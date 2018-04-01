Как вы относитесь к обязательному использованию биотоплива?

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С 1 мая в Эстонии действует требование использования биотоплива в качестве компонента бензина и дизельного топлива. Согласно требованиям ЕС, с нынешнего мая биотпливо должно составлять не менее 3,1% от общего объема продаваемого топлива. Как вы относитесь к введению с 1 мая требования об обязательном использовании биотоплива в качестве компонента бензина и дизельного топлива?

Анатолий:

- Сегодня бензин без биодобавок на заправке в Нарве еще не подорожал, а когда подорожает, будем по возможности заправляться в Ивангороде. Для моей машины, «вольво» , бензин с биодобавками подходит, если верить списку, который можно найти в интернете, но я лично сомневаюсь, что это действительно так. Но меня не только это волнует: ведь если топливо станет дороже, автоматически подорожает и все остальное: от продуктов до проезда такси.

Олег:

- Почему добавляют только 5 процентов биотоплива, а не сразу 30 или 50? Потому что тогда двигатель сразу накроется. А так — не сразу, а постепенно, и потом люди купят новые машины. Кто-то здорово на этом наживется. Вот и вся причина этого нововведения, а то, что, мол, воздух станет чище — это только разговоры для отвода глаз. Думаю, что эту идею продавили автомобильные компании и те, кто связан с этим бизнесом. У меня лично дизель, поэтому меня это не коснется.

Татьяна:

- На всякий случай в понедельник заправилась 95 бензином, думая, что с первого мая он сразу подорожает. Но обратила внимание на то, что пока 95 бензин не подорожал: я заправлялась в понедельник, и тогда он стоил 1.33, а сегодня — даже 1.30 евро. Пока я еще не успела начать волноваться по поводу того, подходит ли для моей машины бензин с биодобавками или придется тратить на топливо больше денег. Это новшество для меня совершенно неизученное.

Владимир:

- Я не вижу смысла волноваться по данному поводу. Во-первых, лично у меня — дизель. Во-вторых, производство биотоплива пока настолько ограниченное и рынок топлива с биодобавками пока настолько мал, что ни ощутимых плюсов в плане улучшения экологии, ни ощутимых минусов из-за того, что топливо станет дороже, мы не почувствуем.. Если выяснится, что биодизель, как его сейчас называют, все-таки портит двигатель, не думаю, что нельзя будет купить обычное топливо.

Руслан:

- Пока не не думал, что меня это коснется, поскольку пользуюсь не бензином, а дизельным топливом. Если в дизельное топливо будут добавлять биотопливо в обязательном порядке, то, конечно, придется изучить этот вопрос как следует. Сомневаюсь, что биотопливо действительно никак не вредит двигателям, иначе его обязательное использование ввели бы раньше: ведь Эстония — одна из последних стран ЕС, где вводят это требование.

Опрос провели Сергей Башилов и Ирина Токарева

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