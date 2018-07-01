Олег Иванов, менеджер нарвского ресторана McDonald’s, которого отметили в Америке

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На прошлой неделе пришло сообщение о том, что на состоявшейся в Орландо (штат Флорида) торжественной церемонии менеджер нарвского ресторана McDonald’s Олег Иванов получил от генерального директора корпорации McDonald’s Стивена Истербрука свидетельство за выдающуюся работу на предприятии в течение 21 года. Сегодня Олег Иванов - гость нашей редакции.

Новость изнутри

Престижная мировая награда имени основателя легендарного бренда McDo nald’s и прежнего директора Рэя Крока - Global Ray Kroc Award - ежегодно присуждается работникам, реализовавшим себя в международной сети ресторанов McDonald’s, чья деятельность на протяжении лет способствовала успешному развитию многочисленных членов команды и самого предприятия. В этом году в Орландо были награждены 345 менеджеров ресторанов из 61 страны.

- Каким образом к вам пришла весть, что представлены к награде - руководство позвонило из Таллинна, прислали письмо из Америки? - с этого вопроса я начинаю нашу беседу с Олегом.

- О том, что я еду в Орландо, мне сообщил генеральный менеджер Прибалтики Владимир Яневски. Он приехал в Нарву с руководителями различных департаментов с обычным визитом и, как оказалось, - с поздравлениями.

- И ваша реакция на это известие?

- Честно: это было для меня сюрпризом! Так что в тот момент испытал разные эмоции: удивление, радость, волнение. Я, конечно, был наслышан, что в рамках компании существует такое поощрение для ее работников. Но, признаться, не понимал в полной мере, что же это такое. До конца осознал только в Орландо, когда меня поздравляли совершенно незнакомые люди, видя надпись «победитель» на моём бэджике.

- Пожалуйста, несколько слов о том, как проходило награждение.

- Организация награждения была на высочайшем уровне. Утром прошла репетиция. Само же награждение состоялось за ужином. На ужине были представители из 61 страны. Всего были выбраны 345 человек из почти 3,5 тысяч менеджеров. Многие менеджеры приехали со своими родными. Меня поразило, что награду каждому из 345 менеджеров ресторана вручал лично генеральный директор корпорации McDonald’s Стив Истербрук.

Олег рассказывает, что ранее в США бывать ему не приходилось. «Теперь же я пробыл там 5 дней, и у меня почти не было свободного времени,- продолжает он. - Знакомился и постоянно общался с коллегами из других стран. Мы принимали участие в выставке тенденций будущего корпорации McDonald’s. Нам рассказали, какие новшества предстоят в сети и какие технологии будущего будут внедрены в ресторанах в ближайшем будущем. Наши рестораны в Эстонии могут по праву гордиться, поскольку открытые кухни нового типа, киоски самообслуживания и McCafé уже стали частью нашей повседневной жизни. Тем не менее, нам еще предстоит увидеть много интересных новшеств. Мы также посетили два тематических парка Disney Magic Land и Universal Studio. Также были приглашены на конвенцию McDonald’s, которая проходила в Орландо в то же время. Финалом поездки стало посещение концерта, в котором участвовали Кэти Перри и Стивен Тайлер из группы «Аэросмит».

Кто есть кто

Олег Иванов родом из Нарвы. Закончил 12 классов в 10-й школе. Чуть больше года проучился в театральной студии при Русском драматическом театре в Таллинне. Потом поступил в Tehnikakõrgkool.

Его карьера в ресторане McDo- nald’s похожа на карьеры многих его коллег - начал подрабатывать еще во время учебы в вузе, убирая в ресторане по ночам. Затем стал инструктором, в обязанности которого входило обучение новых сотрудников, работал на кухне и за кассой, потом стал начальником смены, со временем - заместителем менеджера ресторана. И сегодня трудится в должности менеджера ресторана в Нарве. Олег Иванов руководит всей коммерческой деятельностью ресторана, заботясь о сотрудниках, финансовом планировании и отчетности, качестве и проведении инвентаризации.

