устав КТ необходимо внести соответствующие ограничения и зарегистрировать новую редакцию устава в регистре квартирных товариществ.

- Может ли у одного члена товарищества быть несколько представителей на собрании КТ?

- Часть 5 статьи 22 Закон о квартирной собственности и квартирном товариществе устанавливает право квартирособственника принимать участие в общем собрании КТ лично или через представителя, представительские права которого подтверждены письменным документом. Участие представителя не отнимает у члена КТ право участвовать в собрании. Следует учитывать, что каждая квартирная собственность дает один голос (часть 1 статьи 22 Закона о КС и КТ), если уставом товарищества не предусмотрено иное.

Также есть установленное Законом об Общей части Гражданского Кодекса (часть 1 статьи 122) право лица иметь в сделке несколько представителей, это распространяется и на участие квартирособственников в собрании КТ. Согласно этой норме в случае представления несколькими лицами предполагается, что каждый из представителей вправе представлять доверителя самостоятельно. Если доверенности выдаются для участия в общем собрании КТ, то у нескольких представителе также будет один голос при голосовании по вопросам повестки дня. А вот при обсуждении вопроса каждый из представителей вправе выступать, предлагать, возражать.

Марина СУХНЁВА, магистр права, Keta Õigusbüroo OÜ

(из книги Марины Сухнёвой «100 вопросов о квартирном товариществе» http://www.marinasuhnjova.com/)