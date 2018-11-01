Вакцинация от гриппа в аптеках завершится 10 ноября

ЗдравоохранениеВакцинация от гриппа в аптеках завершится 10 ноября
Дата публикации: Сегодня, 15:27 Просмотрено: 67
Как сообщает портал rus.err.ee, вакцинироваться в аптеках от гриппа можно до субботы, 10 ноября, после чего пилотный проект по оказанию этой услуги в аптеках завершится.
Об этом сообщило в четверг Объединение аптек Эстонии.
Иллюстративное фото.
В сообщении отмечается, что с 10 октября, когда аптеки начали предлагать соответствующую услугу, ей воспользовались около 7000 человек. До субботы в аптеках есть достаточный запас как трехвалентных, так и четырехвалентных вакцин от гриппа.
Услуга предлагалась в рамках пилотного проекта в 15 аптеках в Таллинне, Тарту, Йыхви и Курессааре с целью повысить уровень вакцинации людей в Эстонии от гриппа, который остается самым низким в ЕС (около 4%).
В прошлый сезон вирусом в стране заразились тысячи человек, из которых около 100 умерли.
Источник: rus.err.ee