- Я руковожу рестораном с 2009 года, - уточняет Олег. - Предложение возглавить его мне сделал мой руководитель Павел Бутаков. Сейчас он руководит всеми ресторанами McDonald’s в Эстонии, а когда-то тоже начинал свою карьеру в McDonald’s Нарва. Большое спасибо ему за доверие и постоянную поддержку, которую он оказывает.

- Чтобы стать менеджером ресторана, какими навыками надо обладать? -спрашиваю я Иванова.

- Собственно, как и любому руководителю - нужно любить свою работу. Опыт, навыки приходят со временем.

Кстати сказать, ежегодно McDonald’s инвестирует в Эстонии 100 000 евро в программы мотивации и развития персонала. В 2017 году в различных программах обучения участвовало почти 80% всех работников, трудящихся в ресторанах McDonald’s в Эстонии. По мнению Олега, в ресторанах McDonald’s так много людей с длительным стажем работы именно потому, что в сети очень мощная кадровая политика и продуманная система мотивации работников.

«Программа мотивации включает в себя не только социальные гарантии и здоровую рабочую атмосферу, это постоянное обучение людей, карьерный рост и всевозможные инициативы, которые вселяют смелость в каждого ( как на личностном уровне, так и в команде в целом) прикладывать усилия для достижения лучших результатов», - говорит Иванов.

- McDonald’s уникален тем, что он не требует от вас предыдущего опыта работы или специального образования. Компания сама занимается обучением своих работников с самого первого дня работы, - объясняет Олег. - У нас организуется очень много различных классов для различных позиций. Когда я пришёл в McDonald’s, честно скажу, ничего не умел. У меня не было ни навыков управления, ни навыков коммуникации. Зато у нас был замечательный коллектив, а у меня - желание работать. Постоянно посещал различные курсы. Побывал в Чехии, Германии, Польше, Финляндии. Один из последних моих курсов обучения проходил в Мюнхене и длился 5 дней.

McDonald’s в Нарве открылся в марте 1997 года. На тот момент это был шестой ресторан этой сети в Эстонии. Для сведения: сейчас их 10-ть. Сегодня в нарвском McDonald’s работает 35 человек, включая директора.

- К середине лета мы планируем нанять ещё около 10 человек, - говорит Олег Иванов. - McDonald’s Нарва сейчас готовится к новым проектам. С марта этого года мы уже запустили один новый и, на мой взгляд, долгожданный проект: ввели завтраки с 6.00 до 10.00 и благодаря этому наше меню значительно расширилось. Появилось много новых продуктов, которые лично мне очень нравятся.

Другая жизнь

Почти все свободное время, говорит Олег, он проводит с семьей. «У меня замечательная жена, сын и совсем недавно у нас родилась дочь, - рассказывает он. - Мы занимаемся садом, любим смотреть кино, летом обязательно ходим за грибами. Я очень люблю музыку, когда-то немного играл на гитаре. А еще увлекаюсь коллекционированием монет».

3 ПРОСТЫХ ВОПРОСА:

- Каковы критерии отбора персонала для McDonald’s? В Нарве они чем-то отличаются от общеэстонских?

- Нет, не отличаются. В первую очередь кандидат должен иметь желание работать. Зачастую я сталкиваюсь с желанием получить деньги, а не заработать их. Конечно, кандидат должен быть старательным, ответственным, уметь общаться в коллективе. Ведь у нас командная работа.

- Что вам больше всего запомнилось на награждении в Орландо?

- Знаете, мне запомнилась вся поездка. Мне казалось, что я провёл в Америке гораздо больше времени, чем на самом деле - так много было впечатлений.

- К каким вершинам стремитесь теперь?

- Честно говорю: то, что я получил эту награду, большая заслуга всей команды ресторана. Надеюсь и в дальнейшем быть частью этой команды, добиваться вместе с ней поставленных целей и оставаться лучшими в нашем бизнесе.

Светлана Зайцева