Кто-то теряет, но кто-то и находит: идите в полицию!

Дата публикации: Сегодня, 12:42 Просмотрено: 302

Лето – период, когда проблема потерянных вещей становится наиболее актуальной. Что делать, если вы нашли чужую вещь, и стоит ли покупать металлодетектор? «ВП» постарается ответить на эти вопросы.

В Нарвском отделении полиции на складе найденные вещи обычно хранятся не больше месяца, затем их перемещают в другой склад, где они ждут своих хозяев в течение года.

Летом люди чаще бывают в общественных местах, путешествуют и отдыхают, дети больше времени проводят на улицах. Немудрено, что большинство потерянных вещей составляют мобильные телефоны, документы, кошельки. Тут уместно вспомнить простой совет: не хранить важные вещи все вместе.

- Да, такое часто случается, что в чехле мобильного телефона хранятся и банковская карта, и ID-карта, и пропуск на работу… - подтверждает Татьяна Логинова, чиновник Нарвского отделения полиции по правопорядку, в чьи обязанности входит ведение дел о находках. - Получается, потеряв одно, человек одновременно лишается многих ценных для него предметов.

В 8 случаях из 10-ти

Несмотря на то, что социальные сети полны сообщений о потерях и найденных вещах, в том числе и документах, Татьяна Логинова настаивает, что находки лучше всего передать полиции.

- Если ценность найденной вещи составляет более 50 евро, то ее следует отнести в отделение полиции (в Нарве по адресу ул. Вахтра, 3) и обратиться в дежурный стол. На находку оформляется соответствующий документ, и мы начинаем искать владельца. Можно сообщить о находке по телефону 3576054 (Нарва) или 6 12 3000 (общий телефон по Эстонии) и договориться, где и когда вы сможете передать находку. Человек, нашедший вещь, чья стоимость менее 50 евро, может оставить ее на хранении у себя, но с условием, что он будет искать владельца и обязуется обеспечить сохранность находки, - поясняет она.

Потерянное не становится бесхозным. Если человек нашёл вещь, которая стоит менее 50 евро, оставил её у себя и не стал искать хозяина вещи и не сможет доказать, что он вообще искал владельца, то при поступлении заявления от владельца это расценивается как присвоение и уголовно наказуемо.

Есть ещё один нюанс: вознаграждение за находку. Если владелец сам захочет вас отблагодарить за труды – одно дело, требовать же денег в обмен на находку – противозаконно.

На самом деле, говорят в полиции, нарвитяне очень сознательные люди. Сообщения о находках поступают от населения регулярно. Иногда приносят даже довольно старые на вид вещи, которые хозяин, возможно, просто выставил на улицу: мол, берите, кому надо.

Статистика возврата вещей тоже радует: примерно в 8 их 10 случаев полиция находит владельца, но некоторые вещи так и остаются невостребованными. Среди них, как это ни странно, встречаются велосипеды, несмотря на то, что стоимость некоторых довольно высока.

Документы подлежат уничтожению

Когда дворник нашего дома принес мне найденную ID-карту неизвестного мужчины, мы с ним задумались: как лучше поступить? Искать хозяина через социальные сети, дать объявление в газету, написать записку и прикрепить её к дому? Или же передать документы в полицию, ведь она сможет связаться с владельцем документов намного быстрее и эффективнее? Поразмыслив, было решено звонить в полицию. И, как оказалось, это - единственно верное решение.

Документы в списке возможных потерь стоят особенной строкой. Закон о защите личных данных запрещает публиковать любые данные личного характера без согласия владельца, поэтому, поместив фото найденного паспорта на своей страничке, вы рискуете не только нарушить этот закон, но и «подбросить» информацию мошенникам, которые смогут воспользоваться личными данными человека. Именно в целях безопасности все документы, которые были выданы в Эстонии (паспорт гражданина ЭР, паспорт иностранца, вид на жительство и ID-карту) в случае их утери и последующего обнаружения подлежат уничтожению в соответствии с законом.

- Эти документы могли быть украдены, ими уже могли воспользоваться третьи лица в личных целях для приобретения выгоды, поэтому владельцу придётся оформить документы заново, - поясняет сотрудник полиции.

Конечно же, легко вообразить ситуацию, когда человек не желает или не имеет возможности тратить время и средства на то, чтобы заново заказать и получить документ и ищет потерянную карту через интернет. В таком случае он должен осознавать риски, связанные с мошенничеством. Хранить чужие документы без согласия владельца тоже не следует, закон этого не позволяет.

Прогуляться с металлодетектором…

В последнее время у некоторых людей стало популярным развлечением обзавестись металлодетектором и бродить вечерами по пляжу в поисках чего-нибудь ценного. Если таким образом человек удовлетворяет свой поисковый азарт – это одно дело. И совсем другое, если найденные ценные вещи (цепочки, колечки) остаются в его карманах – тут уже можно говорить о присвоении имущества со всеми вытекающими из этого последствиями.

А если вы мечтаете найти клад? Дмитрий Шутов, член правления поисково-краеведческого клуба «Камерад», команда которого нашла уникальный клад римских монет 3-4 вв н.э. под Раквере три года назад, утверждает, что вокруг Нарвы, особенно в садах, действительно можно найти различные артефакты, начиная с периода неолита до времен Второй мировой войны.

- Однако надо понимать,- говорит он, - что находка, имеющая культурную ценность, принадлежит государству, и с момента обнаружения находится под защитой государства, любые противоречащие этому действия административно и даже уголовно наказуемы.

Софья Боборенко