Райт Куузе: «В Ида-Вирумаа больше бедности и меньше социальных услуг»

Дата публикации: Сегодня, 16:42 Просмотрено: 108

Вице-канцлер Министерства социальных дел Райт Куузе - один из тех чиновников, кто в составе «столичного десанта» на прошлой неделе отправился в Ида-Вирумаа. В интервью нашему изданию Куузе прокомментировал недавнюю историю о неиспользованных Нарвой средствах на адаптацию жилья для людей с недостатками здоровья и дал общий обзор ситуации с социальными услугами в Нарве и Ида-Вирумаа.

Государство выделило свыше полумиллиона евро на адаптацию жилья людей с недостатками здоровья, этих денег хватило бы, чтобы помочь 118 нуждающимся. Иллюстративное фото

- Никогда не приходилось слышать о десантах столичных чиновников, например, в Ляэне-Вирумаа или еще куда-либо. Напротив, складывается впечатление, что чиновники из других местных самоуправлений сами едут в столицу, если у них возникают какие-либо вопросы. Получается, что только в Ида-Вирумаа чиновники приезжают специально, чтобы спросить: ну, как у вас тут идут дела?

- Если не будут приезжать к нам, приедем мы. Потому что надо, чтобы мы видели всю страну. Конечно, здесь есть свои проблемы, которых, может быть, и нет в других местах. Польза таких мероприятий в том, что контакты будут более близкими, улучшится взаимопонимание. Эту цель мы выполняем. Но никто не приезжает сюда решать за вас ваши проблемы. Это должны делать вы сами.

Для меня очень важно, чтобы у жителей Ида-Вирумаа была полная информация о государственной социальной политике, поэтому моя цель - приезжать сюда почаще, несколько раз в год я бываю в Ида-Вирумаа, встречаюсь с социальными работниками. Во вторник мы начали с семинара в Нарва-Йыэсуу, в котором участвовали представители министерств и местных самоуправлений, где в том числе объясняли, как работают государственные схемы и как они могли бы поддерживать местное развитие.

Райт Куузе

- Скажите честно, Ида- Вирумаа как-то заметно отличается от других регионов Эстонии в плане осуществления государственной социальной политики?

- Всегда говорю честно! (смеется). Здесь иногда люди думают, что их проблемы уникальны. Но это не совсем так. Главный вопрос, от которого зависит ситуация на местах: является ли для местного самоуправления решение социальных проблем приоритетным. В Ида-Вирумаа больше бедности и меньше социальных услуг. На мой взгляд, руководители самоуправлений больше думают о том, что и где нужно строить: кто-то хочет новый автобусный вокзал, кто-то - дом культуры или спортивный центр, при этом вопрос о социальных услугах и о том, в чем нуждаются люди, чтобы самостоятельно справляться со своей жизнью, находить лучшую работу и становиться более обеспеченными - эти все вопросы где-то на третьем месте. И это для меня немного грустно, ведь можно строить индустриальные парки и привлекать инвесторов, которые будут давать людям работу, но вопрос в том, готовы ли к этой работе люди, есть ли у них необходимые знания, навыки. Смысл социальной политики в том, чтобы самостоятельные и активные люди хорошо справлялись со своей жизнью. В Ида-Вирумаа пока на это мало обращают внимания. Другая общая проблема - здесь больше ценят приюты, дома престарелых и другие учреждения, предлагающие круглосуточные услуги, а самое важное, чтобы люди могли оставаться дома и справляться самостоятельно со своей жизнью.

- Тогда как раз хочется спросить: с вашей точки зрения, насколько хорошо Нарва справляется с оказанием такого рода услуг? В марте в ходе правительственного брифинга вы сообщили местным журналистам, что государство выделило свыше полумиллиона евро на адаптацию жилья людей с недостатками здоровья, этих денег хватило бы, чтобы помочь 118 нуждающимся. Однако, как выяснилось пару месяцев спустя, воспользоваться этой помощью в нынешнем году смогут лишь человек 20 - именно столько ходатайств об адаптации жилья принял городской социальный департамент.

