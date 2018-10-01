В Нарве появилась первая рождественская елка

ЖизньВ Нарве появилась первая рождественская елка
Дата публикации: Вчера, 18:29 Просмотрено: 212
Самую первую елку в этом году в Нарве поставили возле торгового центра Fama, это произошло сегодня. Елка пока без украшений, украсят ее 3 ноября.
Торговый центр Fama.
Отметим, что в прошлом году в этом месте стояла точно такая же елка - традиционного дизайна. Однако в торговом центре Astri на этот раз жители увидят новое рождественское дерево. Праздничной атмосфере способствует и развернувшаяся пару недель назад в самом здании ТЦ Fama торговля елками, рождественскими подарками и украшениями. А какие нас ждут ближайшие предпраздничные события?
Елка возле торгового центра Fama.
Как пояснила нашему изданию ассистент службы маркетинга Юлия Зурова, 8 декабря в Astri и Fama пройдут «Ночи чудес».
В торговом центре Fama «Ночь чудес» начнется с развлекательной программы в 18:00, а в торговом центре Astri - в 17:00.
Торговый центр Fama.
Фото: prospekt.ee
Анна Белошеева