Родным людей с деменцией поможет группа поддержки

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С января 2019 года в Нарве начнет действовать рабочая группа поддержки для людей, чьи родственники страдают деменцией.

Иллюстративное фото.

В сентябре этого года в Эстонии при поддержке Министерства социальных дел появился Центр компетенции по деменции. Об этом на традиционном инфочасе для журналистов сообщила и.о. директора Нарвского Департамента социальной помощи Татьяна Пацановская:

- У нас уже есть договоренность с Центром компетенции по деменции о начале его деятельности и в Нарве. Начнем мы с того, что проведем семинар, который будет интересен как специалистам, так и близким людей, страдающих этим заболеванием.

Затем откроется группа поддержки, встречи которой будут проходить раз в 2-3 месяца. В нее войдут не только родственники, но и социальные работники, другие специалисты, всего 15 человек. Более подробная информация появится ближе к январю, но уже сейчас можно выразить свое желание присоединиться к группе. Пока вопросами нового проекта буду заниматься я лично, так что заинтересованные горожане могут звонить по тел. 3569601 или написать по электронной почте tatjana.patsanovskaja@narva.ee

Нет мест

Деменция (старческое слабоумие) – это синдром, при котором происходит деградация памяти, мышления, поведения и способности выполнять ежедневные действия. Деменция поражает, в основном, пожилых людей, но она не является нормальным неотъемлемым состоянием старения.

Самая большая проблема для родственников заключается в том, что человека с деменцией нельзя оставлять одного, так как он может стать источником опасности для других, например, включить газ и забыть про него, может быть опасен сам для себя - уйти и не вернуться, потому что забыл, где живет.

Иллюстративное фото.

Обычно родственники не могут обеспечить круглосуточный присмотр, а нанимать сиделку многим не по карману. По словам и.о. директора Социального департамента, в результате реорганизации государственной системы попечения количество свободных мест в домах попечения по всей стране сильно сократилось, особенно тяжело найти возможность для размещения агрессивного или совсем неадекватного человека, несмотря на то, что содержание в этих заведениях – платное. Существует очередь и в Нарвский дом попечения, она составляет примерно 15 человек в месяц.

Помощь нужна и родным, и специалистам

На сегодняшний день группы поддержки для близких людей, страдающих деменцией, работают в семи городах Эстонии, однако, этого явно недостаточно. В рамках запущенного проекта всеэстонский Центр компетенции по деменции будет действовать до конца 2021. Он был создан на базе MTÜ Elu dementsusega (НКО «Жизнь с деменцией»), которое организовали в 2016 году Иви Нормет, Улла Линнамяги и Мирет Туур – обычные женщины, столкнувшиеся с этим неприятным диагнозом в отношении своих близких и не нашедшие нужной поддержки и помощи на тот момент.

В этом году их деятельность, направленная на повышение уровня информированности в обществе и развитие услуг для людей с деменцией, а также их родственников, была поддержана государством. К проекту создания Центра компетенции присоединились также медицинские учреждения - SA EELK Tallinna Diakoonihaigla, SA Viljandi Haigla и Tartu Tervishoiu Kõrgkool.

Созданный центр компетенции ставит своей целью проводить обучение для специалистов и разрабатывать руководства для домов попечения, оказывать услуги экспертного консультирования, развивать сотрудничество между специалистами. Это очень важно, отметила Татьяна Пацановская, так как уже не раз на самом высоком уровне поднималась тема отсутствия достаточных знаний и методик у сотрудников домов попечения, а канцлер права отмечал, что многие дома не приспособлены для содержания больных деменцией.

Необходима поддержка и родственникам, которые зачастую не знают, где искать помощь и поддержку. Поэтому в планах – создание специальной телефонной инфолинии для консультирования.

Больше информации о деменции и НКО «Жизнь с деменцией» можно найти на сайте eludementsusega.ee или в сети Facebook.

Софья БОБОРЕНКО