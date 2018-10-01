Реклама Подписка Наша редакция Недвижимость

ЖизньВ Нарве появилась первая рождественская елка

Дата публикации: Вчера, 18:29 Просмотрено: 212

Самую первую елку в этом году в Нарве поставили возле торгового центра Fama, это произошло сегодня. Елка пока без украшений, украсят ее 3 ноября.

В Нарве появилась первая рождественская елка

Торговый центр Fama.

Отметим, что в прошлом году в этом месте стояла точно такая же елка - традиционного дизайна. Однако в торговом центре Astri на этот раз жители увидят новое рождественское дерево. Праздничной атмосфере способствует и развернувшаяся пару недель назад в самом здании ТЦ Fama торговля елками, рождественскими подарками и украшениями. А какие нас ждут ближайшие предпраздничные события?

В Нарве появилась первая рождественская елка

Елка возле торгового центра Fama.

Как пояснила нашему изданию ассистент службы маркетинга Юлия Зурова,  8 декабря в Astri и Fama пройдут «Ночи чудес».

В торговом центре Fama «Ночь чудес» начнется с развлекательной программы в 18:00, а в торговом центре Astri - в 17:00.

В Нарве появилась первая рождественская елка

Торговый центр Fama.

 

Фото: prospekt.ee

Анна Белошеева

 

Комментарии (0)

Добавление комментариев:

Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Вопрос:
один + пять (ответ пишите цифрами)

Окрошка Читать все

В мире Читать все