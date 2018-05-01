«Счастливое будущее» уже год появляется в квартирах нарвских ветеранов

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Чем больше мы отдаляемся от Великой Победы, тем меньше сил и здоровья у наших ветеранов. Однако на празднование 9 Мая это не влияет — фитиль народного энтузиазма не дает этому огоньку угаснуть, причем в последнее время это происходит еще и благодаря организациям, создающимся именно в мемориальных целях и для заботы о ветеранах. Объединяющих добровольцев среднего и молодого возраста.

Анастасия Дмитриевна Артемьева - славная «бабушка в платочке» ? Фронтовичка!

«А у тебя получится?» - спросил дед

Мы уже писали в своей газете, что ветеранская организация Нарвы получила заметный прилив энергии после того, как была взята под опеку республиканского союза воинов-афганцев «Бастион».

Все уверенней заявляет о себе партнер этой организации - НКО Õnnelik Tulevik. День Победы - только пик проведенной им за год работы. Создавалась организация для того, чтобы ветераны чувствовали заботу о себе постоянно.

Зарегистрировали НКО две молодые женщины — педагог Наталья Разгуляева и предприниматель Татьяна Сударевская. Надо сказать, что благодаря своей подвижнической деятельности Наталья становится сегодня в Нарве личностью не менее известной, чем ее дедушка - председатель Совета ветеранов Василий Афанасьевич Корзанов, такая вот получилась эстафета поколений.

- Сколько я себя помню, всегда ходила с дедушкой на празднование 9 Мая. А потом мы отмечали его день рождения — ведь он у деда приходится как раз на этот день. Можно сказать, День Победы стал нашим семейным, личным праздником, - рассказывает Наталья.- Теперь приобщаю к этой теме своих детей, своих школьников…

А толчком для создания организации стала информация о сборе средств для столичных ветеранов в прошлом году. Почему бы не сделать такое же в Нарве, озадачилась Наталья и поделилась этим с Василием Афанасьевичем. Дедушка ее поддержал, но сомнений в успехе дела скрывать не стал.

Между тем все сложилось довольно удачно: буквально за 4 дня было собрано 1775 евро. Сбор средств проходил через группу «Мамы Нарвы» в Фейсбуке. Затем за считанные дни были куплены подарки и вручены адресатам.

- Не было ни одного случая, когда бы нас встретили плохо: благодарили, просили приходить почаще. Ветеранов радовали не только подарки (а это могут быть наборы продуктов, лекарств, бытовой химии), но и возможность общения, подаренное им внимание, - рассказывает Наталья.

А потом был еще ряд мероприятий, в том числе и благотворительная ярмарка в пользу ветеранов. Стало ясно: надо приобретать официальный статус.

Из уважения к деду-фронтовику внучка стала заниматься заботой о ветеранах, так в Нарве появилась организация «Счастливое будущее».

Могут и всей семьей, с пирогом

Участвовавшие в благотворительной работе прошлого года, в основном молодые мамочки, в итоге и вошли в состав новой организации. Название НКО появилось после проведенного в социальных сетях конкурса: Õnnelik Tulevik (“Счастливое будущее»), что подразумевает перспективы и для ветеранов, и для самой идеи передачи памяти о великой Победе. Появился свой логотип, баннеры, рекламно-информационные материалы.

Сегодня в «Счастливом будущем» примерно 30 человек, все, включая руководство организации, какого-либо вознаграждения за свою деятельность не получают. Что счастливого они делают для своих подшефных? Поздравляют с праздниками и днями рождения, присматривают за ветеранами в обычное время, могут и с пирогом в гости прийти, причем всей семьей.

Бабушки и дедушки стараются в долгу не остаться. Когда отблагодарят гостинцем, а когда - «неотредактированным» рассказом о том, что пережили в годы войны. Где еще такое услышишь, не по телевизору же, который в наше время запутает кого угодно...

На момент проведения акций, конкурсов, других мероприятий число интересующихся работой организации многократно увеличивается: например, заглянув на днях в группу «Поздравление ветеранов» в Фейсбуке, мы увидели там внушительную цифру: более 1000 посетителей.

Руководство организации вполне довольно сотрудничеством с горожанами, считая, что народ в Нарве отзывчивый, но вот фирмы закинуть что-то в праздничную копилку не спешат.

Тем не менее, сумма собранных средств в этом году возросла: 1961 евро.

Нуждающихся на самом деле больше

Наталья Разгуляева считает, что нарвские ветераны живут в довольно приличных бытовых условиях, благодаря политике города они уважаемы и почитаемы. Но контактной заботы старикам никогда не бывает мало, поэтому их организация хотела бы включить в зону опеки членов Нарвского Общества блокадного Ленинграда и Общества малолетних узников фашистских лагерей, однако средств для этого пока недостаточно.

Татьяна Завьялова