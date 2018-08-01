Рифма, идущая от сердца

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Дмитрия Юрьевича Скорописова знают многие, и не только в его родном Санкт-Петербурге, но и на Северо-Востоке Эстонии.

Коллаж Евгения Капова.

Он – подполковник запаса пограничной службы РФ, в настоящее время – пенсионер. Долгое время служил на пограничном контрольно-пропускном пункте Ивангорода. Скажем так: в хорошей, интересной должности, которая подразумевает нормальные деловые отношения с эстонскими коллегами. Да-да, такие были, до тех пор, пока политики по обе стороны реки Нарва не «включили дурака» и не заболели паранойей. Тем не менее, у Дмитрия сохранились добрые отношения с теми, кто сегодня живет в Эстонии. В этом году Дмитрию Скорописову исполнилось 50 лет. С юбилем его поздравили и эстонские друзья.

Знатный подарок к юбилею Дмитрий Скорописов получил и от питерского книжного издательства «Атлант», где вышел сборник его лирических стихов «Закоулками мироздания».

Работа, которой занимался на службе Дмитрий Скорописов, благородная по цели, но пути к ее достижению не подразумевали «белые перчатки». Но он никогда не переступал порог порядочности. И ничего нет удивительного в том, что когда-нибудь переполнявшие его чувства должны были появиться на бумаге в виде рифмованных строк.

Так или иначе, у силовиков, отошедших от дел, или не совсем еще отошедших, порой, возникает необходимость излить душу, освободившись от всего того, что Анна Андреевна Ахматова интеллигентно назвала «сором». Конечно, это желание возникает не у всех: те, кто в свое время «дал маху», ощущение катарсиса (очищения через слезы), не испытывают.

Дмитрий Скорописов предварил книжку такими словами:

... я, «не поэт», решил показать

Всем от души

и от сердца, лично,

Свои «не стихи»,

так нельзя их назвать,

А мысли,

срифмованные прилично…

Но это – только в предисловии. Дальше идут разделы «Про любовь», «Философия жизни», «У природы нет…». И в стихах – размер, соответствующий смыслу, ритм, создающий настроение, располагающий к размышлению вместе с автором. И рифма, идущая от сердца.

Евгений КАПОВ