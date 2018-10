+ Галерея. Космос становится более узнаваемым

Дата публикации: Сегодня, 11:37 Просмотрено: 101

Содержательная лекция с фотографиями и видеофильмами, которую представила на прошлой неделе астронавт Хайдемари Марта Стефанишин-Пайпер, оказалась, судя по множеству вопросов, крайне познавательной для более чем 100 учеников нарвских школ, собравшихся в Американском центре Центральной библиотеки.

На борту.

Родившаяся 7 февраля 1963 года в Сент-Поле (штат Миннесота) в семье Михаила Стефанишина из Западной Украины и его супруги Адельгейд из Германии, Хайдемари одинаково хорошо говорит на языках родителей. В частной средней школе – католической Derham Hall High School – она активно увлекалась математикой и не особо помышляла о космосе. А в итоге получились два полета на шаттлах, соответственно, в 2006 и 2008 годах, около 28 суток пребывания на Международной космической станции (МКС) и почти 34 часа работы в открытом космосе. И, в качестве признания заслуг, флотское звание капитана (соответствует российскому капитану 1-го ранга, или полковнику в сухопутных войсках), два ордена Доблестного легиона, медали "За отличную службу в Вооруженных силах", "За отличие на военной службе", "За особые заслуги" и другие награды.

Хайдемари рассказывает об утрате сумки с инструментами стоимостью 100 тысяч долларов. Ответственность она взяла на себя, но, к счастью, начальство все поняло правильно, и никаких "оргвыводов" не последовало.

Путь наверх начался с низов

Как ни парадоксально, но первая специализация Хайдемари связана с глубоководными работами. Завершив в 1985 году курс в одном из самых престижных вузов планеты – Массачусетском технологическом институте со степенью магистра машиностроения, – она затем окончила Учебный корпус офицеров запаса Военно-морских сил, получив первое офицерское звание. Таково было изначальное условие: высшее образование – удовольствие не из дешевых, и для покрытия расходов часто заключаются контракты с военными ведомствами на будущее прохождение службы. В это время у нее сложилась мечта о полетах, но для начала пришлось стать водолазом и спасателем после специальной подготовки в учебном центре Флориды, участвовать в работах по подъему перуанской подлодки и снятию с мели американского танкера. "Мне действительно очень нравились погружения и работа под водой", – признается Хайдемари и добавляет, что подводное плавание до сих пор ее любимое занятие.

С дипломом.

Но тогда, утвердившись в стремлении к полетам, она начала подавать соответствующие заявки в NASA, Национальное агентство по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА). Первую из них завернули, снабдив банально-вежливым советом: "пожалуйста, попытайтесь снова" (please, try again). Между тем, первичные основания у нее были: высшее техническое образование, опыт работы в океанских глубинах, где условия в какой-то мере сродни невесомости, наконец, прекрасная спортивная форма, обретенная еще с детства. Второй запрос был воспринят положительно, и формально переломным для нее стал апрель 1996 года, когда Хайди (так ее обычно зовут друзья и знакомые) была наконец зачислена кандидатом в астронавты. После двухгодичной подготовки она приобрела квалификацию mission specialist, то есть "специалиста по полетам", или "астронавта-исследователя". Но ждать пришлось еще 8 лет.

В скафандре.

Особенности поведения на орбите

Первый запуск шаттла "Атлантис" был запланирован на весну 2003 года, но из-за трагической гибели в 28-м рейсе "Колумбии", первого экземпляра системы Space Shuttle, его надолго отложили. В итоге Хайдемари впервые оказалась в космосе 9 сентября 2006 года вместе с 5 коллегами-мужчинами, и через восемь с половиной минут после старта экипаж оказался в состоянии невесомости. Самое трудное было подняться с кресла, вспоминает она, а потом неожиданно взлететь, совершая поначалу самые нелепые движения. Однако все быстро освоились, тем более что на второй день пребывания на МКС предстояло работать в открытом космосе. Хайди, всегда в паре с кем-то (таково непременное условие), совершила два выхода общей продолжительностью 12 часов 8 минут и по этому показателю стала восьмой среди астронавтов-женщин. Главной задачей в работе за бортом была установка панелей солнечных батарей – единственного источника питания станции, – закрепление новой телевизионной антенны наряду с демонтажем старой и т.д. Пришлось нелегко, случались моменты временной дезориентации, но справились.

