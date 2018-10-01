Елена Лохматова: «В VitaTiim помогают развивать компетенции, которые в 21-м веке необходимы каждому»

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Нынешней осенью и особенно прошедшим летом, ребята из организации Vita Tiim были замечены на различных мероприятиях, где вносили свой вклад в формирование положительного имиджа Нарвы: именно они были теми внимательными и вежливыми, говорящими на трех языках волонтерами, которые помогали ориентироваться на Кренгольме зрителям «Кремлевских соловьев», «Дней оперы» в Нарве и концертов фестиваля Narva Station. Они принимали у себя в гостях и президента Эстонии Керсти Кальюлайд во время ее визита в Нарву.

Фото с президентом на ступеньках у входа в Vita Tiim. Фото: vitatiim.ee

Как и чему учат в Vita Tiim - центре неформального обучения молодежи, которому в этом году исполнилось 10 лет? Об этом беседуем с руководителем центра Еленой Лохматовой.

- Волонтерская работа - это осознанный выбор наших ребят, она дает возможность приобретать новые знания, новый опыт и одновременно - приносить пользу обществу. Это то, что является нашими основными ценностями, а заметнее сейчас мы стали просто благодаря тому, что этим летом Нарва была очень популярной.

- В чем суть вашего обучения? Одна из участниц ваших проектов рассказывает, что пришла в Vita Tiim, чтобы развить разговорный английский, но постепенно втянулась и в другие ваши проекты, стала более открытой и активной.

- Самое главное для нас - помочь получить такие компетенции, которые человеку необходимы в 21-м веке. Мы вместе с вами были на семинаре «Эстония 2035», где обсуждали темы, которые нам очень хорошо знакомы: мир будет все быстрее меняться, и человеку необходимо научиться использовать эти перемены и направлять их в нужное русло. Что нужно, чтобы не бояться перемен? Знать свои сильные стороны, быть открытым миру. А для того, чтобы быть открытым - надо владеть языками.

Фото: Ирина Токарева

Елена Лохматова Родилась в городе Волхове Лениградской области, в Нарву семья переехала, когда Елене было 9 лет. Закончила Нарвскую высшую школу, получила специальность преподавателя английского языка. Работала учителем в Кренгольмском училище, после объединения училищ в Нарвский профессиональный учебный центр стала вначале координатором проектов центра, а затем - руководителем по развитию, в общей сложности проработала в сфере профессионального образования 11 лет. В 2011 году основала центр обучения взрослых Vestifex, а с 2013 года возглавила также центр неформального обучения молодежи Vitatiim. Елена Лохматова: - Все мои работы связаны со сферой развития, образования человека - и мне это очень нравится, потому что и сама я очень люблю учиться чему-то новому. Vestifex - в переводе с латыни «портной», мы хотели этим названием подчеркнуть, что для каждого предоставляем индивидуальную услугу - помогаем обучиться именно тому, что данному конкретному человеку необходимо для успеха. Мы гордимся одной своей разработкой, которая называется курс умения учиться - ведь часто бывает так, что человек учится годами, а на новый уровень никак не может выйти. В чем повезло безумно - у меня потрясающие коллеги, каждый – профессионал в своем деле, все работают с душой и делают максимум возможного. Елена замужем, имеет троих детей.

В центре нашего внимания - не обязательные знания и узкопрофессиональные навыки, а те знания и навыки, которые необходимы каждому, чтобы чувствовать себя уверенным, состоявшимся и счастливым человеком. А приходят ребята на разные курсы - кто-то приходит изучать английский, кто-то - на курс «Школа профессий».

Есть еще наш уникальный продукт - мы учим писать проекты. И хотя это не то, что обязательно каждому понадобится в будущем, смысл в том, что когда школьник пишет свой проект, он отрабатывает шикарные навыки: планирование, составление бюджета, отчетность, работа в команде, и, наконец, умение налаживать социальные контакты, поскольку нужно найти партнеров, договориться о помещении для проведения мероприятий и т.д. И эти навыки во взрослой жизни нужны, безусловно, каждому, независимо от того, какую карьеру человек строит и какую профессию выбрал.

Конечно, более активным ребятам прийти к нам легче - активным вообще по жизни легче. Но для нас ценно и то, когда приходят более скромные ребята - те, кому трудно преодолеть застенчивость, и начинают активно работать в проектах. Такой опыт особенно важен в переходном возрасте, когда происходит становление человека.

- Как новый «ученик» может прийти к вам?

- Есть несколько «дорог»: во-первых, в течение года мы объявляем набор в различные группы, например, «Школу профессий» или курсы по написанию проектов или языковые клубы. При этом есть определенные требования к участникам - возрастные ограничения, уровень знания языка, все это подробно описываем в наших объявлениях, которые можно найти на нашем сайте или на Фейсбуке. Естественно, есть ограничения и по числу участников групп, поэтому к нам нельзя прийти и попасть на обучение в любое время - надо следить за нашими объявлениями, новые группы периодически открываются. Также проводим открытые мероприятия, на которые мы приглашаем абсолютно всех - и это самый простой способ один раз прийти к нам и посмотреть, подходит ли это обучение человеку и в какую группу он хотел бы попасть.

