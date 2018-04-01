Убийство в Нарве: полиция сделала выводы

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Жестокое убийство в Нарве матери двоих детей Елены заставило Нарвское отделение полиции пересмотреть свою работу с поступающими на номер 112 сообщениями о семейном насилии.

Необходимо верить партнёру, не давая ему никакого повода усомниться в себе – таков залог семейного счастья. Иллюстративное фото

Руководитель Идаской префектуры полиции Тарво Крууп и руководитель Нарвского отделения полиции Сергей Андреев признают вину полиции в том, что ситуация с Еленой с самого начала не получила должной реакции со стороны работника Нарвского отдела полиции. Он уже отстранен от этих рабочих обязанностей.

”У меня, как главы префектуры, тяжело на душе от того, что мы не сделали все от нас зависящее. Я не могу сказать матерям Елены и Сергея, их детям, что мы сделали все, что могли. Потому что я знаю, что это не так”, - сказал Тарво Крууп, сам являющийся отцом троих детей. Он от лица всей полиции выразил слова соболезнования родственникам погибшей.

«Не восприняли достаточно серьёзно»

Убийство 42-летней Елены получило широкий резонанс не только в Нарве, но и по всей Эстонии. Видимо, еще и из-за того обстоятельства, что полиция имела информацию о том, что в семье не все в порядке.

В полиции рассказывают, что 5 марта Елена позвонила в Центр тревоги по номеру 112 и сообщила об угрозах со стороны мужа, находящегося в тот день в отъезде. В то же время она не ждала от полиции немедленной помощи, наоборот, попросила пока не вмешиваться, сказав, что позвонит повторно, она сама или ее мама, если что-то угрожающее будет происходить.

Руководитель Идаской префектуры полиции Тарво Крууп подчеркнул, что в том телефонном разговоре женщина была «очень адекватна» и сообщала, что помощь ей может понадобиться в будущем. «Я не знаю, что будет дальше, но хотела бы сохранить семейные отношения», - цитирует полиция слова из телефонного разговора.

- Мы виноваты в том, что не восприняли эту информации достаточно серьезно. Елена упомянула об угрозе жизни и здоровью, говорила «я боюсь» - это все те маячки, на которые мы, как профессионалы, должны были отреагировать соответствующим образом, - сказал руководитель Нарвского отделения полиции Сергей Андреев.

По его словам, после поступления подобного сообщения с Еленой должен был пообщаться либо участковый, либо патруль полиции, необходимо было выяснить обстановку в семье, пусть и не в день звонка. Однако за полтора месяца, последовавшего за этим, информация от Елены так и не была проверена, полиция не выполнила свою обязанность по так называемому второму контакту, признают полицейские.

Конечно, нельзя утверждать, что своевременное изучение ситуации обязательно бы помешало совершенному преступлению, однако со стороны полиции необходимая работа так и не была проведена.

Отстранен от обязанностей

По словам Сергея Андреева, «слабым звеном» оказался один из сотрудников, неверно оценивший значимость звонка, поступившего от Елены. Принципы работы с подобными сообщениями в отделе уже пересмотрели, оргвыводы сделали, и теперь контролем над сообщениями о возможном семейном насилии занимается не один человек, а четыре сотрудника. «Информация проверяется качественнее», - заверяет руководитель Нарвского отделения полиции. Тот сотрудник, который допустил ошибку, уже отстранен от этих рабочих обязанностей.

Заявления не было

Представители полиции подчеркивают, что от Елены поступил только один звонок. Вопреки появившейся в СМИ информации, заявления на своего мужа она не подавала и не забирала спустя некоторое время.

- Забрать заявление по делам, возбужденным по случаю семейного насилия, невозможно, закон просто не предусматривает такого действия. В то же время цель всех инстанций в таком деле – не просто привлечь к ответственности агрессора, а разобраться в ситуации. Проблема в том, что если человек один раз проявил насилие в отношении своих близких, вероятность того, что он сделает это и во второй, и в третий раз, очень велика. Это я могу сказать из опыта уголовных дел, - говорит старший прокурор Вируской окружной прокуратуры Маарья Германн. - Жертва должна чувствовать поддержку, получить необходимую помощь от государства. Родные тоже должны реагировать на случаи насилия. В то же время у прокуратуры и полиции нет права завершать чьи-то отношения.

Не связали два эпизода

Чуть позже выяснилось, что Елена и её муж ещё раз попадали в поле зрения полиции. Спустя несколько дней после ее звонка в полицию поступил вызов от обслуживающего персонала одного из нарвских ресторанов: работнику ресторана показалось, что мужчина в зале угрожает своей спутнице пистолетом.

Сотрудники полиции рассказали, что 9 марта было получено сообщение от очевидца о том, что между мужчиной и женщиной произошла ссора в общественном месте и у мужчины имеется при себе оружие. Полиция отреагировала на сообщение. Но по прибытию патруля на место обстановка была спокойной, мужчина и женщина подтвердили полиции, что все в порядке. Однако для выяснения обстоятельств и предотвращения возможной опасности мужчину доставили в отделение полиции, а пневматический пистолет был забран на хранение. По имеющейся у полиции информации мужчина не использовал данное оружие для угроз.

Без подробностей

Старший прокурор Вируской окружной прокуратуры Маарья Германн не может раскрывать какие-либо подробности этого уголовного дела, так как дело еще находится в стадии производства.

- Какие-то новые данные общественность узнает не раньше дня проведения судебного заседания. Прошу всех – и жителей и представителей СМИ - помнить, что в связи с этим делом затрагиваются интересы несовершеннолетних детей. Необходимо проявить уважение к родным, их горю и праву на частную жизнь, - призывает она нарвитян умерить любопытство.

Наша справка:

В убийстве 42-летней Елены подозревается ее супруг Сергей, ранее уже угрожавший ей. Убийство произошло в принадлежащем Елене салоне красоты. Уголовное дело возбуждено по статье «убийство, совершенное при отягчающих обстоятельствах», в данном случае - мучительным, жестоким способом. Наказание в таких случаях предусматривает тюремный срок от восьми лет до пожизненного. Без матери остались двое детей. Сын Сергея от первого брака тоже остался без попечения родителей.

Софья Боборенко