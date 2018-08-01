Нарвский гимназист привез с международной олимпиады по физике серебряную медаль

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Для большинства школьников летние каникулы — пора восстановления сил, для некоторых же — время усиленной работы и пиковой нагрузки. Подобным образом, к примеру, «отдыхают» участники международных предметных олимпиад.

Самое сложное — в каникулы

Всемирные соревнования юных физиков проходят именно летом. Им предшествует череда сборов, семинаров и других мероприятий, направленных на подготовку школьника, с тем, чтобы не просто его учебное заведение, но в этом случае уже страна были представлены достойно, а сам участник остался доволен собой.

И вот — у нас есть причина порадоваться общей радостью: учащийся Нарвского Языкового лицея Костя Дукач, с которым наши читатели уже имели возможность познакомиться через газету, вернулся с 49-й международной олимпиады по физике (International Physics Olympiad) с серебряной медалью.

Соревнования проходили с 21 по 29 июля в Португалии, от Эстонии в них участвовали 5 человек, что является нормой участия. Любопытно, однако, что, к примеру, государство Куба с ее более чем 11-миллионным населением на олимпиаду по физике отправило только 1 человека. Маленькая же Эстония на протяжении многих лет выступает на «межнаре» по физике весьма успешно, а потому в 2012 году удостоилась чести принимать IPhO.

Не был исключением и год нынешний: 2 серебряные медали, 1 бронзовая, 2 диплома за успешное выступление. Вторую серебряную медаль для Эстонии заработал Ричард Лухтару из Тарту.

Если же говорить о триумфаторах IPhO-49, то в этот раз ими оказались Китай (лидирует на протяжении последних 15 лет и по набранным его участниками баллам, и по медалям - 5 золотых). Эту позицию по медалям с ним разделяет Индия, третье место — у России (4 золотых, 1 серебряная).

Сам себе «занизил»

Нарвский школьник рад, что внес столь солидный вклад в успех своей команды. И что пополнил копилку собственных достижений: выступая на международных олимпиадах с 7-го класса, он завоевал уже несколько медалей. До сих пор наиболее весомой из них была «бронза», которую юноша привез в прошлом году с IPhO из Индонезии.

При всем том по окончании нынешних соревнований, признается Костя, он оказался не очень-то доволен собой. Очевидно, сказались волнение и излишняя самокритичность. Но судьи оценили результат нарвского школьника выше, чем он предполагал, в итоге - «серебро». Теперь Константин имеет целью побороться за «золото», ведь у него приличный запас времени — еще 2 года, которые остаются до окончания гимназии. Сейчас юноша - уже вполне самостоятельный и самодостаточный олимпиадник, но, отмечает он, хорошо понимает и помнит, кто вывел его на эту дорогу: преподаватель физики Александр Генрихович Черкашин, математики — Александр Васильевич Сутырин.

Солидным багажом знаний вооружила школа естественных наук при Тартуском университете, хороший толчок к развитию дала сессия для одаренных школьников в знаменитом российском МФТИ, участие в которой профинансировали город и «Eesti Energia», а организовала поездку директор гимназии Надежда Алексеевна Черкашина.

Константин разделяет точку зрения своего педагога Александра Сутырина, высказанную когда-то в одной из наших публикаций: потенциальных, а тем более реальных олимпиадников, в Нарве стало меньше. На соревнования нарвитяне теперь ездят малочисленными группами. Да, согласен гимназист, многих сейчас успешно «вербует» компьютер с его незатейливыми развлечениями. Однако считает, что его школьное окружение — люди, в каком-то деле или увлечении достаточно преуспевшие. Поэтому когда он приезжает с очередной наградой, его достижению радуются искренне.

В замок — по особому приглашению

Ну, а возвращаясь к теме лета, по собственному заключению медалиста, оно у него получилось полным и впечатлений, и эмоций. Поездки на олимпиады всегда включают в себя программу знакомства со страной, в которой делается упор на самобытность этого места. В Португалии программа также была особенной: к примеру, посещение древних монастырей. Но наиболее ярким воспоминанием о Португалии для Кости стала экскурсия в старинный замок. Вообще же благодаря предметным олимпиадам юноша открыл для себя уже 6 стран мира. Надеется, что с помощью физики его личная география станет ещё богаче.

Португалия - это уже 7-я международная олимпиада Константина Дукача, которого с учетом свежего достижения можно считать самым результативным сегодня нарвским школьником.

Наша справка:

49-я международная физическая олимпиада прошла в Лиссабоне. В интеллектуальном состязании приняли участие команды школьников из 90 стран, около 400 человек. Соревнования юных физиков проходят в 2 этапа: эксперимент и теория. Золотых медалей удостоились 42 участника, серебряных — 69.

Татьяна ЗАВЬЯЛОВА

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