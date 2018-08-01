Надеялась на «чуть особое к себе отношение»

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Уезжая с детьми из Таллинна в Нарва-Йыэсуу на постоянное место жительства полтора года назад, Евгения Эви Ансталь- Пыльд была почти уверена, что ее жизнь кардинально изменится к лучшему. Но оказалось, не все так просто.

Евгения Эви: маме троих детей оптимизм терять никак нельзя!

«Постоянно отказывают»

С Евгенией (молодая женщина не против, если используют только первую часть ее имени) мы познакомились благодаря ее письму, присланному в редакцию. Мама троих несовершеннолетних детей (старшему сыну 13 лет, средней дочери 7, младшей – 8 месяцев), которая сейчас находится в отпуске по уходу за ребенком, выражала недоумение, почему ей, несколько раз обращавшейся в социальный отдел городской управы Нарва-Йыэсуу, «постоянно отказывают в получении финансовых средств»: не дали пособия по рождению ребенка - младшей дочери (200 евро), не получила семья и пособие первокласснику (60 евро), когда в школу отправилась старшая дочь.

За полгода не дали ни одной дотации как многодетной матери», - говорится в ее письме. «С марта 2017 года мы с детьми официально прописаны в Нарва-Йыэсуу по адресу Нурме, 68, это здание бывшего детского дома. Оно нежилое, поэтому полтора года живем в съемной квартире.

Периодически спрашиваю у социального работника насчет муниципального жилья, - пишет Евгения. – Ответ всегда один: у нас есть только деревянные дома без условий, без канализации». «Власти, когда жители им нужны были, зазывали жить в Нарва-Йыэсуу. А вот теперь ни муниципального жилья, ни помощи никакой, положенной по закону», - делает горький вывод Евгения.

Обманулась в ожиданиях

И вот мы сидим с Евгений в квартире в центре Нарва- Йыэсуу, которую она снимает.

- Хотя тут 4 комнаты, но метраж небольшой – всего 60 кв. метров, - предупреждает мое удивление молодая мама, воспитывающая одна троих детей. – Зато все комнаты отдельные. Нам действительно очень повезло, что удалось найти такую красивую, благоустроенную и дешевую квартиру – аренда 150 евро плюс коммунальные платежи. В Таллинне мы бы платили столько же за однокомнатную.

- Из всего, что вы тут видите, наше – это только личные вещи, игрушки и электронное пианино, которое мне необходимо по работе, - уточняет Евгения, профессиональный преподаватель музыки.

- Все было бы хорошо, если бы не то, что эта квартира выставлена хозяевами на продажу, - продолжает она. – Поэтому я сижу как на пороховой бочке: не представляю, что буду делать, если нас попросят в течение месяца собраться и освободить жилье.

Евгения рассказывает, что она, жительница Таллинна, впервые задумалась о переезде в Нарва-Йыэсуу несколько лет назад, когда семья (тогда еще с двумя детьми) провела выходные дни в спа-отеле «Мересуу». «Мамочка, вот бы нам жить в этом городе!» - не унимались сын и дочь. И действительно, маленький курортный городок, с чистым воздухом, размеренным темпом жизни, приветливыми людьми представлялся чуть ли не идеальным местом жительства для семьи с детьми.

А потом, говорит Евгения, складывающаяся ситуация подтолкнула к тому, чтобы всерьез задуматься о переезде: Евгения потеряла работу в Таллинне, стояла на бирже, снимать квартиру в столице стало сложно, напрягать родных не хотелось, возникли и обстоятельства личного плана. А в Нарве и в Нарва-Йыэсуу жили знакомые - несколько однокурсников Евгении по музыкальному училищу им. Георга Отса: есть надежда, что помогут сориентироваться на новом месте в первое время. «В столице жизнь всегда дороже, чем в провинции.

К тому же я все время слышала по радио и телевидению, читала в прессе, что из Ида-Вирумаа уезжают молодые семьи, что здесь не хватает учителей, вообще людей молодого возраста, специалистов. И подумала: у меня есть образование – я преподаватель игры на флейте плюс джазовый вокал и джазовое фортепиано, два родных языка – эстонский и русский, знаю норвежский. Не пропаду! Подстегнуло и то, что началась административная реформа и власти Нарва-Йыэсуу стали активно зазывать: приезжайте в Нарва-Йыэсуу, становитесь жителями нашего курортного города! Думала, да меня здесь с двумя детьми встретят с распростертыми объятиями…»

Конечно, признается Евгения, последнее из перечисленного не было самым весомым аргументом для переезда, и она прекрасно понимала, что в этом призыве не содержится никаких конкретных обещаний (типа, дадим работу, квартиру, прописку), но все-таки надеялась на какое-то «чуть особое к себе отношение».

Квартиру в Нарва-Йыэсуу Евгения нашла по интернету. Но вот в регистрации хозяева категорически отказали. А без нее не определить детей в детский сад и в школу. Евгения обратилась в управу, ей пошли навстречу (тем более, что, как объясняет мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин, Евгения нашла работу в подведомственном управе учреждении – школе) и прописали в здании бывшего детского дома. Муниципального жилья не предложили – все занято.

