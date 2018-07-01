В Нарве впервые поработали учителя школы будущего

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По инициативе целевого учреждения Noored kooli («Молодежь в школу») в Нарве впервые был организован школьный летний лагерь с языковым погружением. Что это за программа, кто в ней участвует и почему? Об этом «НГ» беседует с молодым учителем NK Александрой Крыжановской, исполнительным директором Noored kooli Кристи Клаасмяги и руководителем по коммуникациям и партнерским отношениям ЦУ Сандрой Фомочкин.

Сандра Фомочкин, Александра Крыжановская и Кристи Клаасмяги (слева направо) работали в Нарвской Солдинаской гимназии, в учительской которой находился штаб летнего лагеря, организованного по инициативе Noored Koolli. Фото: Ирина ТОКАРЕВА

Хотя Noored kooli (NK) действует в Эстонии уже 12-й год, в Нарве об этой некоммерческой организации мало кто слышал, и это неудивительно, ведь нынешним летом молодые учителя - участники программы NK - впервые работали с нарвскими детьми. Эта работа стала частью обязательной педагогической практики, после которой участники NK отправятся на два года работать в школы в разных уголках Эстонии. Отметим, что все учителя NK, приходя в проект, уже имеют высшее образование и опыт работы в самых разных сферах, как правило, никак не связанных с образованием: это могут быть юристы, управленцы, чиновники, банковские служащие и т.д. После педагогической подготовки и практики они отправляются на два года работать в школу.

Кристи Клаасмяги закончила Тартуский университет по специальности административное управление, она работала в Эстонии руководителем бюро регионального министра, затем жила в Америке - начинала как стипендиат программы Хьюберта Хамфри, а закончила должностью заместителя директора Института международного образования.

Сандра Фомочкин закончила Тартуский университет по специальности право, работала в Ляэнеской окружной прокуратуре. Она - участница второго выпуска NK, в рамках которого два года преподавала в школе историю, обществоведение и основы права. Она работала в Министерстве образования и науки, закончила магистратуру Тартуского университета по специальности школьное руководство и преподает педагогику в Таллиннском университете.

Александра Крыжановская с сентября начнет работать учителем английского языка и преподавать основы предпринимательства. Александра училась в Тартуском университете на шведского филолога и затем закончила магистратуру в Таллиннском техническом университете как менеджер по экспорту, работала по специальности.

- Работа учителя - тяжелый труд, и далеко не все выпускники университетов с педагогическими дипломами рвутся работать по специальности.

Почему выбирают школу участники программы Noored kooli?

Александра Крыжановская:

- В нашей семье династия учителей: мама - руководитель по интересам и учитель музыки, бабушка - воспитатель детского сада, тетя - учительница начальных классов, свекровь - учитель математики. Да и меня саму жизнь постоянно подталкивала к этому шагу, но хотелось и еще что-то попробовать: и я пробовала не без успеха, однако в какой-то момент поняла, что во мне остается неизрасходованный ресурс, остается педагог, который может что-то дать другим. Это и стало мотивацией. Я знаю, что будет нелегко, но работа с учениками, их успехи дают столько положительной энергии, что это с избытком перекрывает все минусы.

Сандра Фомочкин:

- Основная цель NK вовсе не конкуренция с университетами, которые готовят педагогические кадры. Наша задача - обновление и изменение к лучшему самой системы образования. Именно поэтому в нашу программу по результатам серьезного конкурса выбираем людей, которые обладают способностями и желанием принести изменения в систему.

Кристи Клаасмяги:

- Люди приходят не ради денег или карьеры, а по зову сердца. NK, как правило, не приходит в элитные школы: программа работает с теми детьми, которые больше всего нуждаются в поддержке. Наши участники приходят в те школы, где больше всего ребят прекращает учиться слишком рано: они не способны получить ни среднее, ни профессиональное образование. В этих школах мы пытаемся изменить ситуацию таким образом, чтобы у ребят появилась мотивация учиться после окончания девятого класса, их необходимо учить самому умению учиться: уверенности в себе, навыкам самообразования. Наша цель - дать хорошее образование и возможность выбора своего будущего каждому ребенку, независимо от того, в какую школу он попал, какие возможности у его родителей.

- Работают ли участники NK в Ида-Вирумаа?

Сандра:

- В Ида-Вирумаа уже работало 16 учителей NK, кто-то работает и сейчас в Синимяэ, Кохтла-Ярве, Ахтме, Кивиыли, на следующий год учителя появятся также в Йыхви. Кстати, в Нарве уже работали участники NK: в Пяхлимяэской гимназии несколькими годами ранее и в гимназии Солдина в прошлом году. После позитивного опыта с участницей NK Кярт Линдло теперь Солдинаская гимназия очень настроена на принятие новых участников нашей программы, однако в этом году такой учитель в Нарве не появится, надеемся на следующий год.

Очень многое зависит от того, где живут участники - если у них семья в Таллинне, сложно перебраться на два года на работу в Ида-Вирумаа.

Кристи:

- Директора школ, которые еще недостаточно осведомлены о программе, относятся к ней немного настороженно, поскольку наша система подготовки отличается от классической. Участники работают там, куда школы их приглашают, они кандидируют на свободные вакансии на общих основаниях. У школ к участникам программы большой интерес, директора тех школ, где работают наши участники, как правило, хотят принимать и других учителей из программы NK.

- Почему все же в эту программу почти не попадают участники из Ида-Вирумаа?

Александра:

- Возможно, информации об этой возможности на русском языке действительно недостаточно, но, с другой стороны, обучение в программе ведется на эстонском языке, поэтому потенциальные участники должны уметь эту информацию получать на эстонском языке. Информирование о программе ведется достаточно широко - через социальные медиаканалы, через университеты.

Согласно статистике, за 12 лет более 80 процентов участников NK остаются в сфере образования, 60 процентов остаются в школе на разных позициях - учителя, директора, завучи, сотрудники Министерства образования. Некоторые бывшие участники сами создают подобные NK организации, например, школу поддержки молодых начинающих учителей. Влияние NK такое, что уже ученики учителей NK приходят работать в программу.

Ирина ТОКАРЕВА