“Новый” MOST в Нарве, или как создать историю успеха

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Не такой он уж и новый, скажут знающие люди, ведь бизнес-школа, стоящая за этим названием, существует уже семь лет, и так или иначе ее деятельность все эти годы распространялась и на регион Ида-Вирумаа.

Фото: из личного архива Анны Кульп

Для тех, кто ничего об этом не слышал, наша справка :

Школа бизнеса MOST предлагает обучение предпринимательству и личностному росту на русском языке в Таллинне. Там обучают маркетингу, продажам, управлению социальными сетями, а также при желании ораторскому искусству и скорочтению. Предлагаются как однодневные тренинги и семинары, так и полные курсы продолжительностью 2-3 месяца. Действуют менторский клуб, медиа-агентство. А с сентября школа бизнеса MOST заработает и в Нарве.

Основатель и руководитель бизнес-школы MOST Анна Кульп, являющая собой прекрасный образец успешной современной бизнес-леди, делится своими идеями и размышлениями.

- С чего начиналась ваша школа?

- Мы начинали с того, что организовывали разовые тренинги и привозили специалистов из России, приглашали из Таллинна. А потом у людей возникло желание, чтобы это был более длительный курс, чтобы получать более глубокие знания и навыки. Это было и нашим желанием, потому что нам было важно отслеживать, как наш слушатель в дальнейшем применил полученный в бизнес-школе опыт.

Анна поведала, что не сразу пришла к идее создания собственной бизнес-школы, это ее личная история.

- Для меня это важно – гореть! К тридцати годам я начала страдать, что все занимаются делом своей жизни, а я пока чем-то непонятным. И надо было с этим что-то делать. Я стала искать социально значимый продукт, который бы мне нравился. Вспомнила, что в 16 лет я занималась в группе прикладной психологии, там были тренинги, семинары, и я подумала, это ж так здорово людям помогать раскрываться, получать какие-то навыки. Кроме того, я работала менеджером и уже понимала структуру бизнеса, как надо работать с клиентом, как с ним общаться, имела навыки продаж. Я выработала свою систему и это была моя первая программа, методичка, которую я написала исходя из собственного опыта.

Далее пошло развитие личного бренда, тренинги. Потом я поняла, что этого недостаточно и начала привлекать спикеров в разных областях. Так мы стали формировать наш школьный клуб спикеров. И сейчас школа разрастается, MOST – это один большой бренд. Есть бизнес-школа. Есть медиа-агентство, мы делаем сайты под ключ, фото-контент, продвигаем личные бренды, у нас можно заказать продюсирование специалиста. Есть менторский клуб «Эстония», это тоже отдельная организация, куда ежедневно предприниматели приходят встречаться с менторами. Мы также периодически ездим в интеллект-туры, если не можем пригласить спикера к нам. Наш MOST растет, и сейчас вот в Нарве открываем школу для предпринимателей.

- Ваша бизнес-школа двуязычная?

- Нет, школа только русскоязычная. Мы промониторили данный вопрос очень давно, и стало понятно, что эстонского элемента в этой сфере много. Так сложилось, что к нам стали приходить русскоязычные клиенты. И потом это стало даже такой миссией, мы хотим поднимать русскоязычных предпринимателей в Эстонии, потому что у них есть большой потенциал и много энергии, которую надо использовать обязательно. Более того, я уверена, что обучение надо делать на родном языке. Большинство наших спикеров владеют эстонским, но родной для них русский. Мы приглашаем опытных предпринимателей, чтоб они делились своим опытом, потому что многим, кто приходит в нашу школу, не хватает знаний и веры в себя, от которой зависит очень многое! Все наши студенты имеют возможность и после окончания курсов контактировать и консультироваться, даже есть такие, кто шесть лет назад учился, и до сих пор иногда звонят и что-то спрашивают.

На сегодняшний день у меня есть возможность дать людям инструмент для успешного бизнеса, научить их зарабатывать. У тех, у кого есть склонность к предпринимательству, откроется второе дыхание.