Большое разочарование ждало Евгению в вопросе ее трудоустройства: в музыкальной школе свободных ставок не оказалось, а в общеобразовательной школе ей дали совсем небольшую нагрузку.

Зато к лучшему обещала измениться ее личная жизнь: Евгения встретила, как ей показалось, «своего» мужчину, родила третьего ребенка – дочь. Но вскоре рассталась с ним.

- Я не жалею, что уехала из Таллинна и возвращаться пока не собираюсь. Мы здесь живем полтора года, и это не срок, чтобы делать окончательные выводы, - говорит Евгения. – Просто я искренно считала, что в маленьком городе каждый человек на виду и, что называется, на счету, и потому каждый по-особенному ценен. Да, в мае этого года я получила дотацию от города на отопление – 140 евро, и прошлым летом 35 евро – дотация за расходы на лекарства. Но в прошлом году я очень надеялась на пособие по рождению ребенка и на пособие первокласснику. Однако я их не получила. Мне сказали, что в одном случае не положено, потому что мы на момент получения пособия по рождению ребенка еще не прожили в городе год, в другом случае – что я не вовремя подала документы. Ну, неужели нельзя сделать исключение, учитывая мои обстоятельства?!

- Хотя, ради справедливости, уточню – серебряную памятную ложечку от города моей новорожденной малышке подарили, и в «Мересуу» нас на торжество приглашали, - продолжает Евгения. – Но вот не понимаю, почему мне не могут предложить муниципальное жилье – хотя бы в Ольгина. Ходили слухи, что там даже кому-то из алкоголиков дали квартиру... Я вот задаюсь вопросом: и как в таком случае город собирается привлекать молодых специалистов? И вообще нужны ли они ему?!

Пишу о перипетиях в судьбе Евгении столь подробно, чтобы читатель смог понять надежды, разочарования и претензии (в данном случае, как было обозначено в письме и в нашем разговоре при встрече, к чиновникам местного самоуправления) молодой женщины, в одиночку воспитывающей троих детей, приехавшей в незнакомый для нее город с искренним желанием наладить здесь свою жизнь… Оценки типа «сама виновата» и резюме в духе «это ее личное дело» предлагаю оставить в стороне. С письмом Евгении Эви Ансталь-Пыльд ваш корреспондент отправилась в мэрию Нарва-Йыэсуу и получила несколько комментариев от ключевых лиц.

У нового самоуправления новые пособия

Кяди Коппэ, руководитель социального отдела Нарва-Йыэсуу:

- Сразу хочу уточнить: после административной реформы и объединения Нарва-Йыэсуу и области Вайвара в новом местном самоуправлении появились новые дотации и социальные услуги для населения. Я не могу нести ответственность за те решения чиновников, которые были приняты до 31 декабря 2017 года прежним руководством относительно выплаты или не выплаты различных дотаций, в том числе и Евгении Эви Ансталь-Пыльд. От сотрудников отдела, которые работали здесь до нового года, знаю, что городское пособие по рождению ребенка Евгения не могла получить из-за того, что на момент рождения ребенка не исполнился год, как семья была прописана в Нарва-Йыэсуу.

Именно это требовалось по правилам прежнего Городского порядка. За последние 6 месяцев социальный отдел нового Нарва-Йыэсуу не дал отказов на какие-либо ходатайства от населения по дотациям. Например, дотации по рождению ребенка мы выплачиваем согласно регистру населения – то есть с учетом того, прописан ли в Нарва-Йыэсуу хотя бы один родитель и ребенок. С 1 января 2018 года дотация по рождению ребенка составляет 320 евро, если в Нарва-Йыэсуу прописаны оба родителя (причем, один из них имеет прописку на протяжении года, другой тоже прописан на протяжении года с момента подачи заявления на пособие) и новорожденный, и половина от этой суммы – если один из родителей и ребенок.

Мать-одиночка имеет право на полную дотацию. От нового порядка выиграли те жители Нарва-Йыэсуу, которые стали родителями в прошлом году: к уже полученным 200 евро они получат еще 120 евро. Получит их и Евгения Эви Ансталь-Пыльд. В этом году она уже получила от местного самоуправления дотации - 140 евро на отопление (ее получают раз в год все малоимущие жители Нарва-Йыэсуу) и 130 евро как многодетная мать.

Общая сумма новой городской ежегодной дотации многодетным матерям составляет 260 евро, выплачивается двумя частями.

С нового года в нашем самоуправлении новый порядок выплаты одноразового школьного пособия: оно составляет 40 евро, его получат не только первоклассники, а все школьники с 1 по 12 класс, а также учащиеся профтехучилищ возрастом до 19 лет независимо от доходов семьи. Можно получить дотацию в 40 евро на пребывание ребенка в летнем лагере, но это зависит от доходов семьи. Пособие для наших студентов составляет 150 евро в год и не зависит от дохода семьи. 40 евро составляет дотация ребенку, которому прописаны очки. Есть у нас пособия для людей с особыми потребностями: 120, 100 и 80 евро – в зависимости от степени нетрудоспособности. 40 евро в год составляет компенсация пенсионерам за дни, проведенные на больничной койке. Пособие на похороны составляет 300 евро независимо от доходов семьи. Есть в нашем новом самоуправлении и дотация, если случилась какая- то чрезвычайная ситуация, например, пожар, трагический случай; она может составлять до 640 евро. И у нас уже были прецеденты выплаты этой дотации.

