Анне Вески: хиты не стареют

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За последние годы популярная эстонская певица Анне Вески нередко приезжала с выступлениями в Нарву, неоднократно пела под стенами Нарвского замка, который и стал её любимым местом в нашем городе. Приглашение от организаторов международного фестиваля музыки и радости Baltic Sun она приняла без колебаний, её выступление стало заключительным аккордом первого дня мероприятия.

Анне Вески по праву можно назвать легендой эстонской эстрады. Родившись в простой семье и отучившись в Таллиннском Политехническом институте на экономическом факультете, она сумела стать звездой и третьей по рейтингу (после А.Пугачевой и С.Ротару) певицей в Советском Союзе. После обретения Эстонией независимости Анне Вески не только успешно продолжила сольную карьеру, но и успела поработать на благо отечества, став в 2004 году официальным консулом Эстонской Республики в Москве. Сохранив любовь публики, Анне Вески в 2011 году получила из рук президента Д. Медведева орден Дружбы за большой вклад в укрепление российско-эстонских культурных связей.

- Нарва – город для нас родной, вижу, что с каждым годом она становится все красивей и лучше, - сказала певица журналистам перед своим выступлением.

Музыкальный фестиваль стал подарком к столетию Эстонской Республики. В год празднования круглого юбилея ЭР все свои концерты Анне Вески тоже посвящает дню рождения страны.

- Будет ли в этом году у меня сто выступлений? Не знаю, не задумывалась об этом, может, их будет и больше. Концерты, которые мы собираемся дать в России, обязательно посвящу столетию республики, чтобы наши друзья в Санкт-Петербурге и Москве знали, что у нас такой праздник.

Насколько часто сегодня песни Анне Вески звучат на российских радиостанциях? Певица отвечает: хиты не стареют.

- Этим летом, в связи с прошедшим чемпионатом мира по футболу, мой старый хит «Марадонна» опять стал очень популярен, все радиостанции принялись крутить его каждый день, - рассказала она.

Анне Вески дает интервью нарвским журналистам.

По словам Анне Вески, уже этой осенью она даст концерты в Москве; возможно, там прозвучат и новые песни на русском языке, хотя слушатели всегда требуют хорошо знакомые, старые композиции:

- У меня много хороших песен, которые знают и любят мои поклонники. Я даже не могу вместить все желаемые хиты в один концерт. Сейчас мы готовим программу по письмам людей, поклонники моего творчества хотят услышать песни, которые не крутят каждый день, но они, тем не менее, им полюбились. Возможно, так даже и лучше, чем пытаться раскрутить новые композиции.

Проезжая мимо города детства – Рапла, Анне Вески всегда старается заехать на родную улицу Йыэ и посмотреть, что стало с домом, где прошло ее детство. «Дом в хороших руках», - говорит Анне. Сама она проживает в частном доме на окраине Таллинна, неподалеку от национального заповедника. Старается проводить побольше времени с двумя своими внуками: Фредериком и Домиником.

Рецепт от Анне Вески:

Как Нарве стать Культурной столицей Европы?

Проводить больше фестивалей, подобных Baltic Sun, и оставаться гостеприимной. «Нарва всегда отличалась этим», - заметила певица.

Софья БОБОРЕНКО