Плюс мы ежегодно проводим фестивали знаний, в которых любой человек может заявить себя не только участником, но и наставником, если у него есть возможность и желание научить других чему-то интересному. Если люди зарегистрировались - заявитель проводит свой мастер-класс: это может быть занятие по йоге, танцам, рисованию. Это очень популярно. На самом деле мероприятий много, и за информацией о них можно следить на Фейсбуке.

Наши двери открыты, но надо понимать, что, в отличие от молодежных центров, мы предоставляем не место для проведения досуга, а возможности для обучения.

- Судя по фотографиям, на мероприятиях Vita Tiim всегда весело.

- Просто учеба не должна быть скучной - она может приносить удовольствие и радость.

Например, у нас есть музыкально одаренные ребята: они сами написали проект, который получил поддержку, купили музыкальные инструменты, и у нас появилась музыкальная комната, где они импровизируют, сами сочиняют песни, учатся друг у друга. Есть у нас такой проект, когда люди вместе учатся готовить и при этом осваивают разговорные навыки эстонского языка. Совместное приготовление пищи снимает стресс, человек не концентрируется на том, что ему сложно говорить на чужом языке, и обучается с удовольствием.

Ключевой момент нашего образования - это активное участие в нем человека. Не мы организуем какие-то мероприятия для молодежи, а молодые люди сами приходят к нам со своими идеями, мы же лишь поддерживаем их и помогаем. Музыкальные, поэтические, литературные вечера, которые здесь проходят, организованы не специалистами нашего центра, а ребятами. Когда ты что-то делаешь по собственной инициативе, у тебя есть шанс научиться чему-то новому.

Участница проектов Vita Tiim: «Теперь я никогда не соглашусь с тем, что в Нарве скучно» Екатерина Иванова, двенадцатиклассница Ваналиннаской государственой школы, рассказала нашему изданию о своем опыте обучения в Vita Tiim: - Я пришла в центр в 9-м классе - первоначально для того, чтобы совершенствоваться в английском, поскольку там действует двухгодичная программа изучения английского языка Access. Приходила заниматься английским и заодно узнавала о различных проектах, в которых можно принять участие. Первое обьявление, которое я прочитала, было таким: «Огранизуем Хеллоуин. Кто хочет помочь?» Я захотела помочь, и с тех пор все закрутилось. В Vita Tiim есть активная молодежь, которая сама придумывает и организует разные мероприятия. Например, прошлой зимой был организован Зимний бал в Нарвском замке, куда были приглашены все желающие, и вход был бесплатный. В ходе бала разыгрывали сценки, учили танцевать различные танцы, и это было весело. Vita Tiim подтолкнул меня к мысли, что очень многое в жизни зависит от нас самих. Не могу сказать, что я так уж блестяще знаю английский, но благодаря Vita Tiim я стала говорить на нем - для меня это был настоящий прорыв. Круг друзей не просто расширился, а изменился. Я была домашней девочкой, которая гуляла с друзьями вокруг дома, а здесь я вместе с друзьями делала что-то для города, и это было намного интереснее. Побывала в других городах и странах благодаря проектам «Sinu Mõiu» («Твое влияние») и Sinu Mõiu: Internftional, в ходе которых вместе с молодежью из других стран мы изучали, как обычные люди могут влиять на политику, как рассматривать политические проблемы с разных точек зрения. Тогда мне очень пригодились навыки общения на английском. Мы много всего делали в ходе этих проектов: снимали фильмы, делали инсталляции, разыгрывали сценки. Хотя мои мечты и планы на будущее Vita Tiim не изменил - по-прежнему хочу стать врачом - на мою жизнь он повлиял. Теперь я никогда не соглашусь с теми, кто говорит, что в Нарве скучно и нечего делать. А если что-то не нравится, ты спокойно можешь это изменить, можешь что-то организовать сам.

- Расскажите, как ваши ребята встречались с президентом. Керсти Кальюлайд потом сказала, что ей очень приятно, что в Нарве есть молодежь, у которой горят глаза.

В ходе визита в Нарву президент Эстонии общалась с молодежью из Vita Tiim. Фото: vitatiim.ee

- Мы решили провести нашу встречу в виде игры. Мы сами разрабатываем очень много методических материалов, которые помогают людям учиться. И одна из наших разработок - настольная игра, которая помогает проанализировать личный опыт и понять, чему научился. Ребята анализировали свой опыт, полученный за нынешнее лето, а президент и ее помощники рассказывали о том, чему они научились в ходе своего визита в Нарву. Получилась такая живая, человечная беседа. Вопросы в этой игре продуманы так, что, отвечая на них, невозможно оставаться поверхностным. Благодаря этому и мы лучше узнали президента и ее сотрудников, и им, я думаю, это тоже было интересно. Керсти Кальюлайд даже написала нам в книге отзывов: «С вами так хорошо, что не хочется уходить».

Ирина Токарева