Ключ к безопасной работе — обучение

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Государству, чтобы быть конкурентоспособным, нужна эффективная экономика. А она напрямую зависит от того, насколько хорошо функционируют предприятия и как хорошо справляются работающие в них люди.

Фото: Tanel Meos, DELFI

21-летний мужчина прострелил себе большой палец руки гвоздезабивным пистолетом, в результате — перелом кости и 15 дней без работы. Мужчина того же возраста сломал руку при работе с аккумуляторной дрелью из-за неправильных приемов работы. Как следствие — 41 день на больничном. 21-летнему мужчине пришлось ампутировать на левой руке два пальца, застрявших в производственной линии. Провел на больничном 34 дня. И это лишь некоторые примеры печальной статистики 2017 года. Все эти случаи объединяет то, что мужчины работали на своих должностях меньше года и трудились на предприятиях, где не был проведен анализ рисков безопасности труда.

В 2017 году в Трудовую инспекцию поступило 5184 извещения о несчастных случаях на производстве. По сравнению с предыдущим годом, количество несчастных случаев выросло на 85, и это касается только тяжелых случаев. Всё это не просто сухие цифры — за каждой из них стоит пострадавший человек, а также предприятие, понесшее убытки. В прошлом году подавляющее большинство всех несчастных случаев на производстве произошло с мужчинами. Больше всего случаев было зафиксировано с мужчинами в возрасте от 25 до 34 лет.

В результате несчастных случаев на рабочих местах мы ежегодно теряем 1,3 миллиона рабочих часов и тратим на возмещения 4,4 миллиона евро. При этом нам очень хочется походить на Скандинавию, где безопасная, не угрожающая здоровью работа является естественной составляющей корпоративной культуры. Так как же этого добиться?

Свою лепту могут внести как работодатели, так и сами работники. Новый работник или перешедший на новую должность сотрудник не могут автоматически адаптироваться к работе. Перед тем, как приступить к реальному выполнению своих рабочих обязанностей, они должны пройти инструктаж и обучение. Хороший инструктаж и обучение, как правило, не требуют особых инвестиций — нужно всего лишь чуть больше времени и внимания. Однако очень хорошо можно измерить те издержки, которые понесет работодатель, если работнику придется отсутствовать на работе по причине несчастного случая, который произойдет в результате недостаточного инструктажа.

Ключевую роль играет участие обеих сторон. Работодатель должен обеспечить работнику доскональный инструктаж и обучение. Задача работника — вдумчиво слушать и запоминать, и не бояться спрашивать, если не понятен какой-то прием в работе или ее этап. И, разумеется, соблюдать в работе полученные инструкции.

Рабочая среда не должна становиться полем боя, откуда молодые люди возвращаются с травмами. Всё начинается с внимательности и соблюдения правил. Если на рабочем станке есть предохранительный кожух, то он там вовсе не для того, чтобы усложнить жизнь работника, а чтобы защитить его жизнь и здоровье. Каждая травма становится причиной отсутствия сотрудника на работе, не говоря уже об ущербе, который понесут он сам, его семья, предприятие и вся экономика в целом, если смотреть на ситуацию более масштабно. А если не выявлен тот или иной фактор опасности в рабочей среде, то это может обернуться дорогими, или что еще страшнее — фатальными последствиями.

Безопасность в работе — это инвестиция

Согласно данным Европейского агентства по безопасности и гигиене труда, каждый евро, инвестированный в безопасность труда, возвращается уже в количестве 2,2 евро. Безопасная трудовая среда мотивирует работников, они становятся более лояльными и рекомендуют предприятие своим друзьям. Кроме того, это помогает повысить имидж предприятия в глазах клиентов.

Трудовая инспекция желает быть партнером работодателей, однако помочь мы можем только в том случае, если к нам обращаются. У нас трудятся консультанты по рабочей среде, обладающие большим опытом работы, в обязанности которых входит оказание помощи в выяснении узких мест и предоставление указаний для их решения. В итоге это оказывается гораздо дешевле и безболезненнее, чем менять что-то после того, как несчастье уже случилось.

Этой осенью вместе с работодателями мы решили сосредоточиться на обучении и инструктаже работников. Цель заключается в том, чтобы уменьшить количество несчастных случаев и связанного с этим ущерба для всех сторон. Для того, чтобы призыв не остался лишь теоретическим, мы призываем предприятия принять участие в инициативе «Инвестируй в безопасность, прямо сейчас!». Для участия необходимо в последнюю неделю сентября провести на предприятии инструктаж по технике безопасности и поделиться своим опытом с другими, чтобы и остальные узнали о самых лучших приемах. Более подробно об инициативе можно прочитать на портале Tööelu ( www.tooelu.ee ).

Марет МАРИПУУ,

генеральный директор Трудовой инспекции