Реклама Подписка Наша редакция Недвижимость

ЛюдиРоман Емельянов, который пишет электронную музыку и любит истории людей

Дата публикации: Сегодня, 11:30 Просмотрено: 87

На следующей неделе, с 21 по 23 сентября, на Кренгольмской мануфактуре и в арт-клубе Ro-Ro впервые пройдет фестиваль актуальной музыки и городской культуры Station Narva. В программе заявлены как мировые легенды из Англии и местные эстонские гранды, так и новоиспеченные звезды из России, Эстонии и Скандинавии. В одном ряду с ними на афишах стоит имя PTF1987. Такой артистический псевдоним взял себе житель Нарвы Роман Емельянов.

Роман Емельянов, который пишет электронную музыку и любит истории людей

Фото из личного архива Романа Емельянова.

Новость изнутри

Люди знающие ждут от фестиваля Station Narva многого: его делает опытная команда, которая на протяжении 10 лет организует крупнейший в Скандинавии и Восточной Европе шоукейс-фестиваль Tallinn Music Week; такой насыщенной мировыми именами и стилистически разнообразной программы Нарва еще не видела; интернет-журнал Beehype, который рассказывает об актуальной музыке со всего мира, уже занес еще не состоявшийся фестиваль в топ лучших музыкальных мероприятий этого сентября.

Одновременно с этим те, кто далек от музыки и фестивальной жизни (а это действительно особый мир), недоумевают: в программе нет ни одного известного русскоязычным массам имени (ну только если Гречка, потому как она побывала у Урганта), билеты для Нарвы недешевые, на что надеются организаторы? И в этом как раз и кроется причина, почему вообще было решено делать этот фестиваль — взять и перемешать в Нарве меломанов и простых жителей.

Чтобы одни восхитились любимыми артистами и атмосферой Кренгольма и променада, а другие посмотрели благодаря этому на свой город совсем другими глазами. Поэтому в программе фестиваля помимо платных концертов значатся трехъязычная стендап-комедия в Art Club Ro-Ro, современное искусство в Нарвской арт-резиденции, публичные дискуссии, скандинавский стрит-фуд на речном променаде и бесплатные выступления во дворах и магазинах.

«Я узнал о фестивале задолго до его официального анонса от своих друзей из клуба „Ро-Ро“ и решил написать организаторам, а не возьмут ли они меня в программу. Через пару недель мне ответили, что я буду выступать на Station Narva», — рассказывает электронный музыкант Роман Емельянов.

Роман, или PTF1987, сочиняет музыку в стиле future beats, который уходит корнями в хип-хоп и соул, но при этом впитал в себя то лучшее, что есть в метале, даунтемпо, драмэнбэйсе, хаусе и трансе. В этой музыке чувствуется урбанистический пульс и многослойность современного мира, при этом она легкая, танцевальная, скорее оптимистичная. Неспроста сет PTF1987 поставлен завершающим в одном из залов Кренгольмской мануфактуры: вечеринка должна завершаться на позитивной ноте!

Кто есть кто

Музыка всегда звучала в доме Романа: ее слушал и папа, и отчим — любитель транс-музыки и индастриала, и тетя, работавшая в баре и приносившая оттуда сборники с на тот момент актуальной музыкой.

После окончания школы Роман учился в нарвском филиале Ettevõtluskõrgkool Mai- nor по специальности «управление предприятием.

- Роман, а откуда появилось желание самому писать музыку?

- В классе шестом меня впечатлил брейк-данс, я начал заниматься им, правда, без особого успеха. Был период увлечения граффити и рэпом, но в них я тоже себя не нашел. Однако хип-хоп культура так захватила меня, что появилось желание сделать что-то свое. С другом мы нашли соответствующие программы и начали делать, и начало получаться. С MF Lef, который входил в группу «Горы Лана» и живет в Таллинне, мы мутили 12PM Cru. Я тоже писал тексты, у нас были выступления, но постепенно я от рэпа отошел. Решил оставить это занятие людям, у которых это все вызывает азарт. Затем писал музыку для многих на данный момент известных рэперов, но это пройденный этап. Только вот с Propazha договорились сделать несколько треков этой осенью.

- Насколько в рэпе важна музыка?

- Мне важно, что за личность стоит за музыкой, за текстами. Хороший трек становится еще круче, когда я узнаю, что сделал его человек, который и без статуса рэпера выделяющийся и интересный. Я люблю истории людей. Это часто намного интереснее, чем кино.

- Что сейчас происходит в рэп-культуре Нарвы?

- Лет 10 назад было большое движение: мы встречались компанией бывало и в 20 человек, все дружили — спасибо форуму Camovision. А сейчас я не знаю новых имен. Я хочу узнать, но они не подают сигналов. Или я их не вижу.

- «Ро-Ро» по-прежнему центр альтернативной культуры Нарвы? У меня сложилось впечатление, что золотые времена клуба прошли.

- «Ро-Ро» — это изначально место встречи творческих людей. Местные группы тестируют в клубе свои новые программы… А публики действительно стало меньше. Мне кажется, что в этом «виновато» развитие интернета. Люди все что угодно могут послушать, посмотреть в интернете — и впечатлиться.

Интернет их избаловал, простое выступление уже неинтересно: чтобы заманить зрителя, нужно шоу, а не все исполнители могут это себе позволить. К сожалению, просто музыка интересна более узкому кругу лиц. Хотя, может быть, я и ошибаюсь.

- А в целом изменилось ли что-то в нарвской культурной жизни за последние 10 лет?

- Последние два-три года есть видимые изменения: больше анонсов, интереснее мероприятия, стало заметно, что те, кто этим занимается, подходят к делу с душой.

- Как ты готовишься к выступлению на Station Narva?

- Для себя я решил, что подготовлю к Station Narva свой новый релиз, протестирую его - на фестивале, а после мы с двумя друзьями анонсируем наш новый лейбл Bass372. Первый релиз думаем выпустить на виниле и представить там творчество всех нас троих. В последнее время я стараюсь не ждать вдохновения, а сажусь и делаю. И вдохновение приходит через 10-15 минут. Сперва придумываю какую-то цепляющую мелодию, потом синтезирую основные звуки. Есть фирмы, которые разрабатывают и продают базы данных со звуками. Из них я беру ударные, шумы, какие- то отдельные короткие звуки. А все основное пишу, используя виртуальные синтезаторы, - благо в наши дни уже можно не покупать очень дорогой синтезатор, чтобы получить хороший звук.

Другая жизнь

В прошлый понедельник, говорит Роман, он уволился с работы. «Хотелось бы найти что-то, связанное с культурой, общением, творчеством. У меня есть высшее образование, но по специальности я никогда не работал», - уточняет он.

Олеся Ротарь

Роман Емельянов, который пишет электронную музыку и любит истории людей

 

Комментарии (0)

Добавление комментариев:

Имя:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Вопрос:
шесть - четыре (ответ пишите цифрами)
Ответ:

Окрошка Читать все

В мире Читать все