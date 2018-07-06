Нужен ли Нарве целлюлозно-бумажный комбинат?

Дата публикации: 6-07-2018, 14:12 Просмотрено: 313

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЭСТОНИИ РЕШИЛО ПРЕКРАТИТЬ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПЛАНИРОВКУ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОГО ЗАВОДА ВБЛИЗИ ТАРТУ ИЗ-ЗА ПРОТЕСТОВ МЕСТНЫХ ВЛАСТЕЙ И ЖИТЕЛЕЙ. ЗАГОВОРИЛИ, ЧТО ПРОИЗВОДСТВО МОГУТ ПЕРЕНЕСТИ В ИДА-ВИРУМАА, МОЖЕТ БЫТЬ, ДАЖЕ В НАРВУ.

ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ ПО ПОВОДУ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОГО ЗАВОДА В НАШИХ КРАЯХ?

Дмитрий:

-Я не знаю, что ответить. Насколько целлюлозно-бумажный комбинат загрязняет окружающую среду? Ну, будет пыль, ещё что-то - мы привычные, у нас уже работает ГРЭС. В Нарве нужны рабочие места, поэтому я склоняюсь к тому, что если завод построят, то для города это будет хорошо. Я, например, сейчас безработный, и если бы предложили, пошёл бы туда наниматься. Я трудился на многих рабочих местах, в том числе и на грязных, поэтому смогу освоить и ещё одну специальность.

Александр:

-Не хочу ни в малейшей степени спекулировать на эту тему. Нужны конкретные предложения, проект, ничего этого сейчас нет и в помине. Дело в том, что в планы правительства Эстонии мы не посвящены, и то, что производство не станут создавать под Тарту, не означает его строительства в Нарве или где-то ещё в Ида-Вирумаа. Негативное экологическое воздействие, кстати, тоже нужно учесть: Ида-Вирумаа — это не «испытательный полигон», и лучше бы видеть здесь сборочные цеха, скажем, BMW или Mercedes.

Владимир:

-Я категорически против возможного строительства в Нарве такого вредного производства, как целлюлозно-бумажный комбинат, и это также моя депутатская позиция. Наш регион и так перенасыщен грязными и подрывающими здоровье жителей производствами: у нас тут и ГРЭС, и маслозавод, и Силламяэский порт, в Кохтла-Ярве — сланцеперерабатывающий концерн VKG, плюс золоотвалы, вредные стоки. Я считаю, что все здравомыслящие люди скажут «нет» ещё одному ухудшающему наше с вами качество жизни производству.

Михаил:

-Мы с женой против такого строительства, потому что знаем не понаслышке, что такое работать во вредном цеху (показывает красные рубцы на своём правом локте - ред.). А ЦБК — это очень экологически вредное производство, требующее много воды и выливающее огромные объёмы стоков, которые вряд ли удастся как следует очистить. Куда они могут попасть? В искусственные водохранилища? А, может, вся эта грязь пойдёт по реке прямо в Финский залив? Но там ведь Нарва-Йыэсуу, наш неплохой курортный город.

Владимир:

-Новое производство оправдывает себя тем, что будут новые рабочие места, но минусом является загрязнение окружающей среды. Трудно сказать, как нужно поступить в таком случае. Моя супруга считает, что нужно быть против, я тоже согласился бы с ней, потому что экологические проблемы у нас стоят довольно остро. Тем не менее Нарва должна развиваться и как промышленный регион, и что говорить, если бы зарплата меня устроила на таком заводе, плюс — хорошая профессия, я бы, наверное, сам пошёл туда работать.

Опрос провел: Сергей Башилов

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