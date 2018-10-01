Приспособление жилья потребует дополнительных расходов от города

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Одним из новых видов услуг, оказываемых местным самоуправлением, стала возможность переоборудовать часть квартиры в рамках «Программы приспособления жилых помещений для людей с недостатками в здоровье». Приспособить жилье к своим нуждам в Нар­ве смогут 13 человек.

Татьяна Пацановская признает, что первый тур программы шел с некоторой пробуксовкой. Фото: Софья Боборенко

Наша газета уже писала и о Программе, и о том, что некоторые нарвитяне, попытавшись воспользоваться новой услугой, остались недовольны тем, что помощи так и не получили. Как продвигается работа по программе и сколько горожан участвуют в ней, поинтересовались мы у Татьяны Пацановской, и.о. директора Нарвского Департамента социальной помощи.

Татьяна Пацановская:

- Департамент социальной помощи получил 20 ходатайств на участие в программе. Однако, пять из них не были подкреплены необходимыми документами. Для рассмотрения ходатайств была создана комиссия из представителей городской управы и строителей, которая рассмотрела 15 ходатайств и одобрила 13 из них. Все заявки были переданы в Министерство финансов, которое ведет данный проект, в сентябре мы получили решение министерства об удовлетворении всех поданных от Нарвы ходатайств. В настоящий момент мы разрабатываем форму договора, который необходимо заключать между человеком, получающим помощь, департаментом и строительной организацией, которая будет производить работы по приспособлению.

Самой распространенной потребностью является реновация ванных комнат. Люди также просили об установке подъемников и лифта, одной женщине необходима замена дверной автоматики.

Город добавит?

Татьяна Пацановская отметила, что при реализации программы стал яснее ряд проблем, решение которых не зависит от органов местного самоуправления. В частности, оказалось, что ценовые предложения от фирм на осуществление работ оказались значительно больше сумм, заложенных Министерством финансов при составлении программы. Львиная доля ходатайств требует от человека значительной суммы самофинансирования, которую подавляющее большинство участников проекта изыскать не могут. Так, например, стоимость подъемника составляет порядка 18 тысяч евро, государство готово компенсировать 7 тысяч, 15 процентов от суммы (около 3 тысяч евро) добавит город. Откуда человеку с недостатком здоровья взять недостающую сумму — а это 8 тысяч?

Всего департаменту необходимо найти дополнительно 19 тысяч евро – это столько, сколько 13 нарвитянам, участвующим в первом туре программы, нужно покрыть за счет самофинансирования. При этом 14 тысяч евро можно найти из сэкономленных средств бюджета департамента. На ближайшей сессии городского собрания депутатам будет предложено добавить недостающую сумму в рамках принятия дополнительного бюджета.

Татьяна Пацановская:

- Проблема нехватки финансирования возникла не только у Нарвы, но и у других самоуправлений по всей стране. Министерство финансов сделало соответствующие выводы и пообещало, что в следующем туре программы, который будет открыт в первом квартале 2019 года, расценки будут изменены.

Что касается этого года, то часть необходимых для осуществления работ денег мы нашли внутри бюджета нашего учреждения: с введением бесплатного проезда на уездном транспорте высвободились некоторые средства, которые мы намерены перенаправить на выполнение работ по программе приспособления жилья.

С некоторой пробуксовкой

Госпожа Пацановская признала, что осуществление всех этапов первого тура программы оказалось новой и довольно сложной работой для сотрудников социальной сферы, и процесс шел с некоторой пробуксовкой. Есть задержка и с проведением оценки жилья, которую осуществляет комиссия Департамента социального страхования. В её состав входят физиотерапевт, архитектор внутренних работ, архитектор внешних работ, которые работают по всей Эстонии и бывают в Нар­ве не чаще одного-двух раз в месяц.

Также критикует Пацановская и условия программы, когда Министерство финансов принимает ходатайства от местных самоуправлений только два раза в год в течение короткого срока (месяц-два), поэтому людям заранее приходится собирать необходимые документы и брать ценовые предложения, которые со временем устаревают. По её мнению, для клиентов и органов местного самоуправления было бы удобнее, если бы объявили срок осуществления программы (два-три года) и принимали документы по мере их готовности.

НАША СПРАВКА:

Работы по Программе приспособления жилых помещений для людей с недостатками в здоровье должны быть выполнены в течение двух лет после одобрения ходатайства. Всю помощь нуждающимся оказывают местные самоуправления. После того, как ходатайство будет одобрено и работы проведены, государство компенсирует местным самоуправлениям расходы в размере 85 процентов от стоимости работ из Европейского фонда регионального развития. Ходатайствующий при желании или необходимости использует самофинансирование.

Софья БОБОРЕНКО