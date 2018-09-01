Роман Емельянов, который пишет электронную музыку и любит истории людей

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На следующей неделе, с 21 по 23 сентября, на Кренгольмской мануфактуре и в арт-клубе Ro-Ro впервые пройдет фестиваль актуальной музыки и городской культуры Station Narva. В программе заявлены как мировые легенды из Англии и местные эстонские гранды, так и новоиспеченные звезды из России, Эстонии и Скандинавии. В одном ряду с ними на афишах стоит имя PTF1987. Такой артистический псевдоним взял себе житель Нарвы Роман Емельянов.

Фото из личного архива Романа Емельянова.

Новость изнутри

Люди знающие ждут от фестиваля Station Narva многого: его делает опытная команда, которая на протяжении 10 лет организует крупнейший в Скандинавии и Восточной Европе шоукейс-фестиваль Tallinn Music Week; такой насыщенной мировыми именами и стилистически разнообразной программы Нарва еще не видела; интернет-журнал Beehype, который рассказывает об актуальной музыке со всего мира, уже занес еще не состоявшийся фестиваль в топ лучших музыкальных мероприятий этого сентября.

Одновременно с этим те, кто далек от музыки и фестивальной жизни (а это действительно особый мир), недоумевают: в программе нет ни одного известного русскоязычным массам имени (ну только если Гречка, потому как она побывала у Урганта), билеты для Нарвы недешевые, на что надеются организаторы? И в этом как раз и кроется причина, почему вообще было решено делать этот фестиваль — взять и перемешать в Нарве меломанов и простых жителей.

Чтобы одни восхитились любимыми артистами и атмосферой Кренгольма и променада, а другие посмотрели благодаря этому на свой город совсем другими глазами. Поэтому в программе фестиваля помимо платных концертов значатся трехъязычная стендап-комедия в Art Club Ro-Ro, современное искусство в Нарвской арт-резиденции, публичные дискуссии, скандинавский стрит-фуд на речном променаде и бесплатные выступления во дворах и магазинах.

«Я узнал о фестивале задолго до его официального анонса от своих друзей из клуба „Ро-Ро“ и решил написать организаторам, а не возьмут ли они меня в программу. Через пару недель мне ответили, что я буду выступать на Station Narva», — рассказывает электронный музыкант Роман Емельянов.

Роман, или PTF1987, сочиняет музыку в стиле future beats, который уходит корнями в хип-хоп и соул, но при этом впитал в себя то лучшее, что есть в метале, даунтемпо, драмэнбэйсе, хаусе и трансе. В этой музыке чувствуется урбанистический пульс и многослойность современного мира, при этом она легкая, танцевальная, скорее оптимистичная. Неспроста сет PTF1987 поставлен завершающим в одном из залов Кренгольмской мануфактуры: вечеринка должна завершаться на позитивной ноте!

Кто есть кто

Музыка всегда звучала в доме Романа: ее слушал и папа, и отчим — любитель транс-музыки и индастриала, и тетя, работавшая в баре и приносившая оттуда сборники с на тот момент актуальной музыкой.

После окончания школы Роман учился в нарвском филиале Ettevõtluskõrgkool Mai- nor по специальности «управление предприятием.

- Роман, а откуда появилось желание самому писать музыку?

- В классе шестом меня впечатлил брейк-данс, я начал заниматься им, правда, без особого успеха. Был период увлечения граффити и рэпом, но в них я тоже себя не нашел. Однако хип-хоп культура так захватила меня, что появилось желание сделать что-то свое. С другом мы нашли соответствующие программы и начали делать, и начало получаться. С MF Lef, который входил в группу «Горы Лана» и живет в Таллинне, мы мутили 12PM Cru. Я тоже писал тексты, у нас были выступления, но постепенно я от рэпа отошел. Решил оставить это занятие людям, у которых это все вызывает азарт. Затем писал музыку для многих на данный момент известных рэперов, но это пройденный этап. Только вот с Propazha договорились сделать несколько треков этой осенью.

- Насколько в рэпе важна музыка?

- Мне важно, что за личность стоит за музыкой, за текстами. Хороший трек становится еще круче, когда я узнаю, что сделал его человек, который и без статуса рэпера выделяющийся и интересный. Я люблю истории людей. Это часто намного интереснее, чем кино.

- Что сейчас происходит в рэп-культуре Нарвы?

- Лет 10 назад было большое движение: мы встречались компанией бывало и в 20 человек, все дружили — спасибо форуму Camovision. А сейчас я не знаю новых имен. Я хочу узнать, но они не подают сигналов. Или я их не вижу.

- «Ро-Ро» по-прежнему центр альтернативной культуры Нарвы? У меня сложилось впечатление, что золотые времена клуба прошли.

- «Ро-Ро» — это изначально место встречи творческих людей. Местные группы тестируют в клубе свои новые программы… А публики действительно стало меньше. Мне кажется, что в этом «виновато» развитие интернета. Люди все что угодно могут послушать, посмотреть в интернете — и впечатлиться.

Интернет их избаловал, простое выступление уже неинтересно: чтобы заманить зрителя, нужно шоу, а не все исполнители могут это себе позволить. К сожалению, просто музыка интересна более узкому кругу лиц. Хотя, может быть, я и ошибаюсь.

- А в целом изменилось ли что-то в нарвской культурной жизни за последние 10 лет?

- Последние два-три года есть видимые изменения: больше анонсов, интереснее мероприятия, стало заметно, что те, кто этим занимается, подходят к делу с душой.

- Как ты готовишься к выступлению на Station Narva?

- Для себя я решил, что подготовлю к Station Narva свой новый релиз, протестирую его - на фестивале, а после мы с двумя друзьями анонсируем наш новый лейбл Bass372. Первый релиз думаем выпустить на виниле и представить там творчество всех нас троих. В последнее время я стараюсь не ждать вдохновения, а сажусь и делаю. И вдохновение приходит через 10-15 минут. Сперва придумываю какую-то цепляющую мелодию, потом синтезирую основные звуки. Есть фирмы, которые разрабатывают и продают базы данных со звуками. Из них я беру ударные, шумы, какие- то отдельные короткие звуки. А все основное пишу, используя виртуальные синтезаторы, - благо в наши дни уже можно не покупать очень дорогой синтезатор, чтобы получить хороший звук.

Другая жизнь

В прошлый понедельник, говорит Роман, он уволился с работы. «Хотелось бы найти что-то, связанное с культурой, общением, творчеством. У меня есть высшее образование, но по специальности я никогда не работал», - уточняет он.

Олеся Ротарь