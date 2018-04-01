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ЖизньПод полом церкви в Люганузе обнаружили редкие гробницы ХVIII века

Дата публикации: Сегодня, 11:30 Просмотрено: 94

Как сообщает ERR, в ходе ремонта действующей церкви в Люганузе были обнаружены гробницы 300-летней давности, имеющие историческую ценность. Специалисты по памятникам старины утверждают, что такие находки в Эстонии очень редки.

Под полом церкви в Люганузе обнаружили редкие гробницы ХVIII века

На фото: гробницы были обнаружены при ремонте сгнивших деревянных полов в действующей лютеранской церкви в Люганузе.

"Увидели, что под полом что-то похожее на гробницы. Они были покрыты каменными плитами. На одной плите была надпись на немецком языке и надпись римскими цифрами: 1730-й год. Там же было написано, что это принадлежит поместью Майдла", - сообщил инспектор Департамента охраны памятников старины Калле Мерилай.

Во время ремонта камеры гробниц заполнят стройматериалом, а куски плит будут возвращены на свое место. Их укроют новым половым покрытием, на этот раз из известняка. Ремонтные работы из-за находки затянутся.

ERR

 

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