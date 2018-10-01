В Нарве появилась первая рождественская елка

Дата публикации: Вчера, 18:29 Просмотрено: 212

Самую первую елку в этом году в Нарве поставили возле торгового центра Fama, это произошло сегодня. Елка пока без украшений, украсят ее 3 ноября.

Торговый центр Fama.

Отметим, что в прошлом году в этом месте стояла точно такая же елка - традиционного дизайна. Однако в торговом центре Astri на этот раз жители увидят новое рождественское дерево. Праздничной атмосфере способствует и развернувшаяся пару недель назад в самом здании ТЦ Fama торговля елками, рождественскими подарками и украшениями. А какие нас ждут ближайшие предпраздничные события?

Елка возле торгового центра Fama.

Как пояснила нашему изданию ассистент службы маркетинга Юлия Зурова, 8 декабря в Astri и Fama пройдут «Ночи чудес».

В торговом центре Fama «Ночь чудес» начнется с развлекательной программы в 18:00, а в торговом центре Astri - в 17:00.

Торговый центр Fama.

Фото: prospekt.ee

Анна Белошеева