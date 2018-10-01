Валерия Назарова: «Быть создателем веселее, чем потребителем»

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Сразу же после объявления результатов конкурса «Учитель года 2018» беседуем с его победителем Валерией Назаровой, преподавателем информатики и роботики Нарвского Языкового лицея.

Валерия Назарова считает, что обладание титулом «Учитель года» налагает на педагога особую ответственность.

Фото: Наталья Соболева

- Валерия, было ли для вас неожиданностью объявление вас «Учителем года»?

- Я только сейчас это вместе со всеми узнала. Честно говоря, немножко потряхивает от волнения. Вообще не ожидала, что от школы меня выдвинут на это звание. Это утверждается педсоветом, а я тогда была на уроке. Просто я давно работаю в школе и знаю, какие талантливые люди мои коллеги и каких значимых результатов они добиваются. А теперь я буду переживать, соответствую ли я этому высокому званию, могу ли я работать как раньше или нужно что-то поменять.

- На кого и где вы учились?

- Закончила Ленинградский кораблестроительный институт по специальности инженер-программист. Получила второе, педагогическое, образование в Нарвском колледже. Работаю в школе уже 28-й год, с 1991-го. Начинала в Пяхклимяэской гимназии, где отработала 20 лет, после чего меня пригласили в Языковой лицей.

- Чем можно объяснить такой крутой поворот в профессиональной жизни?

- Стечением обстоятельств. Никогда не думала, что буду работать в школе, но после первого года поняла, что там ни один день не похож на предыдущий. Не бывает стабильности и рутины. Ну, и, конечно, продолжительный летний отпуск.

- Как вы считаете, что послужило решающим фактором для решения конкурсной комиссии объявить «Учителем года 2018» именно вас?

- Могу поставить себе в заслугу, что в прошлом году у нас на международной викторине по информатике в разных возрастных группах было три третьих и два четвертых места. Это из 30-ти финалистов. А всего в ней приняли участие 65 тысяч школьников.

- А что это за предмет - информатика?

- Это наука и огромная область человеческой деятельности. То, чем мы пользуемся каждый день. Например, смартфоны — это результат работы и моей, в том числе. Потому что мои ученики, ныне успешные взрослые люди, работают и пишут приложения для смартфонов, и даже вы, может быть, пользуетесь результатами их работы. Так, один мой бывший ученик по окончании университета участвовал в разработке среды программного обеспечения Налогово-таможенного департамента.

- Что характеризует нынешних учеников?

- Они выросли в эпоху интернета, и им проще взять готовое, чем сделать свое. Вначале приходится их немного заставлять что-то делать самим. Когда они начинают понимать прелесть процесса созидания, то осознают, что быть создателем веселее, чем потребителем.

- Взрослые часто ощущают свою безграмотность в инфотехнологиях, почему современные дети так быстро усваивают все, что с этим связано?

- Да, современные дети уже как будто рождаются приспособленными к этому. Но не думаю, что им все дается так уже легко. Когда компьютеры были большими, на них могли работать только супер-одаренные люди. Когда компьютеры стали помещаться в кармане, работать с ними теперь может кто угодно.

Я не думаю, что сейчас детям в использовании этих средств легче, чем взрослым. У них тоже всегда образуются какие-то сложности.

Наша справка: Валерия Назарова одной из первых в Нарве начала обучать школьников роботике. В 2018 году она получила почетный приз от Eesti Robootika как один из лучших учителей предмета в республике. В прошлом учебном году она подготовила для участия в крупнейших международных соревнованиях по роботике Robotex 5 команд, которые выступили лучше других нарвских команд и оказались в числе 15 финалистов из 420 команд разных стран. Три команды прошли в финал и завоевали 2, 3 и 4 места на соревнованиях RoboMiku Lahing. За годы работы в Нарве Валерия дважды координировала крупные инфотехнологические проекты.

- На каком языке вы преподаете?

- Объясняю в основном на русском, но какие-то элементы даю на эстонском. Когда дети участвуют в конкурсах, то надо быть готовыми к тому, что там все проходит на эстонском языке. А язык программирования — английский, поэтому приходится и понимать, и переводить.

- С инфотехнологиями связаны профессии будущего. Получается, вы сегодня чуть ли не преподаватель главного предмета...

- Сейчас мы проходим роботику. И уже можем запрограммировать с детьми, например, беспилотный автомобиль. На самом деле это не такая суперсложная задача, которая требует эйнштейновских мозгов. Достаточно увлеченные ученики могут сделать какие-то основы. Например, создать робот-пылесос или беспилотный комбайн, чтобы убирал с полей урожай. При наличии бесперебойного электричества механизмы могут быть очень производительными, ведь у робота рука не дрогнет. Роботы-манипуляторы позволяют проводить те или иные операции с более высокой точностью, чем это делает человек. Например, уже сегодня часть операций по замене хрусталика глаза в медицине выполняет механизированная рука. Так что за этим будущее. Но кто-то должен писать программы, кто-то должен управлять всеми этими устройствами, которые будут заниматься грубым физическим трудом.

Поэтому, конечно, программирование и роботика это действительно науки будущего и им надо уделять серьезное внимание.

- В чем разница между инфотехнологом и инфоспециалистом?

- Инфоспециалист обеспечивает бесперебойную работу техники. Я в школе, кстати, этим тоже занимаюсь, а инфотехнолог может сделать сайт, создать какой-то виртуальный продукт или подготовить и выставить в интернет обучающий материал.

- На выходе из школы в каких программах должен уметь работать абитуриент?

- Программы могут быть разными, но нужно иметь какой-то базовый набор. Сейчас невозможно представить, что, выходя из школы, человек не умеет пользоваться электронной почтой или найти в интернете нужную и достоверную информацию. Также нужно уметь обрабатывать большое количество текстов, делать сложные вычисления в электронных таблицах, обрабатывать графическую информацию (фотографии, диаграммы, видео...), делать презентации. Это и есть базовый набор навыков.

Наталья СОБОЛЕВА

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