Командир «подземного спецназа» отмечает юбилей

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1 августа старейшему горноспасателю Эстонии Владимиру Кочкину исполнилось 70 лет. На его счету участие вместе с боевыми товарищами в ликвидации последствий десятков аварий и происшествий на шахтах и разрезах Эстонского сланцевого бассейна.

На фото: Владимир Кочкин

47 лет назад новоиспеченный горный инженер Владимир Кочкин решил стать горноспасателем. С чего вдруг?

- Получив в 1971 году диплом, решил жениться. Молодую жену надо было куда-то привести. А горноспасателям сразу же давали квартиры. Ну, и так получилось, что «задержался» в этой профессии вот уже на 47 лет.

Поработав три года в Подмосковном угольном бассейне, в 1974 году Владимир пришел в объединение «Эстонсланец», где уже вскоре руководил тушением пожара в недрах шахты №2. А в 1988 году, будучи начальником военизированного горноспасательного отряда, он руководил тушением масштабного и сложнейшего пожара на шахте «Эстония». Тогда в ликвидации подземной стихии вместе с эстонскими горноспасателями также участвовали их российские коллеги.

Владимир Кочкин: "Горноспасатели - одна большая семья, независимо от того, где кто работает.

В 2009 году, когда в Эстонии начали строить первую частную сланцедобывающую шахту «Ojamaa», принадлежащую сланцедобывающему концерну Viru Keemia Grupp, Владимир Кочкин получил заманчивое предложение: возглавить на новой шахте горноспасательную службу.

Новое всегда влекло Владимира. А тут – самая современная шахта! Как было не согласиться. Сегодня в его подчинении 25 человек. Отбирали их из числа горнорабочих с характером. Как говорит командир, не безалаберный риск, а профессиональная подготовка и смелость при решении по-настоящему боевой задачи при спасении людей – вот что должно быть присуще горноспасателю.

Руководитель шахты «Ojamaa» Маргус Коттизе, у которого осенью тоже юбилей – 50 лет, говорит, что предприятию буквально повезло, что на такую важную и ответственную должность пришел именно Владимир Кочкин.

- Он не просто гордость шахты, а «самый-самый» горноспасатель Эстонии. Самый опытный и умеющий отстоять свою точку зрения. У него военный характер: когда идет в бой, думает о главном – как победить и спасти людей. А что можно пожелать бойцу? Всегда побеждать, выходить победителем из любых ситуаций. Для этого надо обладать здоровьем, чего весь наш коллектив ему и желает.

А сам Владимир, даже готовясь отметить столь значительную веху в своей жизни, думает о главном: что будет, если, не приведи Господь, случится нечто непредвиденное и крупномасштабное?

- Наша горноспасательная служба заключила договор с горноспасательным подразделением шахты «Эстония». И в непредвиденной опасной ситуации мы будем действовать сообща. Однако, в случае какого-либо бедствия в масштабах Эстонии горноспасатели окажутся обособленными от общегосударственной Спасательной службы. Как это ни парадоксально, горноспасатели государственного сланцедобывающего концерна не имеют договора о совместных действиях со Спасательным департаментом. Хотя, разговоры о необходимости заключения такого договора идут уже не первый год.

Горноспасатели – одна большая семья, независимо от того, где кто работает. В кабинете Владимира Кочкина на стене фотографии горноспасателей шахты «Эстония», большинство из которых – его ученики. Их называют «подземным спецназом». Ведь, как правило, действовать им приходится в экстремальных ситуациях. Они готовы в любой момент прийти на помощь людям, попавшим в беду. И в будни, и праздники.

- Владимир, а как вы провели юбилейный день рожденья?

- Исполнил свою мечту: показал внукам Москву. Потом они с бабушкой вернулись домой в Эстонию, а я поехал дальше, на родину, в Тульскую область.

Евгений КАПОВ

Праздник дня Шахтера в 2018 году

Свой профессиональный праздник День Шахтера в 2018 году, отмечать эти мужественные люди будут в последнее воскресенье августа 26 числа, а нелегкий шахтерский труд - залог успешного развития экономики любой страны.

День Шахтера в 2018 году, как и уже более полувека - наша страна отмечает этот праздник, отдавая должное нелегкому и часто самоотверженному труду славной многотысячной шахтерской армии работников самых разных профессий.

Угольно-добывающая промышленность любой страны, в том числе и нашей, была и всегда останется одной из главных отраслей экономики, обеспечивая энергетическим топливом предприятия и население.

От того сколько и какого качества добудут сырья шахтеры и зависит, будет ли тепло в наших домах предстоящей зимой.

Профессиональный шахтерский праздник отмечают те, чей труд нелегок, но зато благороден, а полученный результат их труда - это успешное развитие экономики страны и ее благополучие.

Шахтеры обеспечивают энергетическим топливом производства и население. От их работы зависит тепло зимой в наших домах.

Источник: worldluxrealty.com