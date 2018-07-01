Евродепутат Яна Тоом иронически прокомментировала инцидент с нарушением воздушной границы Эстонии

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Депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом в воскресенье в Фейсбуке с иронией прокомментировала произошедший в понедельник инцидент, когда воздушную границу Эстонии нарушил российский самолет, на борту которого, как предполагается, находился президент России Владимир Путин.

Фото с сайта rus.delfi.ee

«Вот как оказывается ) Когда российские самолёты «нарушают границы воздушного пространства Эстонии», они делают это потому, что границы нашего воздушного пространства и границы таллиннского района полётной информации не совпадают. Забыли передоговориться, а виноват, как обычно, Путин)))», - написала Яна Тоом (орфография сохранена - BNS).

"Причина, по которой российские самолеты нарушают воздушную границу у острова Вайндлоо, кроется в том, что на этой территории границы воздушного пространства Эстонии и Таллиннского FIR (района полетной информации ) не совпадают”, — сказала в субботу порталу Delfi глава отдела службы воздушного сообщения и аэродромов Летного департамента Эве Хярм.

Таллиннский район полетной информации — это часть воздушного пространства, в которой Эстония осуществляет обслуживание воздушного движения на основании утвержденных Международной организацией гражданской авиации двусторонних соглашений. В Санкт-Петербургском районе полетной информации обслуживание воздушного движения осуществляет РФ.

Воздушное пространство Эстонии — это воздушное пространство над принадлежащими Эстонии территориями. ”Так что в районе острова Вайндлоо район полетной информации не придерживается государственной границы. Такое решение было принято в свое время с учетом авиационных потоков”, — сказала Хярм.

Несмотря на то, что в окрестностях Вайндлоо в воздушном пространстве Эстонии обслуживание воздушного движения осуществляет Россия, государственный воздушный транспорт для вхождения в эстонское воздушное пространство должен иметь разрешение. ”Если военные воздушные суда РФ пролетают через уголок воздушного пространства Эстонии над островом Вайндлоо не имея на это разрешения, то речь идет о нарушении воздушного пространства”, — пояснила она.

Около полудня 16 июля в районе острова Вайндлоо воздушную границу Эстонии с промежутком около часа без разрешения нарушили два российских самолета, в одном из которых мог находиться президент РФ Владимир Путин.

Самолеты A319 и ИЛ-96 провели в воздушном пространстве Эстонии менее минуты, сообщил генштаб Сил обороны. Транспондеры самолетов были включены, но планы полета не были представлены. Самолеты не поддерживали связь с диспетчерской службой Эстонии.

Оба самолета принадлежат государственному авиапарку РФ. Это означает, что на них летают лишь высшие государственные чины, пишет Postimees. «Я не знаю, кто был на борту, но могу сказать, что на таком самолете летает российское руководство», - сказал Postimees глава пресс-службы геншатба Сил обороны Арво Йыэсалу.

Как сообщается газета, на фотографиях видно, что Путин прибыл в Хельсинки на самолете ИЛ-96 с регистрационным номером RA-96022. При изучении онлайн-радаров становится понятно, что самолет именно с этим регистрационным номером нарушил воздушное пространство Эстонии.

Член правления Lennuliiklusteeninduse AS Юллар Сааремяэ сказал BNS в понедельник, что по его данным Путин не находился в воздушном пространстве Эстонии. «Насколько мне известно, связанный с визитом Владимира Путина авиатранспорт следовал по маршрутам, которые ведут напрямую из воздушного пространства Российской Федерации в воздушное пространство Финляндской Республики», - сказал он.

Во вторник, 17 июля МИД вызвал представителя посольства России и передал ему ноты.

Всего в этом году самолеты РФ шесть раз нарушали воздушное пространство Эстонии.

BNS