- Нарве была выделена одна из самых больших поддержек - 590601 евро. Это была максимально возможная сумма, ее размер определялся тем, сколько есть людей с недостатками здоровья. Нарва же ходатайствовала о 53 тысячах евро - сумме, в десять раз меньшей, чем было запланировано. Мы обсуждали с городскими чиновниками этот вопрос: возможность воспользоваться этими деньгами откроется еще раз в будущем году. Отмечу, что не только в Нарве, но и во многих других самоуправлениях не использовали эти средства на сто процентов. Мы не видим в этом большой проблемы, так как есть еще 6 лет для того, чтобы использовать эти деньги. Нарва все же ходатайствовала о выделении этих средств в этом году и собирается ходатайствовать в следующем. В Эстонии есть 23 самоуправления, которые вообще не обращались к нам за получением такой поддержки. Мы сейчас с ними обсуждаем: в чем для них заключается проблема, почему они не обращались за поддержкой? Причина, которую они называют, с точки зрения министерства, уважительная: только что прошла административная реформа, и очень трудно для самоуправления было всеми предлагаемыми возможностями воспользоваться сразу, в течение нескольких месяцев. В следующий раз мы будем давать информацию о различных поддержках по возможности в то же время, когда местные самоуправления начинают планировать свои годовые бюджеты, то есть ранней осенью, чтобы они могли включать в бюджеты средства на самофинансирование.

Странно также, что Ида- Вирумаа не ходатайствует о средствах на развитие социальных услуг - в будущем году такая возможность представится уже в третий раз. Хочу подчеркнуть, что предоставлять такие услуги - это обязанность местных самоуправлений. Некоторые самоуправления пользуются предоставляемыми государством возможностями развивать эти услуги, другие - нет. Не знаю, на что последние надеются: может быть, считают, что в этом нет большой нужды, но в итоге качественные услуги не развиваются, а от этого страдают люди. Хочу подчеркнуть: мы никак не можем себе позволить такую роскошь - не обращать внимание на нужды людей, которые требуют оказания поддерживающих услуг, от адаптации жилья до различных консультаций.

- Как, на ваш взгляд, развиты социальные услуги в Нарве?

- В Нарве я побывал в доме престарелых, в дневном центре для пожилых, в приюте. Базовая сеть услуг здесь есть, но есть еще и много возможностей для того, чтобы развивать социальные услуги дальше. Иногда чувствуется, что из-за языкового барьера люди не имеют полной информации о действующих в Эстонии стандартах в социальной сфере. Не имея такой информации, они и не требуют того, что им положено.

- Пожалуй, именно такая ситуация в Нарве и произошла с адаптацией жилья: информация была, в том числе и в прессе, но очевидно, что своевременно она дошла не до всех. И это довольно печально, особенно если учесть, что улучшение качества жизни людей с недостатками здоровья означает и улучшение качества жизни всех их родных.

- Это одна из задач - дать родственникам возможность вести нормальную активную жизнь, снизить их нагрузку по уходу за близкими. И здесь можно многое сделать. Но тут нам надо задать себе такой важный вопрос: не слишком ли много сейчас задач на плечах местных самоуправлений? Этот вопрос сейчас не очень популярен, но избежать его мы не можем. Не у каждого самоуправления хватает умения и сил, чтобы развивать одинаково хорошо все социальные услуги. В ближайшем будущем мы будем обсуждать, что нужно делать, чтобы по всей Эстонии был одинаковый уровень социальных услуг для людей.

Регион Ида-Вирумаа - один из самых перспективных в плане развития экономики и производства, но для того, чтобы этот потенциал заставить работать, нужны люди, которые способны активно участвовать в экономике. И, хотя социальная политика не может все проблемы решить, но для того, чтобы люди были активными, верили в завтрашний день и не уезжали, они должны знать, что в трудной ситуации получат поддержку. Если есть хорошие школы, хороший общественный транспорт, развитые социальные услуги - это означает, что люди не делают выбор в пользу Таллинна и не уезжают за границу, а остаются и развивают экономику здесь, на месте.

Ирина Токарева