- Какие бизнес-специальности, которым вы обучаете, сейчас наиболее востребованы?

- Работодатели часто спрашивают у нас интернет-маркетологов, SMM-специалистов, экспертов по продажам. Это очень востребованные профессии сейчас. Работодатели с нами считаются, потому что часто они сами ходят к нам учиться. Я считаю, что с нами считается и государство в том числе, потому что мы партнеры Эстонской Кассы по безработице, и она может оплачивать обучение в соответствующих случаях. Более того, наш уездный HEAK нас рекомендует. Нас многие знают, в том числе и Департамент предпринимательства.

Личный бренд, SMM и СММщики

SMM, или social media marketing – это процесс привлечения внимания к бренду или продукту и его продвижение через социальные сети. А СММщик – специалист по реализации этого процесса, для которого просто необходимо создание личного бренда. В рамках Летней школы SMM, которая была инициативой руководителя Нарвского филиала Карины Кюппас, в Нарве-Йыэсуу как раз прошел однодневный семинар-тренинг на тему «Личный бренд с помощью социальных сетей».

- В Таллинне мы занимаемся этим уже четыре года, и актуальность не спадает. Бизнес пошел в интернет, и пошел семимильными шагами, и это сейчас крайне важно, чтобы присутствие бизнеса было обозначено в интернете. В настоящее время люди устали от обилия рекламы и логотипов и соответственно стали покупать меньше товаров. Обычные потребители хотят видеть за продуктами других людей, самого производителя. Иными словами, продвижение личного бренда влечет за собой увеличение продаж. Понятно, что чем лучше ваш личный бренд, и он у вас подтвержден сертификатами, дипломами, тем больше вам люди доверяют.

Есть много талантливых людей, кто-то руками работает, кто-то головой, они не могут себя подать. Этому надо учиться. У нас, к сожалению, советское время сделало свое дело, многим стыдно продавать, действуют старые ярлыки – «торгаш», «фарцовщик» – такая социальная подоплека мешает.

Стесняются продавать, и это то, с чем надо обязательно работать. Можно шапочки вязать, но можно их вязать так, что люди покупали бы больше. Да, сарафанное радио будет работать, но оно неэффективно. А в фейсбуке, например, можно рассказать об этом сразу сотне, двум, а то и нескольким тысячам. И эти шапочки можно вязать не покладая рук.

- Каким же образом создается этот личный бренд?

- Как раз на семинаре были люди совершенно разных профессий, это те люди, которые понимают, что могут стать лицом собственного бренда. Что важно – показать экспертность (компетентность именно в своей области), транслировать ее через ресурсы – социальные сети, может быть, сайты. Эта встреча была ознакомительная, а вот в формате школы у нас будут курсы SMM, там будут отрабатываться прикладные навыки. Мы дадим в руки людям инструмент, с помощью которого они смогут зарабатывать деньги для себя, помогая бизнесу. То есть, иными словами, наш выпускник может взять какую-нибудь компанию в работу, вести для них социальные странички, привлекать клиентов, работать с потребителем и получать за это деньги.

- В чем суть, как они ведут эти страницы?

- Основная задача – чтобы у клиента выросла прибыль. СММщик нужен для того, чтобы эту прибыль увеличить за счет привлечения новых клиентов. Представьте себе, предположим, есть ресторан. Очень хорошо, если он стоит в центре города или на видном месте. Это замечательно, но есть кто-то, кто про этот ресторан не знает, или туристы, которые проезжают мимо, не заметив. А еще люди, которые хотят что-то найти, начинают «гуглить», где бы поужинать, пообедать в Нарве, например, смотрят рейтинги. Так вот фейсбук в данном случае очень хорошо индексируется гуглом, и соответственно, SMM-специалисту можно попасть на первую полосу, не платя гуглу за рекламу, а используя, предположим, фейсбук.

- Не будет ли это навязчивым, как та же реклама?

