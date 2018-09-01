ОПРОС. Что мы ждем от культурной программы Нарвы?

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Что мы ждем от культурной программы Нарвы - Осенней столицы Эстонии?

Георгий и Людмила:

- Нам очень нравится то, что торжественное провозглашение Нарвы Осенней столицей Эстонии в этом году прошло на открытом воздухе - на речном променаде и каждый смог прийти на этот праздник. Мы, например, живем в Нарва-Йыэсуу, приехали в Нарву специально ради этого. Узнали о церемонии открытия еще за месяц, об этом была подробная информация в разных источниках. Мы наметили посетить немало мероприятий из культурной афиши этого года. Обычно ходим на концерты и спектакли, которые проходят в концертном доме Geneva.

Светлана:

- Мне сложно ответить на ваш вопрос, поскольку я - не местная жительница, приехала в Нарву из Москвы, погулять, отдохнуть. То, что Пярну - Летняя столица, я знала, а вот о том, что Нарва ежегодно становится Осенней столицей Эстонии, узнала впервые, и это был для меня приятный сюрприз. Возможно, я приеду сюда снова именно осенью - на какое-либо мероприятие культурной программы. Видела афишу: в ней так много интересного!

Андре и Ирма:

- Мы наслаждаемся культурными мероприятиями, которые проходят в Нарве. Только что прошел великолепный фестиваль Station Narva, а прямо за ним следует культурная программа Осенней столицы. С большим удовольствием мы посетили бы спектакли фестиваля «Золотая маска в Эстонии». Слышали, что это – просто замечательное событие в жизни Нарвы, куда приезжают и жители окрестных городов, и гости из других стран. Думаем, что интересными для нас будут также фольклорный и джазовый фестивали.

Эльвира:

- Несмотря на свой возраст (а мне 81 год), когда прихожу на такие праздники, как этот, посвященный вступлению Нарвы в статус Осенней столицы Эстонии, чувствую себя молодой. Из программы Осенней столицы выбираю театральный фестиваль «Золотая Маска в Эстонии». Он всегда радует интересными постановками. В ДК «Ругодив» будет много интересного – концерты, спектакли. И еще очень хотелось бы побывать на концерте, посвященном творчеству Георга Отса, это музыка моего поколения, буду ждать новой встречи с ней.

Сергей:

- В Нарве я человек новый, приехал сюда жить и учиться. Признаться, многое меня здесь приятно удивляет и многое нравится. Уже изучил культурную афишу Нарвы - Осенней столицы Эстонии и наметил себе несколько мероприятий, на которых планирую побывать. Жду фестиваль джазовой музыки IdeeJazz и выступление Санкт- Петербургского театра «Комик-Трест». Думаю, интересным должен быть и международный фотофестиваль «Нарвская осень 2018».

NB! Мы будем рады, если наши читатели выскажут свое мнение по теме опроса в комментариях к этому материалу.

Опрос провела Елена Чепурнова

Фото Ольга Чепурнова