Помимо дотаций непосредственно от местного самоуправления можно ходатайствовать о государственных пособиях, выплаты которых регулируются Законом о социальном обеспечении. Ходатайства и все необходимые справки нужно подавать в наш отдел.

Хочу сказать, что Евгения Эви Ансталь-Пыльд недавно приходила ко мне на прием. Как оказалось, она просто не в курсе того, на что имеет право претендовать и какие еще пособия, помимо государственных, есть теперь в Нарва-Йыэсуу. Как мы убедились, это вообще характерно для многих семей, где растут маленькие дети, - недостаток информации. Хотя о новых пособиях и компенсациях мы подробно рассказывали в местной газете.

Так что в ближайшее время мы хотим проводить специальные инфодни для нашего населения. Но уже сегодня я обращаюсь к жителям Нарва-Йыэсуу: приходите к нам на прием, не стесняйтесь спрашивать и интересоваться о пособиях, которые помогут решить ваши проблемы.

Муниципальное жилье- но только на 2-3 года

Максим Ильин, мэр Нарва-Йыэсуу:

- Муниципальное жилье, точнее, его качество и количество, – давняя проблема Нарва-Йыэсуу. В «старом» Нарва- Йыэсуу сейчас есть 7 муниципальных домов, большинство из них –деревянные постройки, которые находятся почти в аварийном состоянии, и теперь, после объединения, к ним прибавилось 4 квартиры в Ольгина и несколько квартир в Синимяэ. Две квартиры закрыты из-за предписаний пожарно-спасательного департамента. Согласно Городскому порядку на муниципальное жилье имеют право претендовать люди, освободившиеся из мест заключения, совершеннолетние выпускники детского дома, люди, попавшие в чрезвычайные тяжелые обстоятельства (например, погорельцы), горожане, чей постоянный доход не позволяет снимать квартиру и у кого нет своего жилья. У нас есть неформальная очередь на муниципальное жилье. Да, Евгения Эви Ансталь- Пыльд имеет право на муниципальное жилье, но по факту сегодня нам просто нечего ей предложить.

Однако мы начинаем менять ситуацию к лучшему. В конце июня депутаты единогласно утвердили подготовленный горуправой проект строительства на ул. Парги двухэтажного муниципального дома на 18 квартир общей стоимостью 1.2 млн евро. 600 тысяч евро - самофинансирование местного самоуправления, еще 600 тысяч евро, надеемся, выделит государственный фонд KredEx в рамках программы развития жилищного строительства в местных самоуправлениях. Большинство квартир в этом доме будут одно- или двухкомнатные, площадью 30-40 кв. метров, и для семей с детьми - две трехкомнатные, 40-60 кв.м. Если получим поддержку из фонда, то планируем построить дом уже к концу 2019 года.

Также собираемся привести в порядок муниципальные квартиры. Жилье в новом муниципальном доме будет предназначено для социально неблагополучных жителей и молодых специалистов, необходимых городу. Важное замечание: муниципальное жилье в Нарва-Йыэсуу будет предоставляться в аренду года на два-три, а не на длительный срок. То есть с учетом того, что человек найдет себе работу, поправит свое материальное положение и сможет самостоятельно найти или купить себе жилье.

В ближайшее время гор- управа собирается проверить и проанализировать, кто из наших жителей пользуется услугой муниципального жилья и достаточно ли для этого у людей оснований.

Наши ветхие муниципальные дома мы скорее всего будем сносить. Но если, например, кто-то из жильцов захочет их выкупить, то горуправа готова рассмотреть этот вопрос. Кстати сказать, на данный момент одна семья подала в горуправу соответствующее ходатайство.

По поводу замечания Евгении в наш адрес, что мы якобы зазывали людей приезжать и прописываться в Нарва-Йыэсуу, хочу уточнить: наш призыв мы адресовали тем, кто уже имеет свою жилплощадь в Нарва-Йыэсуу, но по каким-то причинам прописан в другом городе, например, Нарве, Силламяэ, Кохтла-Ярве. Мы знаем, что таких людей в нашем самоуправлении немало.

Если же любой другой человек принял решение переехать в Нарва-Йыэсуу, то он должен отдавать себе отчет, что вопросами поиска жилья, работы ему придется заниматься самостоятельно. Конечно, мы готовы подсказать, дать имеющуюся у нас информацию по этим вопросам. Чтобы привлечь к нам молодых специалистов (а они нам действительно нужны!), мы и затеяли строительство муниципального жилья.

В целом хочу сказать, что усилия местного самоуправления направлены на то, чтобы население Нарва-Йыэсуу увеличивалось, чтобы наш город стал привлекательным местом жительства для людей всех возрастов.

Светлана Зайцева

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