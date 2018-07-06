Может ли сборная России выйти в финал ЧМ по футболу?

Дата публикации: 6-07-2018, 14:48 Просмотрено: 311

МАТЧ 1/8 ФИНАЛА ЧЕМПИОНАТА МИРА-2018 ПО ФУТБОЛУ МЕЖДУ КОМАНДАМИ РОССИИ И ИСПАНИИ, СОСТОЯВШИЙСЯ В МИНУВШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОРАДОВАЛ МНОГИХ НАРВИТЯН: РОССИЯ ОБЫГРАЛА ПО ПЕНАЛЬТИ СБОРНУЮ ИСПАНИИ И ВЫШЛА В ЧЕТВЕРТЬ ФИНАЛА. В ВОСКРЕСЕНЬЕ ВЕЧЕРОМ КРИКИ «УРА, РОССИЯ - ЧЕМПИОН!», «РОССИЯ БУДЕТ В ФИНАЛЕ!» МОЖНО БЫЛО СЛЫШАТЬ И НА УЛИЦАХ НАРВЫ, ГДЕ ПРОГУЛИВАЛИСЬ ФУТБОЛЬНЫЕ ФАНАТЫ.

МОЖЕТ ЛИ РОССИЯ ВЫЙТИ В ФИНАЛ ЧМ ПО ФУТБОЛУ?

Викентий:

- Нет, не думаю, все-таки это слабоватая команда. Хотя заслуживают уважения их усилия за последний год, они многого достигли, и здорово уже то, что попали в четверть финала. Этого не было много лет, как тут не радоваться. Но попасть в финал значительно труднее. Будем, однако, надеяться на лучшее, дай бог им победить, а мы будем держать за них кулаки и смотреть матч 7 июля, когда Россия будет играть с Хорватией - от него многое зависит.

Антон:

- Я не фанат футбола, но матчи с участием сборной России смотрел, и в воскресенье тоже посмотрел матч - но без особого восторга. Не верю, что они выиграют, хотя если выиграют, конечно, буду рад. Наверное, наши болельщики радуются сейчас даже больше российских... В России, если судить по новостям, люди сейчас от футбольных страстей далеки и куда сильнее волнуются не из-за чемпионата, а из-за пенсионной реформы, ведь теперь им придется работать до глубокой старости.

Марина:

- Мы с мужем смотрим все матчи чемпионата и, конечно, первого июля матч между Россией и Испанией тоже не пропустили. За столько лет первый раз они вышли в четверть финала, а то ведь даже в 1/8 не проходили, топтались где-то на семидесятом месте. Теперь поменялся тренер, состав - и вот результат. Плюс им повезло, что в этой игре был пенальти. Будем ждать, как сыграют 7 июля. Надеемся, что пройдут хотя бы в полуфинал, потому что теперь остались уже только сильные противники.

Александр:

- Нет, я не верю, что они могут выйти в финал: играют неважно, медленно. Я смотрел все матчи чемпионата мира, и 1 июля тоже. Вообще это не игра - они ходят по полю, а не бегают. Недостойна эта команда чемпионства, есть более яркие и быстрые молодые команды, а здесь - пожилые игроки, которые играют из года в год. Конечно, мне хотелось бы, чтобы российская сборная выиграла, но не думаю, что у нее есть хоть малейшие шансы для этого.

Анна:

- Впечатления от матча 1 июля очень позитивные: игроки мобильные, быстрые, победа россиян была заслуженной. 7 июля тоже обязательно будем смотреть матч. Уже сейчас эту игру многие ждут, она наверняка будет интересной, ведь за последний год российская сборная добилась больших успехов. Эту тему сейчас обсуждают везде: на работе, в автобусе, даже в магазине продавцы с покупателями говорят о футболе. Как и большинство моих знакомых, надеюсь, что Россия выйдет в финал.

Опрос провела: Ирина Токарева

NB! Мы будем рады, если наши читатели выскажут свое мнение по теме опроса в комментариях к этому материалу.