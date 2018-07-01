Сто пять кругов марафонской дистанции преодолены трижды

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Пятый по счету, первый в Нарве и единственный в странах Балтии Ида-Вируский стадионный марафон, посвященный 100-летнему юбилею республики, прошел на Кренгольме 3-4 июля и собрал около 120 участников, в том числе из России и США.

Колокольчик возвещает Герману Терехову о том, что остался последний круг. фото: Сергей ТРОХАЧЕВ

На самом деле программа включала стометровку для малышей, собственно дошкольников, без учета времени. Уже с фиксацией времени состоялись забег на 800 метров детей 2007-2011 гг.р., распределенных по трем возрастным категориям и забег на 1500 метров (здесь были представлены три юношеские и одна юниорская категории), приравненные к чемпионатам Ида-Вирумаа среди молодежи, а также «взрослые» старты на дистанциях 3000, 5000 и 10000 метров.

Гвоздями программы стали вечерний марафон и полумарафон, которые стартовали в 17.00, общенародный забег на 10000 метров (22.30) и вновь марафон с полумарафоном, теперь ночные, начавшиеся в 23.45 и рассчитанные на 8 часов контрольного времени. На каждый старт единовременно выходило не более 40 спортсменов: это необходимое условие во избежание излишней толчеи. А еще в первый день был организован блошиный рынок спортивных товаров, проведены различные игры со зрителями и состоялся концерт.

Некоторые оказались сверхвыносливыми

Однако организаторы, в частности, Аэт Кийсла, этим не ограничились: в среду 4 июля и профессионалы, и любители состязались в забегах на 5000 и 3000 метров, а также в утреннем марафоне и полумарафоне, причем нашлись «ультрабегуны», как назвала их Аэт, последовательно одолевшие все три дистанции, каждая из которых, напоминаем, равна 42 км 195 м. Двум мужчинам и двум женщинам оказалось вполне по силам трижды повторить достижение легендарного греческого воина (см. историческую справку). Март Маасикранд, Меэлис Коскару, Ульви Лонд и Марика Роопярг не только показали чудеса выносливости, но и заняли весомые места. Среди женщин в вечернем забеге Марика победила, а Ульви стала серебряным призером, да и в ночном соревновании они в том же порядке сдвинулись лишь на одно место, уступив победу Юлле Йыэссар. Зато на следующий день Ульви выиграла утренний марафон, словно бы и не было трудного ночного бега.

Победителями у мужчин стали (идем по порядку: вечерний, ночной, утренний забеги) Тоомас Унт, Тарго Теннисберг и Герман Терехов. И конечно, нельзя не упомянуть гостей. В вечернем забеге бронзовым призером стал американец Маршал Грин, а российская спортсменка Любовь Богданова, которая дважды бежала полную дистанцию, утром 4 июля финишировала второй.

Отметим и достижения стартовавших одновременно полумарафонцев в той же последовательности забегов. Здесь первенствовали Александр Тоотс, Ян Голынский и Игорь Морозов у мужчин, а также Диана Ошур, Герли Салвет и Эсмеральда Лилле у женщин.

Главный организатор соревнований Аэт Кийсла сама участвовала в вечернем марафоне и стала бронзовым призером. фото: Сергей ТРОХАЧЕВ

В чем привлекательность стадионного марафона?

Аэт Кийсла считает, что здесь больше возможностей для самораскрытия. Например, Меэлис Коскару в этом юбилейном году намерен 100 раз преодолеть многокилометровую дистанцию: в Нарве у него 46-й забег, время еще есть. А Март Маасикранд утром 4 июля пробежал 100-й в своей жизни марафон, установив личный рекорд. Сама же Аэт впервые одолела этот путь два года назад в Ийзаку, когда присоединилась к команде организаторов.

Еще одна важная деталь стадионного марафона: все видят всех. Порой аутсайдер оказывается вдруг впереди лидера. На самом деле силы неравны – лидеру остался, допустим один круг, а аутсайдеру все 20, – но где-то приятно. Во всяком случае на протяжении более двух, а то и трех часов спортсмен непосредственно ощущает соревновательный дух, тогда как на классической трассе он зачастую остается наедине с собой.

Что главное для марафонца?

Герман Терехов из Кохтла-Ярве, победивший 4 июля, участвовал во всех пяти стадионных забегах. Его личный рекорд 2 часа 55 минут установлен в Тарту три года назад. В чем секрет успеха? Как выяснилось, все очень просто: «каждый день, – сказал в интервью нашему изданию 46-летний Герман, – бегаю на работу и с работы». В детстве и юности занимался едва ли не всеми игровыми видами спорта, а сейчас сосредоточился на беге. Делается это и для удовольствия, и для ощущения непрерывной бодрости. Плюс жесткий режим, который, однако, давно сделался естественным. Подъем в 3.30, легкий завтрак, и в полпятого старт. Пробег до места работы занимает полтора часа, в 15.00 – обратный путь, то есть в целом по времени выходит примерно два полумарафона в день. По расстоянию меньше – по 15 километров туда и обратно. Но все это ежедневно и круглый год. При этом желательно еще хорошо высыпаться, не менее 12 часов. Сам Герман отправляется спать в семь вечера. Вроде как получается не 12, а 8 с половиной? Оказывается в период с семи до двенадцати самый крепкий сон, когда «час идет за два».

Что важно непосредственно во время бега? «Настрой, мысли и, главное, духовная свежесть», – считает Герман. Эти качества более чем уместны для бега, который, по его мнению, «самый честный вид спорта». Если присутствует соответствующий настрой, то «наматывание километража» очень скоро перестает быть изнурительным, и становится насущной необходимостью. В общем, «бег – это и любовь, и семья, и отдых, и работа». И высказав все это сразу после финиша и награждения, Герман Терехов отправился на 6-километровую разминку бегом: иначе нельзя!

Кто был первым в истории?

Примерно аналогичный путь (точнее – 40 км) одолел 12 сентября 490 г. до н.э. афинский воин Фидиппид, чтобы возвестить согражданам о сокрушительном поражении персидского войска в сражении близ городка Марафон. Этой первой победой над всемогущим в то время и превосходящим в численности соперником (около 26 тыс.) афиняне и их союзники платейцы (в целом порядка 10 тыс. воинов) были обязаны исключительному таланту своего полководца Мильтиада. Заметим, что Фидиппид, если верить легенде, сообщаемой историком Геродотом (ок. 484-425 до н.э.), до битвы был направлен в Спарту с просьбой о помощи, пробежал 238 км за полтора дня, не получив вразумительного ответа от спартанцев, вернулся обратно (опять же бегом), принял участие в сражении, был ранен, но все же вновь побежал в Афины наряду с несколькими другими бегунами-вестниками – сообщение о победе считалось почетной наградой, – прибыл первым, успел выкрикнуть «мы победили» и умер от перенапряжения как герой.

Между прочим, в начале 1980-х гг. трое британских офицеров проверили на себе, возможно ли преодолеть бегом дистанцию около 250 км за 1,5 суток. Оказалось, возможно: Джон Шолтенс финишировал через 34 часа 30 минут. А в 1984 году Янис Курос установил рекорд трассы – 20 ч. 25 мин. Так родилась дисциплина под названием «спартатлон» – забег на 246 км, который проводится ежегодно в конце сентября между Афинами и Спартой.

Нашему стадионному марафону есть куда продвигаться.

Сергей ТРОХАЧЕВ