- Есть кнопки, которыми отключается навязчивая реклама. И есть два пути. Можно проплачивать все время рекламу на Google, Facebook, давать рекламные объявления в газету. И она будет висеть там: Купи слона! Купи слона! В какой-то момент люди звереют, скажут, что надоело! А есть так называемое контентное видение, когда каждый день на какой-то фирменной страничке публикуется что-то интересное и полезное для клиента. Основная цель – дать клиенту пользу.

Мы тренируемся добывать клиентов и добывать деньги, потому что это надо монетизировать. Потому что просто так уметь выставлять посты – это ни о чем. Но заинтересовать клиента, создать с ним доверительные отношения и продать ему что-то – прямо внутри фейсбука – вот это SMM! У нас есть выверенное количество публикаций, сколько надо для какого количества клиентов в Эстонии, чтобы регулярно о себе напоминать, не раздражая. Это чистая статистика - количество постов, с которым не будут отписываться. Второе – это стиль общения с клиентами с учетом возрастных категорий и других параметров.

На курсе SMM учеба длится два месяца. За два месяца невозможно научиться бизнесу. Мы даем работающий инструмент, а дальше практика, руками, набивание портфолио. У студента останутся все презентации пошаговые, есть видео-лекции для повтора.

В целом программа составлена таким образом, что все спикеры - практикующие специалисты, они работают каждый день в этом, знают все обновления социальных сетей, ведь важно держать руку на пульсе.

Хочу отметить, что профессия очень подходит женщинам, мамам в декрете, и мне хочется, чтобы женщины поднимали голову и шли к своей реализации. В нашем новом мире можно работать откуда угодно, это еще один плюс, который можно использовать. Кроме того, когда у нас есть толковые студенты в группе, мы их присматриваем для себя. То есть, мы фактически трудоустраиваем, потому что нам тоже нужны рабочие руки.

Также у наших слушателей есть уникальная возможность контактировать друг с другом, создавать деловые сети.

- Эта методика – чье ноу-хау?

- Маркетинг – это понятно, ничего нового, все это было, и очень много идет из России в том числе. Но моя авторская программа адаптирована под эстонский рынок и такая программа на русском языке есть в Эстонии только у нас.

MOST идет в Нарву

- Что побудило вас открыть бизнес-школу именно в Нарве?

- В Таллинне у нас в каждой группе есть кто-то из Ида-Вирумаа, они приезжают на учебу, курс начинается в шесть вечера и до девяти, а потом они едут обратно. Многие имеют маленьких детей (вот это мотивация!). У нас есть медиа-агентство MOST в Нарве и сейчас мы заводим еще и школу. Я нашла в Нарве двух предпринимателей, которые имеют годовой оборот бизнеса 4,5-5 миллионов. И я предложила им рассказывать об их опыте в Нарве, потому что многие люди не верят в регион. Но тут есть много возможностей. Мы все хотим таблетку успеха, этот волшебный пинок и прочее. Вот они будут, и можно их спросить. Причем нарвские будут рассказывать нарвским. Мне кажется, это вообще уникально. Словом, MOST пришел в Нарву, и регион мы будем поднимать. С Кохтла-Ярве, Силламяэ, Йыхви к нам могут ездить, мы здесь поставили флажок, приходите.

- Как вы думаете, почему бытует мнение, что в Нарве меньше возможностей?

- Я думаю, люди сами не верят в свои возможности. Я говорю им, что надо смотреть на успешных предпринимателей, ориентироваться на хорошие примеры. Талантов здесь очень много. Важно понимать как доносить информацию о себе, чтобы создать доверие.

- Как можно попасть в эту бизнес-школу?

- Самое простое – это пойти на сайт most.ee. Там есть вкладка «Нарва», где есть все курсы, которые мы предлагаем в Нарве. В Нарве есть руководитель нашего филиала на Кереса, 3, можно обращаться к ней напрямую (Карина Кюппас: karina@most.ee). Открытие школы состоится 5 сентября.

Анна ставит себе глобальные цели по развитию предпринимательства в регионе Ида-Вирумаа.

- Мы покажем на живых примерах, что развивать свой бизнес возможно и здесь!

Беседовала Елена ЧЕПУРНОВА