Вакцинация от гриппа в аптеках завершится 10 ноября

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Как сообщает портал rus.err.ee, вакцинироваться в аптеках от гриппа можно до субботы, 10 ноября, после чего пилотный проект по оказанию этой услуги в аптеках завершится.

Об этом сообщило в четверг Объединение аптек Эстонии.

Иллюстративное фото.

В сообщении отмечается, что с 10 октября, когда аптеки начали предлагать соответствующую услугу, ей воспользовались около 7000 человек. До субботы в аптеках есть достаточный запас как трехвалентных, так и четырехвалентных вакцин от гриппа.

Услуга предлагалась в рамках пилотного проекта в 15 аптеках в Таллинне, Тарту, Йыхви и Курессааре с целью повысить уровень вакцинации людей в Эстонии от гриппа, который остается самым низким в ЕС (около 4%).

В прошлый сезон вирусом в стране заразились тысячи человек, из которых около 100 умерли.

Источник: rus.err.ee