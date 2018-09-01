Признание «смертника»: лучше вышка, чем такая жизнь

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В настоящее время в Эстонии в местах лишения свободы находится 41 человек, приговорённых когда-то к высшей мере наказания, которую впоследствии заменили на пожизненное заключение. Среди них не только печально известный россиянин Юрий Устименко, на совести которого несколько убийств, но и сотрудник нарвской охранной фирмы Эдуард Мяги (1972 г.р.), убивший с мая по сентябрь 1994 года трёх человек.

Иллюстратвное фото с сайта rus.delfi.ee.

Больше двадцати лет назад я писала об убийстве в Нарве молодой женщины (кажется, учительницы музыки), которую Эдуард Мяги и двое его сообщников сначала жестоко изнасиловали, а потом задушили, несмотря на то, что несчастная умоляла не убивать её, ссылаясь на своих маленького сынишку и престарелую мать и обещала никому не говорить о случившемся. Роль главного «режиссёра» в данном преступлении играл Мяги, поэтому его приговорили к смертной казни, а его подельники получили большие тюремные сроки.

В деталях не помню подробности этого громкого убийства. Когда я ходатайствовала о посещении в середине 90-х годов «смертников», первым номером в моём списке стоял Эдуард Мяги. Он, в числе других «смертников», дал согласие.

От вседозволенности до покаяния

Перед самой встречей с Мяги охранники тюрьмы предупредили меня, что он очень агрессивный и коротко проинструктировали по поводу того, что делать, если ситуация выйдет из-под контроля. Однако, заключённый вел себя адекватно, хотя и был внутренне напряжён. В отличие от других «смертников», с которыми мне удалось поговорить в тот день, на его лице не было ни покорности, ни смирения. Высокий, симпатичный, с жёстким колючим взлядом, он в тот момент ещё не знал точно, будет ли приведён в исполнение приговор о смертной казни, однако маячившая перед ним перспектива получить вместо расстрела пожизненное лишение свободы угнетала его больше, чем «вышка». Угнетала и одновременно приводила в ярость. Один охранник рассказал мне, что в приступе ярости Эдуард разбил о стену камеры телевизор, привезённый родственниками (по словам другого охранника, разбитых телевизоров было два). Мне Мяги почти с порога задал вопрос: понимаю ли я, что такое пожизненное заключение: «Лучше «вышка», чем такая жизнь. Это – не жизнь...» .

Много позже, спустя 24 года, Эдуард Мяги признался журналисту «Постимеэса» Андресу Эйнманну, что вынесенный в 1995 году Нарвским городским судом приговор о смертной казни прозвучал для него, как выстрел. Кроме того, Мяги честно признался моему коллеге, что к убийствам его привело чувство безнаказанности, помноженное на алкоголь и высокомерие. Ему казалось, что преступления сойдут ему с рук. Но сейчас Мяги раскаивается и просит прощения у родственников убитых...

КОРОТКАЯ СПРАВКА В ночь на 5 мая 1994 года Эдуард Мяги вместе с двумя подельниками напали на кордника железнодорожной полиции, отобрали у него табельный пистолет с 16-ю патронами, потом избили и задушили мужчину. Оружие и боеприпасы к нему Мяги позже продал за 150 американских долларов. 15 сентября 1994 года. Мяги вместе с двумя приятелями затащили в свой автомобиль молодую женщину, вывезли её в лес в волости Вайвара, изнасиловали и задушили. Затем сняли с жертвы золоту цепочку, серьги, а заодно поживились ещё кое-какими её вещами на сумму более 7 тысяч эстонских крон. 26 сентября 1994 года. Мяги с двумя сообщиками избили мужчину-инвалида, который скончался от полученных ранений. По слухам, избили за то, что он перешёл дорогу перед их машиной.

У «смертников» есть надежда

Будни в Батарейной тюрьме, где содержали «смертников», быстро наложили свой отпечаток на мышление Мяги. Толстые стены (здание тюрьмы было посроено по приказу русского царя как морской форт), мрачные коридоры, неистребимый запах пота, смешанный с запахом затхлости (я хорошо помню, как это «амбрэ» сразу ударило по моему обонянию), зарешечённые оконца – всё это вместе давило на психику.

Насильнику и убийце Эдуарду Мяги потребовалось не так много времени, чтобы понять, что значит провести в тюрьме всю жизнь, хотя пожизненное лишение свободы не является таковым по сути. То есть заключение не измеряется биологическим сроком жизни приговорённого. Каждый из «пожизненников» имеет право по истечении определённого срока (в Эстонии, по закону, он равен 30 годам отбытия наказания) подать прошение о помиловании. Известно, что Мяги подавал прошение в 2007, 2010 и в 2011 годах, хотя, возможно, это неполные сведения о количестве его прошений.

Спустя годы Эдуард Мяги, как и большинство приговорённых к «вышке», пришёл к Богу. Удивительно, но факт: многие из тех, кому грозил расстрел, нашли утешение в вере. Однако почти все, с кем мне удалось в тот день побеседовать, почему-то считали, что уже само лишение свободы за совершённые ими преступления является как бы индульгенцией, то есть освобождает от греха за совершённые ими злодеяния.

А общество – против

Президентское помилование – явление крайне редкое. В 2018 году президент Эстонии Керсти Кальюлайд помиловала всего одного «пожизненника» - Анатолия Николаева, который отсидел за совершённые другими людьми убийства трёх человек, включая свою жену Елену Эрлих, более 20-ти лет.

...Как-то в начале 90-х годов старший следователь прокуратуры Иван Разумный, когда мы обсуждали с ним «вышку», сказал, что в жизни встречаются судебные ошибки. На памяти Разумного за убийства, совершенные с особой жестокостью и цинизмом одним преступником, под «вышку» попали четверо. «Понимаешь, - сказал тогда Разумный, - четырёх человек расстреляли! За ними другие грехи числились, но не эти жуткие убийства. А настоящего убийцу поймали совсем недавно!»

С одной стороны, действительно, ошибки могут быть, но, с другой стороны, если преступление доказано, справедлива ли отмена смертной казни, мораторий на которую был введён по требованию Евросоюза в 1998 году? Последний смертный приговор был приведён в исполнение 21 сентября 1991 года.

Политика политикой, а как на это смотрят простые люди? В 2015 году Совет церквей провёл опрос, показавший, что 70 процентов респондентов выступают за восстановление высшей меры наказания за особо тяжкие преступления.

Cветлана Логинова

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