Перед запуском.

Казус, о котором немедленно раструбили едва ли не все мировые СМИ, произошел во время второго путешествия 2008 года на шаттле "Индевор", когда Хайдемари совершила уже три почти семичасовых выхода. В ходе первого из них предстояло вычистить и смазать с помощью смазочного пистолета расположенный по правому борту узел вращения SARJ (Solar Alpha Rotary Joint), иначе говоря, поворотный механизм для солнечной батареи. Пистолет, вероятно, в силу перепада давления, взорвался, масло вытекло на перчатки и на шлем с телекамерой. Следуя инструкции, Хайдемари доложила о случившемся Роберту Кимбро, работавшему внутри, а тот связался с Землей, откуда рекомендовали протереть шлем сухой ветошью. Что она и сделала, но при этом сумка с инструментами случайно отцепилась и тут же уплыла вдаль. "Первым побуждением было броситься вслед и схватить", – рассказывает Хайдемари. К счастью, вовремя сдержалась, иначе ведь мог оборваться страховочный трос, также как почему-то отстегнулся карабин у сумки. Намеченную работу все же удалось завершить, поскольку у партнера Стивена Боуэна была аналогичная сумка с инструментами.

"...Потому что всегда мы должны возвращаться".

На борту.

Эту историю Хайдемари поведала с юмором, нашедшим веселый отклик у аудитории, что лишний раз подтверждает серьезную подготовку в английском у нарвских гимназистов, при том что наша гостья говорила очень быстро, со специфическим американским произношением. Было много вопросов.

Например, к чему она стремилась больше всего после возвращения с орбиты. Сначала, был ответ, обязательные медицинские тесты, а потом немедленно под душ. Конечно, у астронавтов есть принадлежности для гигиены, но никакие очищающие антибактериальные губки несравнимы с водными процедурами.

На борту.

Вопросы от нашего издания были следующие. Считает ли Хайдемари реальным намерение знаменитого предпринимателя и основателя компании SpaceX Илона Маска осуществить в ближайшем будущем высадку на Марс с целью его колонизации? "Да, я в это верю", – ответила она. – "И убеждена, что однажды это произойдет. Правда, – будем реалистами, – не в течение ближайших пяти лет, но это мое личное мнение". Немедленно последовал наш второй вопрос. Допустим, первая миссия на Марс стала возможной, и Хайдемари все еще сотрудник НАСА: присоединилась бы она к экспедиции, помня о том, как предупреждал Илон Маск, что это будет "билет в один конец"? Здесь уже ответ был отрицательным: вариант one way ticket для нее совершенно невозможен. "Я должна вернуться" – твердо ответила она. Но добавила, что один из ее друзей-астронавтов с удовольствием поучаствовал бы в таком полете, правда, при условии, что ему позволят взять с собой всю семью. И подобных людей достаточно много, но сама она "предпочитает возвращаться".

MКС. Май 2010 года.

И между прочим, по завершении "космической одиссеи" она действительно вернулась к своей основной специальности – глубоководным работам. Была отмечена новыми наградами и вышла в отставку как офицер флота. Как тут не вспомнить известное латинское изречение per aspera ad astra, "через тернии к звездам", но только позволим себе его перефразировать: de profundis ad astra, "из бездны к звездам". И обратно: не в бездну, конечно, а просто на Землю, которую Хайдемари так любила рассматривать из иллюминатора.

С нарвскими учащимися.

Маленькое послесловие

Есть основания надеяться, что эта встреча с учащимися будет не последней. В завершение лекции Хайдемари высветила на экране своего рода призыв к обратной связи: "Такова моя история. А какой будет ваша?".

Сергей ТРОХАЧЕВ

Фотогалерея Серегея ТРОХАЧЕВА, а также из личного архива Марты Хайдемари.